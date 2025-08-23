Slušaj vest

Popuštanje funkcije jajnika (insuficijencija jajnika) nije uvek lako prepoznati na vreme, ali postoje određeni signali koji mogu da ukažu da se reproduktivno zdravlje menja, objašnjava akademik prof. dr Aleksandar Ljubić.

- Prvi simptomi se najčešće vide kroz promene menstrualnih ciklusa, koji mogu povremeno da izostaju. Hormonski nalazi u tom slučaju ukazuju na popuštanje funkcije jajnika, kao i na to da mozak šalje sve jače signale kako bi stimulisao njihov rad - navodi ginekeolg i dodaje:

- Kod žena koje se podvrgavaju vantelesnoj oplodnji upozorenja su situacije kada se ne dobijaju jajne ćelije, kada su one lošeg kvaliteta ili kada su embrioni neodgovarajućeg kvaliteta. Sve to ukazuje na smanjenu funkciju jajnika.

Analize koje otkrivaju problem

Dobra vest je da se stanje jajnika može pratiti jednostavnim testovima. Ključne su hormonske analize, među kojima se najčešće određuju AMH (anti-Milerov hormon), FSH(folikul-stimulirajući hormon) i LH (luteinizirajući hormon), a ponekad i estradiol (glavni oblik estrogena), jer upravo oni ukazuju na tzv. rezervu jajnika – odnosno koliko jajnih ćelija žena još ima i kakvog su kvaliteta. Ultrazvučni pregled dodatno potvrđuje rezultate, jer lekar može da vidi broj i izgled folikula u jajnicima.

Hornoni koji ukazuju na slabljanje jajnika su AMH, FSH, LH i estradiol Foto: Shutterstock

- Koliko god da ste mlade, savetujem da makar na svakih par godina tražite da vam ginekolog ispita rezervu jajnika. Jedna takva analiza može da promeni život - naglašava dr Ljubić.

Zašto je rano prepoznavanje važno