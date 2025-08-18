Emotivne posledice menopauze: Kako prepoznati i ublažiti promene raspoloženja
Istraživanja pokazuju da žene koje ulaze u menopauzu češće doživljavaju promene raspoloženja. Ovi emocionalni usponi i padovi – od depresije i plačljivosti do anksioznosti – mogu se pojaviti već u perimenopauzi, odnosno u ranim četrdesetim godinama, mnogo pre potpunog prestanka menstruacije. Često se nastavljaju i nakon menopauze.
Kako menopauza utiče na raspoloženje?
Glavni razlog su hormonske fluktuacije. Estrogen igra ključnu ulogu u funkciji mozga, tako da njegov pad može poremetiti psihološku ravnotežu. Žene koje su prethodno imale težak predmenstrualni sindrom (PMS) ili postporođajnu depresiju sklonije su emocionalnim krizama tokom menopauze.
Pored toga, postoje i drugi fizički simptomi poput nesanice, smanjenog libida i vaginalne suvoće, a životne okolnosti – odlazak dece od kuće ili briga o starijim roditeljima – mogu dodatno pojačati osećaj anksioznosti i tuge.
Kako održati emocionalnu ravnotežu u menopauzi?
Dobra vest je da postoji niz strategija za ublažavanje psiholoških simptoma menopauze:
Vodite dnevnik simptoma
Jednostavna i korisna navika je vođenje dnevnika raspoloženja i simptoma. Zabeležite kako se osećate svakog dana, fizičke i emocionalne promene i moguće veze sa načinom života. Ovi zapisi mogu pomoći lekaru da proceni da li je u pitanju hormonski uslovljena promena raspoloženja.
Mudro birajte ishranu
Uravnotežena ishrana hrani i telo i um. Prekomeran unos kofeina ili šećera daje kratkotrajan nalet energije, a zatim nagli pad, što negativno utiče na raspoloženje.
Obratite pažnju na unos vitamina, posebno B12 i magnezijuma, čiji nedostatak može biti povezan sa depresijom.
U ishranu uključite dosta zelenog lisnatog povrća, integralnih žitarica, jaja i ribe bogate omega-3 masnim kiselinama. Takođe uključite namirnice bogate fitoestrogenima – soju, sočivo i druge mahunarke – jer imaju sličan efekat kao estrogen.
Ograničite alkohol
Iako čaša vina može biti opuštajuća, alkohol povećava anksioznost i depresiju na duže staze. Preporučuje se uvođenje nekoliko dana bez alkohola nedeljno.
Redovno se krećite
Fizička aktivnost je prirodni antidepresiv – poboljšava funkciju mozga, kvalitet sna i samopouzdanje. Posebno je važna tokom perioda kada se žena suočava sa promenama u svom telu.
Isprobajte nove aktivnosti
Menopauza se često poklapa sa drugim promenama u životu, ali može biti i prilika za otkrivanje novih ciljeva i hobija. Upisivanje na kurs, povratak na posao ili volontiranje mogu poboljšati raspoloženje i osećaj svrhe.
Negujte pozitivan način razmišljanja
Menopauza je i dalje tabu tema, često praćena osećanjima stida ili frustracije. Ali promena perspektive – posmatranje ovog perioda kao prirodne transformacije umesto gubitka – može značajno poboljšati psihološko stanje.
Potražite stručnu pomoć
Psihološki simptomi menopauze su podjednako stvarni kao i fizički. Ako se teško nosite sa njima sami, razgovarajte sa svojim lekarom. Postoji niz opcija za pomoć, uključujući:
- kognitivno-bihevioralnu terapiju
- hormonsku terapiju
- individualno ili grupno savetovanje
- mindfulness (trening svesnog prisustva)
