Iako većina žena krvarenje nakon menopauze doživljava s brigom i strahom, ginekolozi poručuju da ono ne mora odmah ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem. Ipak, takva pojava nikako ne sme da se zanemari. Svako krvarenje koje se javi godinu dana nakon poslednje menstruacije predstavlja signal da nešto u organizmu nije u ravnoteži - i zahteva hitan ginekološki pregled.

- Krvarenje u menopauzi ne mora da bude razlog za zabrinutost, ali svakako jeste razlog da se odmah javite svom ginekologu - kaže prim. dr Aleksandra Kostić, specijalista ginekologije i endokrinologije, načelnik ginekologije u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević" u Beogradu.

Šta sve može izazvati krvarenje u menopauzi?

Prema njenim rečima razlozi krvarenja nakon menopauze su brojni, od potpuno bezazlenih do ozbiljnih, a najčešći su:

Endometrijalni polipi – benigni (dobroćudni) izraštaji na sluzokoži materice, koji mogu krvariti

– benigni (dobroćudni) izraštaji na sluzokoži materice, koji mogu krvariti Hormonska terapija – određeni lekovi koje žene koriste u menopauzi, naročito za ublažavanje simptoma, mogu kao neželjeni efekat izazvati krvarenje

– određeni lekovi koje žene koriste u menopauzi, naročito za ublažavanje simptoma, mogu kao neželjeni efekat izazvati krvarenje Gojaznost – višak masnog tkiva može da dovede do pojačanog stvaranja estrogena, što utiče na sluznicu materice

– višak masnog tkiva može da dovede do pojačanog stvaranja estrogena, što utiče na sluznicu materice Karcinom endometrijuma (sluznice materice) ili karcinom grlića materice – u najtežim slučajevima, krvarenje može biti prvi i jedini znak ozbiljne bolesti

- Upravo zato je važno da žene ne pokušavaju same da protumače uzrok krvarenja, već da se obavezno obrate ginekologu – jer je to jedini ispravan korak.

Hormonska terapija u menopauzi može kao neželjeni efekat izazvati krvarenje Foto: Shutterstock

Kako se utvrđuje uzrok krvarenja u menopauzi?

Kada žena prijavi krvarenje nakon menopauze, pregled je obavezan i obuhvata nekoliko koraka:

Ginekološki pregled

Ultrazvučni pregled (TVUZ) – najčešće transvaginalni, kojim se meri debljina endometrijuma

– najčešće transvaginalni, kojim se meri debljina endometrijuma Kolposkopija – detaljan pregled grlića materice pod uvećanjem



– detaljan pregled grlića materice pod uvećanjem Biopsija grlića materice – ukoliko se na kolposkopiji uoče sumnjive promene

– ukoliko se na kolposkopiji uoče sumnjive promene Eksplorativna kiretaža – uzimanje uzorka tkiva iz materice radi histopatološke analize



– uzimanje uzorka tkiva iz materice radi histopatološke analize Papa test– analiza ćelija grlića materice radi otkrivanja eventualnih promena

- Ukoliko postoje kolposkopski vidljive promene, biopsija grlića materice je obavezna. Na osnovu histopatološkog nalaza donosi se odluka – da li je potrebno dalje lečenje ili će se savetovati češće kontrole.



Zašto je rana dijagnostika ključna?

U najvećem broju slučajeva, krvarenje u menopauzi nije uzrokovano karcinomom – ali kada jeste, najčešće se radi o karcinomu grlića materice ili karcinomu endometrijuma, a oni se, ukoliko se otkriju na vreme, mogu uspešno lečiti.

Problem nastaje kada žene odlažu pregled, umirujući sebe da je reč o „nešto što će samo proći“. To je najopasniji mogući pristup.

Ginekološki pregled grlića materice utvrdiće tačan razlog krvarenja nakon menopauze Foto: Shutterstock

- U posebnom riziku su žene koje nisu godinama bile na ginekološkom pregledu. Kod njih krvarenje često bude prvi znak ozbiljne bolesti. Zato je važno da i nakon menopauze redovno posećujete ginekologa.

Ne čekajte, reagujte odmah

Iako menopauza znači kraj plodnog perioda, ona nije kraj brige o reproduktivnom zdravlju. Redovne kontrole, samosvesnost i pravovremena reakcija mogu doslovno spasiti život.

- Ne ignorišite krvarenje. Ne mora da znači najgore, ali ne sme ostati neprovereno - poručila je prim. dr Kostić.

Zaključak Ako ste u menopauzi i primetite bilo kakvo krvarenje, ne paničite – ali ni ne odlažite pregled. Samo lekar može utvrditi pravi uzrok i preporučiti dalji tok lečenja ili kontrole. Kada je zdravlje u pitanju ništa ne bi trebalo prepustiti slučaju.

