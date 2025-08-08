Zašto je ženama potrebno više sna nego muškarcima? Hormoni i stres diktiraju odmor
Čak i osam sati sna ponekad nije dovoljno – telo se jednostavno ne odmori u potpunosti. To nema veze sa lenjošću, već sa načinom na koji organizam funkcioniše, kažu stručnjaci.
Ako ste se ikada osećali krivim što vam je potrebno više sna nego muškarcima u vašem životu – ne bi trebalo. Nauka je na vašoj strani. Od menstrualnog ciklusa, preko trudnoće, do menopauze, hormonske promene otežavaju ženama da zaspe, ostanu kontinuirano u snu i probude se potpuno odmorene. I to ne zato što su manje vredne ili produktivne, već zato što njihovo telo prolazi kroz hormonske „rolerkostere“ koji utiču na dubinu i kvalitet sna.
U jednom viralnom postu, ortopedski hirurg i nagrađivani zdravstveni influenser dr Manan Vora podseća na činjenicu koju mnogi previđaju: ženama je zaista potrebno više sna nego muškarcima. U proseku, kaže on, potrebno im je oko 20 minuta više svakog dana.
- Čak i osam sati sna ponekad nije dovoljno jer se telo ne odmori u potpunosti. To nije lenjost, to je način na koji telo funkcioniše - naglašava dr Vora i otkriva razloge za više sna.
Hormonska povezanost – kako san utiče na žene
San kontroliše mozak, ali na njega snažno utiču hormoni. Kod žena su ključni estrogen i progesteron, koji se menjaju tokom čitavog života i utiču na raspoloženje, nivo energije, telesnu temperaturu i san.
- Pad ovih hormona remeti ciklus spavanja, otežava uspavljivanje, skraćuje dubok san i REM fazu. Osim toga, žene mogu da se osećaju iscrpljeno čak i nakon cele noći spavanja, jer provode manje vremena u fazama sna koje obnavljaju organizam. Muškarci, s druge strane, imaju stabilnije hormonske obrasce i ređe doživljavaju ovakve prekide - naglašava doktor.
Menstrualni ciklus – mesečni njeprijatelj sna
Tokom menstrualnog ciklusa dolazi do promena u kvalitetu sna, naročito u nedelji pre menstruacije, kada naglo opada progesteron. To može da izazove:
- otežano postizanje dubokog sna
- anksioznost ili razdražljivost
- trzaje ili bolove koji ometaju spavanje
Trudnoća – spoj umora i nesanice
Trudnoća je jedno od najzahtevnijih razdoblja za kvalitetan san, iako je telu tada odmor najpotrebniji. Povišen progesteron izaziva pospanost danju, ali i:
- mučninu
- učestalo mokrenje
- grčeve u nogama i bol u leđima
- nervozu ili noćne more
- nadutost ili bol u stomaku zbog istezanja
U trećem tromesečju često je teško pronaći udoban položaj, što dovodi do još većeg nedostatka sna i hroničnog umora, dodaje dr Vora.
Menopauza – buđenje noću i znojenje
Približavanjem menopauzi, nivo estrogena naglo opada, što izaziva valunge, noćno znojenje i promene raspoloženja koje prekidaju san.
- Istraživanja pokazuju da su žene u peri- i postmenopauzi sklonije nesanici, neredovnim obrascima spavanja i otežanom buđenju. Slabiji san utiče i na fizičku kondiciju i mentalni oporavak - objašnjava dr Vora.
Mentalno opterećenje
Pored biologije, tu je i nevidljiv mentalni teret. Mnoge žene žongliraju između obaveza na poslu i kod kuće, što dovodi do mentalne iscrpljenosti. Konstantni „multitasking“ i emocionalna angažovanost mogu da izazovu preopterećenost, anksioznost i misli koje „jure“ glavom pred spavanje, pa je teže zaspati i ostati u dubokom snu.
Zamke manjka sna
Žene često ignorišu umor, stavljajući potrebe drugih ispred svojih. Dugoročno, to dovodi do manjka sna i većeg rizika za:
- slabiji imunitet
- promene raspoloženja ili depresiju
- gojaznost
- bolesti srca
- probleme sa pamćenjem i koncentracijom
Stručnjaci ističu da je prepoznavanje posebnih potreba žena za snom važan deo dugoročne brige o zdravlju.
Šta može da pomogne
- Odlazite na spavanje i budite se u isto vreme svakog dana
- Izbegavajte kofein uveče
- Spavajte u prostoru koji je prohladan, taman i tih
- Ubacite laganu fizičku aktivnost ili jogu radi smanjenja stresa
- U ishranu dodajte namirnice bogate magnezijumom ili suplemente
- Pratite hormonske faze i spremite se za noći sa slabijim snom (npr. lutealna faza)
- Iznad svega – žene ne bi trebalo da se osećaju krivima zbog toga što im treba više sna. Tih dodatnih 20 minuta dnevno nije luksuz, već gorivo za sve druge aktivnosti poručuje dr Vora.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
