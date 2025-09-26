Slušaj vest

Kako je insulin hormon koji omogućava ulazak glukoze u ćelije, kao i njenu dalju obradu, neadekvatan ili odsutan odogovor na njegovo dejstvo dovodi do povećanja nivoa glukoze u krvi, a sledstveno i do tendencije organizma da povišenim lučenjem insulina reguliše visok nivo glukoze, što vodi u hiperinsulinemiju.

Insulinska rezistencija je poremećaj u metabolizmu koji se karakteriše neadekvatnim odgovorom ćelija na dejstvo insulina i jedan je od vodećih faktora rizika za razvoj dijabetesa melitusa tipa 2, gestacijskog dijabetesa (dijabetes u trudnoći) i predijabetesa (stanje kod koga je nivo šećera u krvi visok ali ne dovoljno da bi se smatrao dijabetesom).

Pravi uzrok nastanka insulinske rezistencije još uvek nije u potpunosti poznat, ali se jako dobro zna koji faktori mogu da dovedu do razvoja ovog stanja.

Faktori koji često mogu da uslove nastanak insulinske rezistencije su: pregojaznost i gojaznost

dijeta sa visokim unosom ugljenih hidrata, posebno prostih šećera

sedentarni način života, odnosno nizak nivo upražnjavanja fizičke aktivnosti

unos visokih doza steroidnih hormona duži vremenski period

hronični stres

Kušingov sindorm

sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika jedan je od faktora koji utiču za nastanak insulinske rezistencije Foto: Shutterstock

Hijerarhija hormona

Kada razmišljamo o plodnosti, insulin se retko pominje kao važan faktor, ali u hijerarhiji hormona insulin je „majka hormon“. On je jedan od dva hormona najvišeg nivoa iz kojih nastaju ključni polni hormoni. Čak i blaga disfunkcija insulina može izazvati poremećaje „nizvodno“ i narušiti finu ravnotežu potrebnu za začeće.

Šta je zapravo insulin?

Insulin je hormon koji se stvara u pankreasu i odgovoran je za metabolizam ugljenih hidrata, masti i proteina, tako što podstiče preuzimanje glukoze (ugljenih hidrata) u jetru i masne ćelije. Njegovo dejstvo aktivira se povratnim mehanizmom preko beta ćelija pankreasa. On je takođe i preteča DHEA hormona, koji se pretvara u testosteron i estrogen, kao i pregnenolona, koji se pretvara u progesteron.

Izvori disglikemije

U ovom tekstu ne govorimo o bolestima kao što je dijabetes, već o disglikemiji – mnogo češćem, svakodnevnom poremećaju regulacije insulina izazvanom ishranom i načinom života. Kada glukoza padne ispod ili poraste iznad referentnog raspona, aktivira se reakcija organizma.

Na nivo šećera u krvi između ostaločg utiču san, vreme obroka, sadržaj vlakana u obroku, stres, dehidratacija Foto: Shutterstock

Na nivo šećera u krvi utiču: ravnoteža makronutrijenata u obroku (ugljeni hidrati/masti/proteini)

vlakna u obroku

san

vreme obroka

kasni noćni obroci

smenski rad

trudnoća

stres

fizička aktivnost

kofein

žvakaće gume

veštački zaslađivači

dehidratacija 5 načina na koje plodnost može biti pogođena

Hijerarhija odnosa između insulina i polnih hormona pokazuje da ovi efekti mogu imati suptilan, subklinički uticaj – možda se ne vide odmah na krvnim testovima, ali mogu biti dovoljni da izazovu disfunkciju.

Povećano nakupljanje masnog tkiva

Višak glukoze se najpre skladišti u jetri, gde je lako dostupan za pretvaranje u energiju. Međutim, kada su kapaciteti jetre puni, insulin skladišti glukozu kao mast, posebno visceralnu mast, oko unutrašnjih organa i u predelu stomaka.

Zbog toga je masno tkivo u predelu stomaka teško ukloniti samo redukcijom kalorija – smanjen unos kalorija može čak pogoršati situaciju. Nije neophodno biti klinički gojazan da bi se imalo visceralne masti. Estrogen se skladišti u masnom tkivu, pa kada ima viška masti, posebno visceralne, u telu se može nagomilati i višak estrogena.

Dominacija estrogena

Normalno je da muškarci imaju određeni nivo estrogena, ali on mora biti u ravnoteži sa testosteronom. Neravnoteža između ova dva hormona može dovesti do smanjenog libida i smanjene proizvodnje spermatozoida, što utiče na plodnost.

Kod žena, estrogen oblikuje telo – zaobljene grudi, uži struk, šire kukove.

On prirodno ima visok nivo i u ciklusu je u ravnoteži sa progesteronom. Međutim, kada dođe do dominacije estrogena, to može izazvati neredovne cikluse, izostanak ovulacije i skraćene lutealne faze, što povećava rizik od ranog pobačaja.

Insulinska rezistencija Kada je nivo šećera u krvi stalno visok i telo pokušava da skladišti glukozu više nego što jetra može da primi, može nastati stanje poznato kao insulinska rezistencija. Ćelije tada prestaju da reaguju na insulin i ne prihvataju glukozu za skladištenje. Telo proizvodi još više insulina, energija opada, a žudnja za hranom raste. Previše insulina izaziva hroničnu, nisku upalu koja utiče na hormonsku ravnotežu, kvalitet jajnih ćelija i kvalitet spermatozoida.

Nizak testosteron kod muškaraca dovodi do problema sa stvaranjem spermatozoida, dok nizak progesteron kod žena može izazvati anovulacione cikluse, poremećaje lutealne faze i pobačaje Foto: Shutterstock

Kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida

Hormon drugog nivoa – dehidroepiandrosteron (DHEA) – važan je za kvalitet jajnih ćelija i podržava rast folikula pre ovulacije. Niži nivoi DHEA viđaju se kod žena sa smanjenom ovarijskom rezervom. On takođe podržava pokretljivost spermatozoida. Hronična disglikemija može uticati na proizvodnju DHEA, a samim tim i na proizvodnju estrogena, progesterona i testosterona.

Nizak testosteron kod muškaraca dovodi do problema sa stvaranjem spermatozoida, dok nizak progesteron kod žena može izazvati anovulacione cikluse, poremećaje lutealne faze i pobačaje.

Hipotireoza

Štitna žlezda utiče gotovo na svaki organ u telu. Svaka ćelija ima receptore za njen hormon, što znači da kontroliše funkcije svih tkiva. Njena glavna uloga je regulacija rada srca, krvnog pritiska i telesne temperature, ali utiče i na telesnu masu, plodnost, menstruaciju, ten kože, nivo energije, san, pamćenje i varenje.

U ranoj trudnoći posebno je važna jer embrion brzo diferencira ćelije i potreban mu je hormon štitne žlezde za rast. Disglikemija može izazvati poremećaje u radu štitne žlezde, što dovodi do neredovnih ili obilnih ciklusa i pobačaja.

Optimizacija plodnosti

Retko se dešava da se kod pacijenata koji dolaze zbog problema sa plodnošću ne pronađe neki oblik disglikemije – i to odmah daje priliku da se počne sa poboljšanjem plodnosti. Čak i kada postoji jasno utvrđen problem osnovna ravnoteža šećera u krvi je uvek važna. Na toj osnovi mogu se graditi svi ostali koraci ka poboljšanju.