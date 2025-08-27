Slušaj vest

Kako se izvodi PAPA test, pitali smo prim.dr Aleksandru Kostić, ginekologa-endokrinologa.

- Tokom kratkog i bezbolnog ginekološkog pregleda koji obavlja vaš ginekolog uzima se bris grlića materice. Sa špatulicom i četkicom ginekolog nežno sakupi sa površine grlića materice malo ćelija koje čine osnovnu jedinicu građe grlića materice. Taj uzorak se potom šalje u laboratoriju na mikroskopsku analizu primenom metode po Papanikolau.

Da bi se dobio dobar uzorak, doktor mora jasno da vidi grlić materice. Zbog toga se na početku pregleda u vaginu pažljivo uvodi jedan instrument koji se naziva spekulum.Za većinu žena ovo nije bolno.

Kome mora da se radi Papanikolau test i koliko često?

Sve žene starosti od 20 do 65 godina treba da rade Papanikolau test svake godine.

Kako da se pripremite za ovaj pregled?

Savet br.1 – Bris nikada ne treba uzimati u toku menstruacije, a idealno bi bilo 2 nedelje posle završetka menstruacije

Savet.br 2 – Ne koristite vaginalne tablete ili tampone 2 dana pre uzimanja brisa

Savet br.3 – Izbegavajte seksualne odnose 24 sata pre uzimanja brisa

Foto: Shutterstock

Kakav rezultat se može očekivati?

Na osnovu rezultata brisa moguće su tri situacije:

1. normalan – rutinski pregled za godinu dana

2. blago abnormalan – kontrolni pregled za 3-6 meseci

3. abnormalan – detaljniji ginekološki pregled u kombinaciji sa lečenjem, ako je potrebno

- Što su abnormalnosti ranije otkrivene, time su veće šanse da se izbegne rak grlića materice. U ranim fazama lečenje je jednostavno, može da se uradi ambulantno i ne utiče na buduće trudnoće - ističe doktorka

U proseku u Srbiji se svake godine registruju 1.163 novoobolele žene, a život izgubi 459 žena Foto: Shutterstock

Uz kolposkopiju rezultat je najpouzdaniji PAPA test ima visoku preciznost, ali nažalost to nikada nije 100 odsto siguran. Iz tog razloga potrebno je uz Papanikolau test, uraditi i kolposkopiju čime se znatno smanjuje mogućnost lažno negativnih nalaza. Kolposkopija podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija, vagine i grlića materice pod jakim osvetljenjem i kroz uveličavajuće staklo. Istraživanja kažu da je tačnost PAPA testa 83 odsto, a da je udružen sa kolposkopijom pouzdan čak 99 odsto.

Simptomi raka grlića materice

U proseku u Srbiji se svake godine registruju 1.163 novoobolele žene, a život izgubi 459 žena. Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" govore da se karcinom grlića češće javlja u uzrastu od 35. godine, ali najviše uzrasno-specifične stope obolevanja su od 50. do 59. godine.