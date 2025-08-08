da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Ako ste se ikada osećali krivim što vam je potrebno više sna nego muškarcima u vašem životu – ne bi trebalo. Nauka je na vašoj strani. Od menstrualnog ciklusa, preko trudnoće, do menopauze, hormonske promene otežavaju ženama da zaspe, ostanu kontinuirano u snu i probude se potpuno odmorene. I to ne zato što su manje vredne ili produktivne, već zato što njihovo telo prolazi kroz hormonske „rolerkostere“ koji utiču na dubinu i kvalitet sna.

U jednom viralnom postu, ortopedski hirurg i nagrađivani zdravstveni influenser dr Manan Vora podseća na činjenicu koju mnogi previđaju: ženama je zaista potrebno više sna nego muškarcima. U proseku, kaže on, potrebno im je oko 20 minuta više svakog dana.

- Čak i osam sati sna ponekad nije dovoljno jer se telo ne odmori u potpunosti. To nije lenjost, to je način na koji telo funkcioniše - naglašava dr Vora i otkriva razloge za više sna.

Hormonska povezanost – kako san utiče na žene

San kontroliše mozak, ali na njega snažno utiču hormoni. Kod žena su ključni estrogen i progesteron, koji se menjaju tokom čitavog života i utiču na raspoloženje, nivo energije, telesnu temperaturu i san.

- Pad ovih hormona remeti ciklus spavanja, otežava uspavljivanje, skraćuje dubok san i REM fazu. Osim toga, žene mogu da se osećaju iscrpljeno čak i nakon cele noći spavanja, jer provode manje vremena u fazama sna koje obnavljaju organizam. Muškarci, s druge strane, imaju stabilnije hormonske obrasce i ređe doživljavaju ovakve prekide - naglašava doktor.

Uz progesteron, glavni krivac za manjak sna Foto: Shutterstock

Menstrualni ciklus – mesečni njeprijatelj sna

Tokom menstrualnog ciklusa dolazi do promena u kvalitetu sna, naročito u nedelji pre menstruacije, kada naglo opada progesteron. To može da izazove:

otežano postizanje dubokog sna

anksioznost ili razdražljivost

trzaje ili bolove koji ometaju spavanje Trudnoća – spoj umora i nesanice

Trudnoća je jedno od najzahtevnijih razdoblja za kvalitetan san, iako je telu tada odmor najpotrebniji. Povišen progesteron izaziva pospanost danju, ali i:

mučninu

učestalo mokrenje

grčeve u nogama i bol u leđima

nervozu ili noćne more

nadutost ili bol u stomaku zbog istezanja

Trudnoća je jedno od najzahtevnijih razdoblja za kvalitetan san Foto: Shutterstock

U trećem tromesečju često je teško pronaći udoban položaj, što dovodi do još većeg nedostatka sna i hroničnog umora, dodaje dr Vora.

Menopauza – buđenje noću i znojenje

Približavanjem menopauzi, nivo estrogena naglo opada, što izaziva valunge, noćno znojenje i promene raspoloženja koje prekidaju san.

- Istraživanja pokazuju da su žene u peri- i postmenopauzi sklonije nesanici, neredovnim obrascima spavanja i otežanom buđenju. Slabiji san utiče i na fizičku kondiciju i mentalni oporavak - objašnjava dr Vora.

Mentalno opterećenje

Pored biologije, tu je i nevidljiv mentalni teret. Mnoge žene žongliraju između obaveza na poslu i kod kuće, što dovodi do mentalne iscrpljenosti. Konstantni „multitasking“ i emocionalna angažovanost mogu da izazovu preopterećenost, anksioznost i misli koje „jure“ glavom pred spavanje, pa je teže zaspati i ostati u dubokom snu.

Stres je jedan od glavnih okidača nesanice Foto: Shutterstock

Zamke manjka sna

Žene često ignorišu umor, stavljajući potrebe drugih ispred svojih. Dugoročno, to dovodi do manjka sna i većeg rizika za:

slabiji imunitet

promene raspoloženja ili depresiju

gojaznost

bolesti srca

probleme sa pamćenjem i koncentracijom

Stručnjaci ističu da je prepoznavanje posebnih potreba žena za snom važan deo dugoročne brige o zdravlju.

Šta može da pomogne Odlazite na spavanje i budite se u isto vreme svakog dana

Izbegavajte kofein uveče

Spavajte u prostoru koji je prohladan, taman i tih

Ubacite laganu fizičku aktivnost ili jogu radi smanjenja stresa

radi smanjenja stresa U ishranu dodajte namirnice bogate magnezijumom ili suplemente

Pratite hormonske faze i spremite se za noći sa slabijim snom (npr. lutealna faza)