Većina cisti je bezopasna i prolazi neprimećeno, ali pojedine mogu izazvati bol, nelagodnost, pa čak i ozbiljne komplikacije

Postoji više tipova cisti na jajnicima – većina je benignog karaktera, ali neke mogu izazvati simptome i zahtevati odgovarajuće lečenje.

U poslednje vreme, ciste na jajnicima postale su uobičajen zdravstveni problem, a kod mnogih žena dijagnostikuju se ovi mehurići ispunjeni tečnošću, koji se razvijaju na površini ili unutar jajnika. Većina cisti je bezopasna i prolazi neprimećeno, ali pojedine mogu izazvati bol, nelagodnost, pa čak i ozbiljne komplikacije ako se ne leče na vreme.

Prema podacima Nacionalne biblioteke medicine, procenjuje se da oko 10 od 100 žena ima ciste na jajnicima. Jedan od najčešćih, ali često zanemarenih uzroka nastanka cisti jeste hormonski disbalans, posebno kod žena reproduktivnog doba. Nepravilni menstrualni ciklusi, neobjašnjivo gojenje, umor ili pojava akni mogu biti znakovi hormonskih promena u organizmu.

Šta uzrokuje ciste na jajnicima?

Prema rečima dr Maniše Gupta, specijaliste ginekologije i akušerstva, većina cisti na jajnicima nastaje prirodno tokom menstrualnog ciklusa i naziva se funkcionalnim cistama. One se javljaju kada proces ovulacije ne protiče kako bi trebalo. Svakog meseca jajnici razvijaju male mehuriće ispunjene tečnošću – folikule, koji proizvode estrogen i progesteron pre nego što tokom ovulacije oslobode jajnu ćeliju.

Ako se folikul ne otvori i ne oslobodi jajnu ćeliju, on može nastaviti da raste i postati folikularna cista. Takođe, ako se otvor kroz koji je jajna ćelija izašla zatvori, tečnost može da se nakupi i formira cistu žutog tela (corpus luteum).

Pored funkcionalnih, postoje i druge vrste cisti koje nisu povezane sa menstrualnim ciklusom:

Dermoidna cista (teratom) – nastaje iz reproduktivnih ćelija i može sadržati tkivo, kožu ili zube; benigna je.

nastaje iz reproduktivnih ćelija i može sadržati tkivo, kožu ili zube; benigna je. Cistadenom – može biti ispunjen vodenastim ili sluzavim sadržajem, ponekad raste do velikih dimenzija.

može biti ispunjen vodenastim ili sluzavim sadržajem, ponekad raste do velikih dimenzija. Endometriom – nastaje kada ćelije slične onima iz sluzokože materice rastu izvan materice, u jajniku, i formiraju cistu.

nastaje kada ćelije slične onima iz sluzokože materice rastu izvan materice, u jajniku, i formiraju cistu. Čvrste ciste nakon menopauze – ponekad mogu biti kancerogene.

Od simptoma mogu se javiti bol ili pritisak u karlici, osećaj punoće ili nadutosti, učestala potreba za mokrenjem Foto: Shutterstock

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Većina cisti ne izaziva nikakve simptome i povlači se spontano. Međutim, veće ciste mogu izazvati:

bol ili pritisak u karlici

neredovne ili izostale menstruacije

osećaj punoće ili nadutosti

bol tokom odnosa

učestalu potrebu za mokrenjem

Ponekad ciste mogu da se uviju ili puknu, što izaziva ozbiljne simptome i zahteva hitnu pomoć.

Dijagnoza i lečenje

Ciste na jajnicima se obično otkrivaju kombinacijom ginekološkog pregleda, ultrazvuka i laboratorijskih analiza, kako bi se utvrdile hormonalne promene. Većina cisti se povlači sama, u zavisnosti od tipa i veličine. Za preciznu dijagnozu i izbor terapije, dr Gupta preporučuje sledeće preglede:

Ginekološki pregled – palpacijom se proverava prisustvo promena ili oteklina.

palpacijom se proverava prisustvo promena ili oteklina. Ultrazvuk – koristi zvučne talase za prikaz unutrašnjih organa male karlice, uključujući lokaciju i strukturu ciste.

koristi zvučne talase za prikaz unutrašnjih organa male karlice, uključujući lokaciju i strukturu ciste. Laparoskopija – primenjuje se kod velikih, upornijih ili sumnjivih cisti; izvodi se u operacionoj sali uvođenjem kamere kroz mali rez radi pregleda i eventualnog uklanjanja ciste.

primenjuje se kod velikih, upornijih ili sumnjivih cisti; izvodi se u operacionoj sali uvođenjem kamere kroz mali rez radi pregleda i eventualnog uklanjanja ciste. Tumorski markeri – analiza krvi na prisustvo proteina koji mogu biti povišeni kod raka jajnika.

Na ginekološkim pregledima proverava se prisustvo promena ili oteklina. Foto: Shutterstock

Održavanje hormonske ravnoteže zdravim životnim navikama može značajno smanjiti rizik od nastanka cisti. To podrazumeva kontrolu stresa, održavanje zdrave telesne težine, uravnoteženu ishranu bogatu celovitom hranom i redovnu fizičku aktivnost.

Ako primetite neredovne cikluse ili uporan bol u karlici, važno je da se odmah obratite lekaru. Pravovremena reakcija ne samo da sprečava komplikacije, već doprinosi i dugoročnoj reproduktivnoj zdravosti.