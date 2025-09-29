Magazin „Lepa i srećna“ u petak, 3. oktobra, organizuje sedmu po redu, sada već tradicionalnu, konferenciju „Zdravlje žena Srbije“. Ove godine fokus je na prevenciji i lečenju raka dojke, kardiovaskularnih i plućnih bolesti, koje predstavljaju teme od presudnog značaja za zdravlje svake žene.

Ulaz je Slobodan za sve zainteresovane, ali je broj mesta ograničen i zato obavezno rezervišite svoje mesto na vreme prijavom putem OVE FORME.

Na jednom mestu okupićemo najeminentnije stručnjake iz oblasti medicine koji će govoriti o strahu od suočavanja s rakom dojke, faktorima rizika i prevenciji srčanih bolesti, kao i o najčešćim plućnim oboljenjima.

Konferencija se održava u petak, 3. oktobra, u hotelu „Metropol Palace“ (Sala Lavender), Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd, s početkom u 10 časova i uz snažnu podršku partnera projekta Galenika a.d. i MediGroup.

Zašto treba da dođete?

Cilj konferencije je da podigne svest o značaju rane dijagnostike i preventivnih pregleda, ali i da omogući razmenu znanja i iskustava između vodećih stručnjaka, zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija. Biće to jedinstvena prilika da dobijete najnovije informacije o prevenciji i lečenju bolesti koje su najčešći uzroci obolevanja žena u Srbiji.

PROGRAM

PANEL I: Strah od suočavanja s rakom dojke

Govore: dr Nataša Miletić Aranđelović (Galenika a.d.), dr Simonida Bobić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije), Aleksandar Rangelov (psiholog, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije), Zorica Kubiček (Ženski centar „Milica“).

PANEL II: Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Učesnici: dr Larisa Vasiljević (kardiolog, MediGroup), Jovana Srejić Ferluga (nutricionista), Milan Zarić (profesor sporta), dr Irena Đorđević (psihijatar i psihoterapeut).

PANEL III: Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

Govore: prim. dr Elizabet Paunović (SZO konsultantkinja), doc. dr Nataša Petrović Stanojević (KBC Zvezdara), dr Ana Stojanović (KBC „Bežanijska kosa“), dr Tatjana Radosavljević (pulmolog).

Rezervišite svoje mesto već danas!

Prijava je brza i jednostavna.

Dovoljno je da popunite formu putem LINKA. Ulaz je besplatan, ali je broj mesta ograničen i registracija je obavezna.