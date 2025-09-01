Slušaj vest

Mnoge žene znaju da je redovan menstrualni ciklus važan za opšte zdravlje, ali malo njih je svesno da on može imati uticaj i na stanje usne duplje i zuba. Ciklus ne utiče samo na endometrijum, raspoloženje i hormonski balans, već i na oralni mikrobiom.

Uticaj hormona na zube i mikrobiom usne duplje

Naučna istraživanja pokazuju da hormonske oscilacije tokom „kritičnih dana“ privremeno menjaju sastav mikrobioma u ustima. Ove promene mogu povećati rizik od karijesa i bolesti desni. Upala, parodontitis, gingivitis i druge bolesti se češće javljaju upravo zbog ovih hormonskih fluktuacija.

Postoji nekoliko osetljivih perioda u životu žene: pubertet, upotreba kontracepcije, trudnoća, menopauza i redovan menstrualni ciklus. Ako se u ovim fazama ne vodi dovoljno računa o higijeni zuba i desni, rizik od oštećenja i bolesti značajno se povećava.

krvarenje-desni-shutterstock-2250391619.jpg
Upala, parodontitis, gingivitis i druge bolesti se češće javljaju upravo zbog ovih hormonskih fluktuacija. Foto: Shutterstock

Šećer i nikotin - glavni neprijatelji zuba

Šećer i pušenje predstavljaju najdestruktivnije faktore za oralno zdravlje.

Šećer je glavni izvor hrane za kariogene bakterije. Kada se tome doda hormonski disbalans i loša higijena, rizik od karijesa brzo raste. Pored toga, telo troši kalcijum i vitamine B grupe da bi preradilo slatkiše, a ako ih nema dovoljno u ishrani, izvlači ih iz zubne gleđi, čineći je tanjom i osetljivijom.

Nikotin i tečnosti za elektronske cigarete direktno oštećuju sluzokožu i desni, uzrokujući upalu, promenu boje zuba, gubitak sjaja, pa čak i povećavajući rizik od raka usne duplje. Tokom menstrualnog ciklusa, ovi efekti su još izraženiji zbog hormonskih promena i oslabljenog lokalnog imuniteta.

pregled kod stomatologa shutterstock_2172910209.jpg
Posetite stomatologa dva puta godišnje radi preventivnog pregleda i profesionalnog čišćenja Foto: Shutterstock

Kako zaštititi zube tokom ciklusa?

Iako se hormonske promene ne mogu izbeći, negativni efekti na zube mogu se značajno smanjiti uz nekoliko jednostavnih navika:

  • Smanjite unos slatkiša ili ih potpuno izbegavajte, posebno tokom „kritičnih dana“.
  • Prestanite sa pušenjem ili barem smanjite broj popušenih cigareta tokom ovog perioda koliko god je to moguće.
  • Održavajte redovnu oralnu higijenu – perite zube i čistite jezik posle svakog obroka, koristite konac za zube, strugač za jezik i antibakterijsku tečnost za ispiranje usta.

Posetite stomatologa dva puta godišnje radi preventivnog pregleda i profesionalnog čišćenja. Profesionalna higijena obuhvata uklanjanje plaka, poliranje i jačanje zubne gleđi – postupke koji su brzi, pristupačni i izuzetno efikasni u sprečavanju bolesti.

