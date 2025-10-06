Zbog prisutnosti insulinske rezistencije, sindrom policističnih jajnika (PCOS) povećava rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, hipertenzije, poremećaja lipida, kardiovaskularnih bolesti i malignih oboljenja poput raka dojke i endometrijuma. Stvarni uzrok ovog sindroma nije poznat, ali faktori okoline, poput prehrambenih navika, igraju važnu ulogu u prevenciji i lečenju, a modifikacije načina života najvažnije su terapijske strategije kod ovih pacijenata.

O tome da li i na koji način ishrana može pomoći kod ovih pacijenata govori Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije za VTO.

Pristup dijetetske terapije kod ovih pacijenata mora biti postizanje nekoliko specifičnih ciljeva, poput poboljšanja osetljivosti na insulin, metaboličkih i reproduktivnih funkcija.

Ovo možemo omogućiti kroz praćenje nekoliko smernica:

dizajn niskokalorične dijete za postizanje gubitka težine ili održavanje zdrave težine

ograničenje unosa prostih šećera i rafinisanih ugljenih hidrata

unos hrane sa niskim glikemijskim indeksom

smanjenja zasićenih i trans masnih kiselinapažnje na moguće nedostatke kao što su vitamin D, hrom i omega-3

Stručnjaci često preporučuju DASH dijetu, antiinflamatornu dijetu bogatu antioksidanskima, kao i mediteransku ishranu i ishranu sa niskim glikemijskim indeksom. Foto: Shutterstock

S obzirom na prevalenciju prekomerne težine, gojaznosti i rezistencije na insulin, relativno nisko smanjenje telesne težine, oko 5%, može poboljšati probleme poput insulinske rezistencije, visokog nivoa androgena, poremećaja reproduktivnog sistema i plodnosti kod ovih žena.

Kada govorimo o tipovima ishrane često se sreću preporuke za DASH dijetu, antiinflamatornu dijetu bogatu antioksidanskima, kao i mediteransku ishranu i ishranu sa niskim glikemijskim indeksom.

Šta bi to značilo kada govorimo o konkretnim primerima namirnica?

Integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, voće sa niskim glikemijskim indeksom kao što su bobičasto voće, crveno voće, jabuka, nektarine i slično. Tu su i lisnato povrće, spanać, blitva, kelj, kao i drugo povrće.

Maslinovo ulje je neizostavan deo zdrave ishrane pa i u ovom slučaju, kao i riba bogata omega 3 masnim kiselinama, te pileće i ćureće meso, mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti. Tu su i avokado, brokuli, karfiol te začini kao što su kurkuma, cimet.

Ono što se svakako nikako ne bi preporučilo jesu prosti šećeri, industrijska hrana, te hrana bogata transmasnim kiselinama.

Ovo sve možemo pronaći u gaziranim sokovima i energetskom piću, pecivima, belom brašnu, slatkišima, čipsu, mesnim prerađevinama. Takođe preporuka je da se crveno meso smanji na minimum kao i da imamo jedan dan minimalno bez mesa koji ćemo nadoknaditi biljnim proteinima iz mahunarki i orašastih plodova.

Ovsena kaša sa crvenim voćem i orašastim plodovima odlična je preporuka za doručak Foto: Shutterstock

Kako bi izgledao primer jednog dana prema svemu navedenom? Doručak: Ovsena kaša sa crvenim voćem i orašastim plodovima

Ovsena kaša sa crvenim voćem i orašastim plodovima Užina: kisele jabuke sa cimetom

kisele jabuke sa cimetom Ručak: mahunarke kuvane kao varivo + salata

mahunarke kuvane kao varivo + salata Užina 2: bademi

bademi Večera:Tunjevina i salata

Ovo je samo jedan primer kako bi mogli da koristite navedene namirnice. Svakako vrlo je važno prilagoditi ishranu kompletnom zdravstvenom statusu. Iz tog razloga uvek su vam dostupni individualni planovi ishrane.

Ako svaki dan uvedete jednu dobru promenu u svoju ishranu, kroz kratko vreme možete unaprediti svoje zdravlje i sprečiti razna oboljenja današnjice.