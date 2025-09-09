Slušaj vest

Hormoni kontrolišu skoro svaku telesnu funkciju, od raspoloženja do metabolizma. Ljudsko telo sadrži više od 50 različitih vrsta hormona, koji funkcionišu poput instrumenata u savršeno koordinisanom orkestru. Čak i najmanja promena u izvođenju samo jednog od ovih „instrumenata“ može poremetiti celu simfoniju i izazvati hormonski disbalans.

Ovi moćni "hemijski glasnici", koje proizvode endokrine žlezde poput štitne žlezde, jajnika ili nadbubrežne žlezde, putuju krvotokom do tkiva i organa, regulišući sve, od rasta i metabolizma do raspoloženja, reprodukcije i seksualne funkcije. Problem nastaje kada telo proizvodi premalo ili previše određenog hormona, što može imati dubok i često frustrirajući uticaj na opšte zdravlje.

Iako su određene hormonske fluktuacije potpuno prirodan deo života, kao što su one tokom puberteta, menstrualnog ciklusa, trudnoće i menopauze, one nisu jedini uzrok disbalansa. Savremeni način života, hronični stres, loše prehrambene navike i razna medicinska stanja poput bolesti štitne žlezde, sindroma policističnih jajnika ili dijabetesa, mogu značajno poremetiti ovaj delikatni hormonski balans. Prepoznavanje simptoma na vreme je ključno za otkrivanje osnovnog problema i pronalaženje odgovarajućeg rešenja.

Uz hormonsku neravnotežu javljaju se i problemi sa kožom, poput tvrdokornih akni koje se pojavljuju duž vilice i donjeg dela lica Foto: Shutterstock

Simptomi hormonskog disbalansa Jedan od najočiglednijih znakova hormonskog disbalansa kod žena su promene u njihovom menstrualnom ciklusu . Neredovne, neobično obilne, bolne ili odsutne menstruacije često su povezane sa fluktuacijama nivoa estrogena i progesterona. Ali signali se tu ne zaustavljaju.

Problemi sa kožom, poput tvrdokornih akni koje se pojavljuju duž vilice i donjeg dela lica, tamnih mrlja na koži (hiperpigmentacija) na vratu ili ispod grudi i promena kose, poput povećanog gubitka kose ili, obrnuto, pojave grube, tamne dlake na licu i bradi (hirzutizam), mogu ukazivati na povišen nivo muških hormona, odnosno androgena.

Neobjašnjive promene u težini, bilo da se radi o naglom povećanju telesne težine uprkos nepromenjenim navikama ili naglom gubitku težine, takođe su uobičajeni znaci upozorenja. Hormoni poput insulina, kortizola i hormona štitne žlezde direktno utiču na način na koji telo skladišti i koristi energiju.

Pored toga, osećaj hroničnog umora koji ne nestaje čak ni nakon dovoljnog sna, praćen promenama raspoloženja poput razdražljivosti, anksioznosti ili depresije, može biti povezan sa padom nivoa estrogena, koji utiče na serotonin, „hormon sreće". Problemi sa spavanjem, uključujući nesanicu i noćno znojenje, dodatno iscrpljuju telo i ukazuju na to da je hormonski sistem van ravnoteže. Skriveni signali i problemi sa libidom

Pored očiglednih simptoma, postoje i suptilniji koje mnogi ljudi ne povezuju odmah sa hormonima. Problemi sa varenjem, poput zatvora ili dijareje, mogu biti rezultat neravnoteže estrogena i progesterona, koji igraju važnu ulogu u regulisanju gastrointestinalnog trakta. Istraživanja su čak povezala hormonske promene kod žena sa pojavom sindroma iritabilnog creva.

Značajne promene u spavaćoj sobi su takođe važan pokazatelj. Smanjen libido, vaginalna suvoća i bol tokom seksualnog odnosa često su rezultat pada nivoa estrogena, što se najčešće javlja tokom perimenopauze i menopauze.

Vaš lekar može zatražiti testove krvi, urina ili pljuvačke kako bi izmerio nivoe određenih hormona, kao što su štitna žlezda, estrogen, testosteron ili kortizol Foto: Shutterstock

Kome se obratiti?

Ako primetite da su gore navedeni simptomi postali uporni i da ometaju vaš svakodnevni život, vreme je da potražite stručnu pomoć. Ne postoji jedinstveni test koji može da proceni nivo svih hormona, pa je prvi korak poseta lekaru. Dijagnostički proces obično počinje detaljnim razgovorom o vašim simptomima, pregledom vaše medicinske istorije i fizičkim pregledom.

Vaš lekar može zatražiti testove krvi, urina ili pljuvačke kako bi izmerio nivoe određenih hormona, kao što su štitna žlezda, estrogen, testosteron ili kortizol. Ponekad su potrebni dodatni testovi, kao što je ultrazvuk materice, jajnika ili štitne žlezde, kako bi se isključile ciste ili tumori.

Za početak, obratite se svom lekaru opšte prakse, koji će vas uputiti odgovarajućem specijalisti, u zavisnosti od vaših simptoma. S obzirom na to da su menstrualne nepravilnosti često prvi znak problema, ginekolog je specijalista kome se žene najčešće obraćaju.

U slučajevima sumnje na složenije poremećaje kao što su bolesti štitne žlezde, dijabetes ili problemi sa plodnošću, endokrinolog je specijalista za hormone i endokrini sistem koji može da postavi tačnu dijagnozu.

Važno je da ne ignorišete signale koje vam telo šalje, jer blagovremeno lečenje može sprečiti dugoročne zdravstvene komplikacije i značajno poboljšati kvalitet vašeg života.

Srećom, danas postoji niz efikasnih terapija, od promena načina života i ishrane do hormonske terapije zamene i specifičnih lekova, koji pomažu u obnavljanju hormonske ravnoteže.