Prim. dr Aleksandra Kostić vodi vas kroz PAPA test: Priprema, pregled, i šta da očekujete
Kako se izvodi PAPA test, pitali smo prim.dr Aleksandru Kostić, ginekologa-endokrinologa.
- Tokom kratkog i bezbolnog ginekološkog pregleda koji obavlja vaš ginekolog uzima se bris grlića materice. Sa špatulicom i četkicom ginekolog nežno sakupi sa površine grlića materice malo ćelija koje čine osnovnu jedinicu građe grlića materice. Taj uzorak se potom šalje u laboratoriju na mikroskopsku analizu primenom metode po Papanikolau.
Da bi se dobio dobar uzorak, doktor mora jasno da vidi grlić materice. Zbog toga se na početku pregleda u vaginu pažljivo uvodi jedan instrument koji se naziva spekulum.Za većinu žena ovo nije bolno.
Kome mora da se radi Papanikolau test i koliko često?
Sve žene starosti od 20 do 65 godina treba da rade Papanikolau test svake godine.
Kako da se pripremite za ovaj pregled?
Savet br.1 – Bris nikada ne treba uzimati u toku menstruacije, a idealno bi bilo 2 nedelje posle završetka menstruacije
Savet.br 2 – Ne koristite vaginalne tablete ili tampone 2 dana pre uzimanja brisa
Savet br.3 – Izbegavajte seksualne odnose 24 sata pre uzimanja brisa
Kakav rezultat se može očekivati?
Na osnovu rezultata brisa moguće su tri situacije:
1. normalan – rutinski pregled za godinu dana
2. blago abnormalan – kontrolni pregled za 3-6 meseci
3. abnormalan – detaljniji ginekološki pregled u kombinaciji sa lečenjem, ako je potrebno
- Što su abnormalnosti ranije otkrivene, time su veće šanse da se izbegne rak grlića materice. U ranim fazama lečenje je jednostavno, može da se uradi ambulantno i ne utiče na buduće trudnoće - ističe doktorka
PAPA test ima visoku preciznost, ali nažalost to nikada nije 100 odsto siguran. Iz tog razloga potrebno je uz Papanikolau test, uraditi i kolposkopiju čime se znatno smanjuje mogućnost lažno negativnih nalaza. Kolposkopija podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija, vagine i grlića materice pod jakim osvetljenjem i kroz uveličavajuće staklo. Istraživanja kažu da je tačnost PAPA testa 83 odsto, a da je udružen sa kolposkopijom pouzdan čak 99 odsto.
Simptomi raka grlića materice
U proseku u Srbiji se svake godine registruju 1.163 novoobolele žene, a život izgubi 459 žena. Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" govore da se karcinom grlića češće javlja u uzrastu od 35. godine, ali najviše uzrasno-specifične stope obolevanja su od 50. do 59. godine.
- Karcinom grlića materice je maligno oboljenje dela materice koji se nalazi u vagini. Simptomi koji mogu da ukažu na karcinom grlića materice su rozikasti iscedak iz vagine, krvarenje tokom seksualnih odnosa, tupi bol u donjem delu abdomena, tegobe sa mokrenjem i pražnjenjem creva.
