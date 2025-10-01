da li ih razlikujete

Život žene, od adolescencije do starijih godina, prolazi kroz više bioloških faza, a najveći deo se odvija u periodu od prve menstruacije do menopauze. Iako se često govori o pubertetu i trudnoći, postoji još jedan dugačak period, od srednjih tridesetih do pedesetih, koji donosi sopstvene izazove. Pojmovi kao što su premenopauza, perimenopauza i menopauza često se koriste naizmenično, ali u stvarnosti predstavljaju tri različite faze.

Premenopauza

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, premenopauza obuhvata vreme od puberteta do prvih znakova hormonskih promena, najčešće od tinejdžerskog do ranih tridesetih godina. U tom periodu ciklus je uglavnom uredan, hormoni stabilni, pa većina žena ne razmišlja o tome šta sledi.

Ipak, upravo tada treba graditi osnovu za kasnije, jer zdrava ishrana, redovno kretanje i kontrola stresa olakšavaju kasniji prelaz kroz hormonalne promene. To je svojevrsno postavljanje temelja za budućnost.

Perimenopauza

Perimenopauza najčešće počinje krajem tridesetih ili u četrdesetim godinama i može da traje godinama.

- Ovo je faza u kojoj nastaje najveća konfuzija, mnoge žene simptome pripisuju PMS-u, anksioznosti, depresiji ili jednostavno stresu. U stvari, hormoni počinju da osciliraju i telo se prilagođava - objašnjava Tamana Sing, kouč za menopauzu i edukatorka za zdravlje žena.

Perimenopauza je faza u kojoj nastaje najveća konfuzija u vezi sa simptomima Foto: Shutterstock

Mogući simptomi uključuju: neredovne menstruacije (kraće, duže, obilnije ili vrlo oskudne), valunge i noćna znojenja, promene raspoloženja, nesanicu, zaboravnost, suvlju kožu, proređivanje kose, nakupljanje kilograma oko stomaka i smanjen libido.

Studije pokazuju da je perimenopauza nepredvidiva, pa žene često imaju osećaj da su postale "stranci same sebi". Ali važno je naglasiti, to nije bolest, već prirodna tranzicija.

Menopauza

Menopauza zvanično počinje kada prođe 12 meseci bez menstruacije, najčešće između 45. i 55. godine. Tada dolazi do značajnijeg pada hormona. Prema istraživanjima, deo simptoma se ublažava (nije pravilo), ali se javljaju i novi, vaginalna suvoća, učestale urinarne infekcije, promene u kostima i metabolizmu.

Menopauza na našem podneblju počinje oko 50. godine Foto: Shutterstock

Ipak, menopauza ne mora da znači kraj vitalnosti. Uz adekvatnu podršku, ovaj period može da postane početak nove faze, obeležene energijom, zdravljem i slobodom.

Zašto se žene osećaju izgubljeno?

Veliko istraživanje među 20.000 žena u Indiji, starosti od 40 do 55 godina, pokazalo je da čak 63% njih ne zna da razlikuje tri faze, premenopauzu, perimenopauzu i menopauzu, a verujemo da bi rezultati bili slični i kod nas.

- Nedostatak znanja često znači i da žene ne prepoznaju u kojoj se fazi nalaze, zbog čega kasne sa traženjem pomoći i osećaju se usamljeno. Kao što se tinejdžerkama objašnjava pubertet, jednako je važno govoriti i o ovim promenama u zrelim godinama, jasno i bez tabua - savetuje Tamana Sing.

Tri najveće prepreke i šta zaista pomaže

Na osnovu rada sa ženama, Sing navodi tri najveće prepreke:

Nedostatak svesti : žene ne znaju u kojoj se fazi nalaze.

: žene ne znaju u kojoj se fazi nalaze. Nedostatak podrške : simptomi se često zanemaruju ili pogrešno dijagnostikuju.

: simptomi se često zanemaruju ili pogrešno dijagnostikuju. Nedostatak zajednice: o menopauzi se i dalje ćuti, pa mnoge prolaze kroz nju same.