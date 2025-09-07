Slušaj vest

Novo nacionalno istraživanje u Australiji, objavljeno u časopisu Plos One, jedno je od najsveobuhvatnijih o hiperemezi gravidarum (HG) ili teškom obliku mučnine i povraćanja u trudnoći. Studija otkriva da HG ima ozbiljne posledice ne samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje trudnica, njihove odnose i odluke o budućim trudnoćama.

Glavni autor, vanredni profesor dr Luk Gžeskovijak sa Univerziteta Flinders, naglašava hitnu potrebu za saosećajnijom i efikasnijom negom zasnovanom na dokazima.

- Mnoge žene ne dobijaju podršku ili pomoć koja im je potrebna, i to je nešto što moramo hitno rešiti.

Trudnička hiperemeza loše utiče na psihu

Istraživanje sprovedeno među 289 žena pokazalo je koliko hiperemeza gravidarum može da bude razorno stanje. Više od polovine ispitanica navelo je da im je teško povraćanje tokom trudnoće ometalo rad, brigu o deci i svakodnevni život. Čak 54 odsto razmatralo je prekid trudnoće, a 90 odsto da više ne rađa. Uz to, 62 odsto žena prijavilo je učestalu anksioznost i depresiju, dok je 37 odsto zatražilo ranu indukciju porođaja.

Uobičajeni tretmani pokazali su ograničenu efikasnost. Najdelotvornijim su smatrani ondansetron, doksilamin i kortikosteroidi, ali su često izazivali neželjene efekte poput sedacije, zatvora i problema s koncentracijom. Sa metoklopramidom je trećina žena morala da prekine zbog nuspojava.

- Ženama se često propisuju višestruki lekovi, ali oni dolaze sa sopsvenim opterećenjem - naglašava profesor dr Luk Gžeskovijak. Koautorka studije dr Kejtlin Kej-Smit dodaje da HG prečesto biva potcenjen i odbačen kao "normalan deo trudnoće", iako mnogim ženama smanjuje kvalitet života.

Ženama sa teškim mučninama potrebna je podrška i razumevanje Foto: Shuttesrstock

Više saosećanja

Studija jasno ukazuje da je potrebna bolja podrška ženama koje se suočavaju sa hiperemezom gravidarum, kao i ulaganja u dalja istraživanja dugoročnih posledica ovog stanja i njegovih tretmana.

Poruka žena je snažna i nedvosmislena: žele da budu saslušane, da im se veruje i da im se pruži dostojanstvena, saosećajna i efikasna nega tokom trudnoće.