Slušaj vest

Tragičan slučaj mlade sportistkinje iz Pančeva, koja je preminula sedam dana nakon što je rodila ćerku, upozorava koliko je važno prepoznati simptome na vreme.

Neda Davidović, mlada i uspešna sportistkinja iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudou preminula je u 26. godini života od moždanog udara, samo nedelju dana nakon porođaja. Iako je ova pojava retka, stručnajci savetuju na šta bi trebalo obratiti pažnju kada je u pitanju povišeni pritisak i samim tim rizik od ovakvih problema nakon trudnoće.

Hipertenzija, odnosno visok krvni pritisak u trudnoći, može dodatno opteretiti srce i bubrege, što povećava rizik od srčanih i bubrežnih bolesti, kao i od moždanog udara.

Moždani udar u trudnoći je relativno redak, ali preeklampsija i drugi poremećaji vezani za visok krvni pritisak češći su tokom trudnoće i u prvih šest nedelja nakon porođaja.

- Tokom trudnoće, telo se postepeno menja iz nedelje u nedelju. Ali nakon porođaja, telo prolazi kroz ogromnu promenu odjednom. Zato se poremećaji krvnog pritiska mogu javiti i u tim ranim postporođajnim nedeljama - objašnjava Marjori Majer, specijalista akušerstva i fetalne medicine iz Univerzitetskog medicinskog centra u Vermontu.

Promene krvnog pritiska tokom i nakon trudnoće

Krvni pritisak je najniži između 16. i 20. nedelje trudnoće. Pred kraj trudnoće vraća se na nivoe od pre začeća. Zatim dostiže vrhunac tri do šest dana nakon porođaja, bez obzira na to da li je trudnica imala visok pritisak tokom trudnoće.

Taj postporođajni skok može biti izazvan lekovima, unosom dodatnih tečnosti nakon porođaja ili vraćanjem krvnih sudova na veličinu koju su imali pre trudnoće.

Visok pritisak i preeklampsija mogu da se pojave potpuno neočekivano Foto: Shutterstock

Da li ste u riziku od visokog krvnog pritiska tokom trudnoće?

Preeklampsija i drugi poremećaji povezani za hipertenzijom ne moraju uvek imati simptome.

- Visok pritisak i preeklampsija mogu da se pojave potpuno neočekivano - kaže dr Majer.

Faktori rizika za hipertenziju u trudnoći uključuju:

gojaznost

dijabetes

starost 35 godina ili više godina

prva trudnoća

blizanačka ili trudnoća sa trojkama

povišen holesterol

lična ili porodična istorija visokog krvnog pritiska

hronična hipertenzija pre trudnoće

određena prethodna medicinska stanja, uključujući autoimune bolesti Različite vrste hipertenzije u trudnoći

Nisu svi poremećaji krvnog pritiska isti. Njihova ozbiljnost može varirati od blagih do po život opasnih.

Hronična hipertenzija – prisutna je pre trudnoće ili se razvija ranije, pre 20. nedelje.

prisutna je pre trudnoće ili se razvija ranije, pre 20. nedelje. Gestacijska hipertenzija – javlja se u drugoj polovini trudnoće, nakon 20. nedelje.

javlja se u drugoj polovini trudnoće, nakon 20. nedelje. Preeklampsija – nastaje kada se visok krvni pritisak razvije posle 20. nedelje trudnoće. Preeklampsija opterećuje srce i druge organe, može ograničiti dotok krvi u posteljicu i oštetiti bubrege. Može zahtevati prevremeni porođaj.

nastaje kada se visok krvni pritisak razvije posle 20. nedelje trudnoće. Preeklampsija opterećuje srce i druge organe, može ograničiti dotok krvi u posteljicu i oštetiti bubrege. Može zahtevati prevremeni porođaj. Eklampsija – retka, ali životno ugrožavajuća komplikacija preeklampsije, koja može izazvati napade (konvulzije) usled nelečene ili neadekvatno lečene preeklampsije.

retka, ali životno ugrožavajuća komplikacija preeklampsije, koja može izazvati napade (konvulzije) usled nelečene ili neadekvatno lečene preeklampsije. HELLP sindrom – redak i težak oblik preeklampsije. Naziv dolazi od engleskog: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets (hemoliza, povišeni enzimi jetre i nizak broj trombocita). Može izazvati oštećenje jetre, razaranje crvenih krvnih zrnaca i trombocita, i zahtevati hitan prevremeni porođaj.

Simptomi moždanog udara mogu uključivati glavobolju, gubitak ravnoteže i utrnulost Foto: Shutterstock

Rizik od moždanog udara raste tokom i neposredno nakon trudnoće

Mogućnost dobijanja moždanog udara u trudnoći je oko tri puta veća nego kod drugih odraslih osoba iste starosne dobi. Moždani udar se javlja kod oko 30 na 100.000 trudnoća.

Najveći rizik je u poslednjem mesecu pre porođaja i u prvih šest nedelja nakon njega.

- Kod mlađih pacijentkinja beležimo više komplikacija sa moždanim udarima, a primećujemo i da je sve više trudnica sa gojaznošću, dijabetesom ili hroničnom hipertenzijom - kaže dr Danijela Zambrano, vaskularni neurolog u Univerzitetskom medicinskom centru Vermont.

Izuzetno je važno da trudnice redovno idu na prenatalne preglede i da slušaju svoje telo.

- Obratite pažnju na simptome i pozovite hitnu pomoć ako osećate da nešto nije u redu. To može da spase vaš život – i život vaše bebe - kaže dr Zambrano.

Prepoznajte moždani udar uz akronim B.E.F.A.S.T. Prepoznajte moždani udar uz akronim B.E.F.A.S.T. ( en. be fast - budite brzi) Simptomi moždanog udara mogu uključivati glavobolju, gubitak ravnoteže i utrnulost. Dr Zambrano preporučuje korišćenje B.E.F.A.S.T. liste za brzu procenu simptoma: B – Balance (ravnoteža): obratite pažnju na iznenadan gubitak ravnoteže E – Eyes (oči): proverite da li je došlo do gubitka vida F – Face (lice): pogledajte da li je osmeh kriv ili neujednačen A – Arm (ruka): proverite da li je jedna ruka slaba ili oduzeta S – Speech (govor): oslušnite da li je govor usporen ili nerazumljiv T – Time (vreme): odmah pozovite hitnu pomoć (194 ili 112)