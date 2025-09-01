Slušaj vest

Mnoge žene znaju da je redovan menstrualni ciklus važan za opšte zdravlje, ali malo njih je svesno da on može imati uticaj i na stanje usne duplje i zuba. Ciklus ne utiče samo na endometrijum, raspoloženje i hormonski balans, već i na oralni mikrobiom.

Uticaj hormona na zube i mikrobiom usne duplje

Naučna istraživanja pokazuju da hormonske oscilacije tokom „kritičnih dana“ privremeno menjaju sastav mikrobioma u ustima. Ove promene mogu povećati rizik od karijesa i bolesti desni. Upala, parodontitis, gingivitis i druge bolesti se češće javljaju upravo zbog ovih hormonskih fluktuacija.

Postoji nekoliko osetljivih perioda u životu žene: pubertet, upotreba kontracepcije, trudnoća, menopauza i redovan menstrualni ciklus. Ako se u ovim fazama ne vodi dovoljno računa o higijeni zuba i desni, rizik od oštećenja i bolesti značajno se povećava.

Šećer i nikotin - glavni neprijatelji zuba

Šećer i pušenje predstavljaju najdestruktivnije faktore za oralno zdravlje.

Šećer je glavni izvor hrane za kariogene bakterije. Kada se tome doda hormonski disbalans i loša higijena, rizik od karijesa brzo raste. Pored toga, telo troši kalcijum i vitamine B grupe da bi preradilo slatkiše, a ako ih nema dovoljno u ishrani, izvlači ih iz zubne gleđi, čineći je tanjom i osetljivijom.

Nikotin i tečnosti za elektronske cigarete direktno oštećuju sluzokožu i desni, uzrokujući upalu, promenu boje zuba, gubitak sjaja, pa čak i povećavajući rizik od raka usne duplje. Tokom menstrualnog ciklusa, ovi efekti su još izraženiji zbog hormonskih promena i oslabljenog lokalnog imuniteta.

Kako zaštititi zube tokom ciklusa?

Iako se hormonske promene ne mogu izbeći, negativni efekti na zube mogu se značajno smanjiti uz nekoliko jednostavnih navika:

Smanjite unos slatkiša ili ih potpuno izbegavajte, posebno tokom „kritičnih dana“.

Prestanite sa pušenjem ili barem smanjite broj popušenih cigareta tokom ovog perioda koliko god je to moguće.

Održavajte redovnu oralnu higijenu – perite zube i čistite jezik posle svakog obroka, koristite konac za zube, strugač za jezik i antibakterijsku tečnost za ispiranje usta.

Posetite stomatologa dva puta godišnje radi preventivnog pregleda i profesionalnog čišćenja. Profesionalna higijena obuhvata uklanjanje plaka, poliranje i jačanje zubne gleđi – postupke koji su brzi, pristupačni i izuzetno efikasni u sprečavanju bolesti.