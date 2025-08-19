VAŽNO JE DA ZNATE

Važno je da na pravilan način razumete uzroke, simptome, prevenciju i mogućnosti lečenja gljivičnih infekcija.

Gljivičnu infekciju karakteriše iritacija, svrab oko vagine i beli, sirast sekret, a uzrokuje je prekomerni rast gljivice koja se zove kandida. Iako je kandida normalno prisutna u vagini, zdrave bakterije je drže pod kontrolom.

Međutim, promene u pH ravnoteži, često uzrokovane prekomernim ispiranjem ili upotrebom mirisnih proizvoda, mogu poremetiti ravnotežu bakterija, omogućavajući kandidi da se prekomerno razmnoži i izazove infekciju.

Pored toga, upotreba antibiotika koji eliminišu zdrave bakterije takođe može podstaći razvoj kandide.

Faktori koji utiču na infekciju

Faktori poput vrućeg vremena takođe mogu poremetiti bakterijsku ravnotežu jer gljivični organizmi napreduju u toplom, vlažnom okruženju. Iako ovo može prvenstveno uticati na kožu, može izazvati i vaginalnu kandidijazu.

Iritacija od kandidijaze oko vagine i vulve može biti veoma bolna, posebno tokom mokrenja, jer urin peče kada dodirne zahvaćeno tkivo. Ova nelagodnost se ponekad pogrešno tumači kao infekcija urinarnog trakta. Da biste ublažili ovaj simptom, prelijte vulvu hladnom vodom dok mokrite.

Kandida je gljivica koja prirodno živi u telu, ali njen prekomeran rast može izazvati infekciju poznatu kao kandidijaza Foto: Shutterstock

Prevencija

Pošto je prevencija uvek bolja od lečenja, evo svih saveta ginekologa dr Suzan Ansfort koji će vam pomoći da izbegnete kandidijazu:

Izaberite odeću napravljenu od prirodnih vlakana: Nosite tkanine koje dišu, poput pamuka, kako biste omogućili cirkulaciju vazduha i smanjili nakupljanje vlage.

Izbegavajte nošenje uske odeće: Izbegavajte nošenje preuske odeće tokom dužeg vremena i nošenje mokre odeće nakon plivanja ili vežbanja.

Izbegavajte nošenje preuske odeće tokom dužeg vremena i nošenje mokre odeće nakon plivanja ili vežbanja. Obratite pažnju na higijenu: Redovno perite vulvu čistom vodom i izbegavajte upotrebu mirisnih proizvoda. Takođe treba izbegavati ispiranje vagine jer uništava zaštitne bakterije i podstiče rast kandide.

Redovno perite vulvu čistom vodom i izbegavajte upotrebu mirisnih proizvoda. Takođe treba izbegavati ispiranje vagine jer uništava zaštitne bakterije i podstiče rast kandide. Redovno menjajte higijenske proizvode: Kada koristite tampone ili uloške tokom menstruacije, obavezno ih redovno menjajte kako biste sprečili nakupljanje vlage.

Kada koristite tampone ili uloške tokom menstruacije, obavezno ih redovno menjajte kako biste sprečili nakupljanje vlage. Koristite lubrikant tokom intimnog odnosa: Trenje tokom intimnog odnosa može iritirati vaginalne zidove, stvarajući pogodno okruženje za rast kandide. Nanošenje veće količine lubrikanta može pomoći u smanjenju iritacije.

Trenje tokom intimnog odnosa može iritirati vaginalne zidove, stvarajući pogodno okruženje za rast kandide. Nanošenje veće količine lubrikanta može pomoći u smanjenju iritacije. Kontrolišite dijabetes: Ljudi sa dijabetesom imaju veći rizik od gljivičnih infekcija. Održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi može pomoći u sprečavanju kandidijaze.

Ljudi sa dijabetesom imaju veći rizik od gljivičnih infekcija. Održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi može pomoći u sprečavanju kandidijaze. Probiotski jogurt: Iako neki ljudi veruju da konzumiranje probiotskog jogurta može pomoći u sprečavanju kandidijaze, trenutno nema značajnih dokaza koji bi potkrepili ovu tvrdnju.

Iako neki ljudi veruju da konzumiranje probiotskog jogurta može pomoći u sprečavanju kandidijaze, trenutno nema značajnih dokaza koji bi potkrepili ovu tvrdnju. Foto: Shutterstock

Mogućnosti lečenja

Ukoliko dođe do gljivične infekcije, dostupne su i preporučuju se sledeće opcije lečenja. U zavisnosti od težine infekcije, mogu se koristiti različite metode za lečenje kandidijaze. Ovi tretmani su dostupni bez recepta:

Lokalni tretman: Kreme i pesari koji sadrže antifungalne hemikalije mogu se primeniti direktno na pogođeno područje.

Kreme i pesari koji sadrže antifungalne hemikalije mogu se primeniti direktno na pogođeno područje. Oralni lekovi: Za oralno lečenje kandidijaze dostupna je tableta sa jednom dozom. Kada potražiti medicinsku pomoć

Iako se kandidijaza često može efikasno lečiti kod kuće, ponekad je potrebna medicinska pomoć. Konsultacija sa lekarom se preporučuje u sledećim situacijama:

Neefikasan tretman: Ako infekcija potraje nakon upotrebe lekova koji se izdaju bez recepta.

Ako infekcija potraje nakon upotrebe lekova koji se izdaju bez recepta. Rekurentna infekcija: Ako imate dve ili više epizoda kandidijaze u periodu od šest meseci.

Ako imate dve ili više epizoda kandidijaze u periodu od šest meseci. Abnormalno krvarenje ili bol u stomaku: Ako su ovi simptomi prisutni, važno je potražiti medicinsku procenu.

Ako su ovi simptomi prisutni, važno je potražiti medicinsku procenu. Trudnoća: Ako ste trudni dok imate kandidijazu, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom radi odgovarajućih opcija lečenja.

Ako ste trudni dok imate kandidijazu, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom radi odgovarajućih opcija lečenja. Starost: Ako imate manje od 16 ili više od 60 godina, preporučuje se konsultacija sa lekarom.

Ako imate manje od 16 ili više od 60 godina, preporučuje se konsultacija sa lekarom. Dodatni simptomi: Ako postoje i drugi simptomi uz kandidijazu, kao što su neprijatan miris, oštećenje vulve ili vagine ili neobičan sekret, potražite medicinsku pomoć.

Razumevanjem uzroka, metoda prevencije i dostupnih tretmana za kandidijazu, dr Suzan Ansfort savetuje kako možete efikasno upravljati ovo uobičajeno stanje i ublažiti njegovu nelagodnost.