Statistika pokazuje da žene češće obolevaju od uobičajenih bolesti i deformiteta stopala, uključujući i čukljeve

Kada govorimo o zdravlju žena, ne smemo zaboraviti i zdravlje stopala. Statistika pokazuje da žene češće obolevaju od uobičajenih bolesti i deformiteta stopala, uključujući i čukljeve – koštanu izbočinu koja se formira na zglobu u podnožju palca.

O ovoj temi za portal OnlyMyHealth govorio je dr Krišna Subramanjam, ortopedski hirurg iz bolnice Jašoda u Hajderabadu.

Šta su zapravo čukljevi?

Čukalj je koštana izbočina koja se razvija u osnovi palca, objašnjava dr Subramanjam.

- Kada nešto dugo vremena (obično godinama) vrši dodatni pritisak na zglob palca, taj pritisak može da izbaci zglob iz njegovog prirodnog položaja i pomeri ga ka ostalim prstima.

Čukljevi, poznati i kao hallux valgus, javljaju se kod oko 23% odraslih osoba uzrasta 18 do 65 godina, a kod starijih od 65 čak i do 36%, pokazuju podaci StatPearls Publishing.

Kod žena se ovaj problem javlja kod približno 30% populacije. Učestalost je veća kod onih koje nose cipele ili štikle u poređenju sa ljudima koji većinu vremena provode bosi.

Zašto su žene sklonije čukljevima?

Prema rečima dr Subramanjama, čukljevi se češće javljaju kod žena zato što one obično imaju slabije tetive i ligamente u stopalima i češće nose uske cipele sa visokim potpeticama.

Hormonske promene tokom trudnoće i menopauze dodatno povećavaju nestabilnost zglobova, dok genetika i specifična građa stopala, poput ravnih tabana, takođe mogu doprineti razvoju čukljeva.

Hormonske promene tokom trudnoće i menopauze dodatno povećavaju nestabilnost zglobova Foto: Shutterstock

Da li je obuća glavni krivac?

Obuća igra veliku ulogu u razvoju čukljeva, kaže dr Subramanjam. Visoke potpetice prebacuju težinu tela na prednji deo stopala, opterećujući zglob palca i podstičući njegovo iskrivljenje.

Špicasti modeli sabijaju prste u neprirodan položaj, dok ravne, nesigurne cipele ili papuče bez potpore mogu izazvati preterano uvrtanje stopala, što dodatno pogoršava stanje.

Ipak, prema portalu InformedHealth.org, uske cipele nisu glavni uzrok čukljeva. One svakako povećavaju rizik i pogoršavaju problem, naročito štikle i špic modeli. Ali postoje ljudi koji ih često nose i nikada ne razviju čukljeve, dok drugi uglavnom nose udobnu, široku obuću, a ipak imaju problem.

Špicasti modeli sabijaju prste u neprirodan položaj, što dodatno pogoršava stanje Foto: Shutterstock

Da li je operacija uvek potrebna?

Dobra vest je da nije svaki čukalj razlog za operaciju.

- U mnogim slučajevima, čukljevi se mogu držati pod kontrolom jednostavnim, nehirurškim metodama - objašnjava dr Subramanjam.

Nehirurške opcije uključuju:

obuću sa širim prednjim delom

zaštitne jastučiće za čukljeve

medicinsko bandažiranje

ortopedske uloške ili separatore za prste

hladne obloge

lekove protiv bolova i otoka (NSAID)

kortikosteroidne injekcije

fizikalnu terapiju

- Ove mere neće ukloniti čukalj, ali mogu značajno olakšati svakodnevne aktivnosti i usporiti njegovo napredovanje - naglašava lekar.

Operacija se razmatra tek kada konzervativni tretmani više ne pomažu, a bol ometa hodanje i normalan život.

- Ako čukalj izaziva uporan bol, veliko oticanje ili ograničava pokretljivost, vreme je da se razgovara o operaciji. Vrsta hirurškog zahvata zavisi od težine deformiteta i opšteg zdravlja stopala - zaključuje dr Subramanjam.