Slušaj vest

Karlično dno čini savršeno usklađena i složena grupa mišića koja se proteže od stidne do trtične kosti i podupire naše karlične organe – bešiku, mokraćnu cev, creva, rektum i unutrašnje reproduktivne organe. Ova mišićna grupa zapravo „drži” te organe na mestu i ima ključnu ulogu u funkciji bešike, creva i seksualnog zdravlja.

Tokom perimenopauze i menopauze, pre svega zbog smanjenja nivoa estrogena, može da dođe do istanjenja vulve i vagine, ali i do smanjenja elastičnosti mišića karličnog dna. To se može manifestovati na različite načine, jer opada njihova potporna funkcija.

Urinarna inkontinencija

Jedna od čestih posledica jeste urinarna inkontinencija. Može se ispoljiti kao „bežanje” mokraće prilikom naprezanja, kašljanja ili kijanja – tzv. stresna inkontinencija, ili kao učestali i neodložni nagon za mokrenjem – poznat kao prekomerno aktivna bešika (PAB). Kod mnogih žena javljaju se oba oblika istovremeno.

Procene pokazuju da urinarna inkontinencija pogađa oko 50% žena u postmenopauzi i do 40% žena starijih od 40 godina.

Promene vaginalnog mikrobioma i pH vrednosti doprinose lakšem razvoju infekcija Foto: Shutterstock

Infekcije mokraćnog i reproduktivnog sistema

Mnoge žene u ovom životnom periodu imaju učestalije infekcije mokraćnih i reproduktivnih organa, kao i bakterijsku vaginozu. Promene vaginalnog mikrobioma i pH vrednosti doprinose lakšem razvoju infekcija. Takođe, istanjenje kože i tkiva oko vagine i češće brisanje čine genitalije osetljivijima.

Bol u karlici i tokom odnosa

Hronični bol u karlici i bol tokom seksualnog odnosa (dispareunija) su česte tegobe u starijem dobu. Ako su drugi uzroci isključeni, u kontekstu menopauze često se uzrok nalazi u vaginalnoj atrofiji, odnosno u tzv. genitourinarnom sindromu menopauze (GSM).

Spuštanje karličnih organa

Gubitkom elastičnosti dolazi do spuštanja mišića, što se naziva spuštanje ili prolaps karličnih organa. To znači da se materica, bešika ili rektum spuštaju u vaginalni kanal, pa čak i izvan njega. To može da izazove osećaj težine ili izbočine u vagini.

Moguć je prolaps materice, bešike ili rektuma Foto: Shutterstock

Zatvor

Povremeni zatvor je čest usled promene rutine, putovanja ili ishrane. Međutim, uporan zatvor, naprezanje i bol pri pražnjenju creva mogu da budu znak disfunkcije karličnog dna. Ako su ti mišići previše zategnuti ili oslabljeni, otežano je oslobađanje gasova i pražnjenje, što s vremenom može da izazove druge simptome.

Bol u leđima

Bol u donjem delu leđa kod žena u perimenopauzi i postmenopauzi može da bude posledica hormonskih promena, gubitka estrogena, kao i bolova u kostima i zglobovima – što se naziva mišićno-koštani sindrom menopauze. Ali bol u leđima može da bude i posledica disfunkcije karličnog dna, jer su karlica i donji deo leđa tesno povezani. Loša funkcija karličnih mišića može da naruši držanje, poremeti položaj zglobova i izazove bol.

Ako ranije niste imali bolove u leđima, a sada ih imate zajedno sa simptomima karlične disfunkcije – moguće je da su problemi povezani.

Porazgovarajte sa ginekologom