Smrznuto rame, ili adhezivni kapsulitis, stanje je koje može pogoditi svakoga, ali se češće javlja kod žena u menopauzi. U tom periodu života, usled hormonskih promena, zglobovi postaju osetljiviji i skloniji zapaljenju, što može dovesti do ukočenosti ramena i bola pri svakom pokretu.

- Zamrznuto rame nastaje kada dođe do zapaljenja i zadebljanja tkiva koje okružuje ramenni zglob, tzv. kapsule. Tada pokreti postaju ograničeni i bolni, kao da je rame "zarobljeno". U nekim slučajevima, uzrok može biti i dugotrajna neaktivnost posle povrede ili operacije - objašnjava dr Udej Krišna Majneni, ortopedski hirurg iz bolnice “Jašoda” u Hajderabadu (Indija).

Estrogen ima receptore u gotovo svakom tkivu, u koži, mišićima, kostima, ligamentima i tetivama Foto: Shutterstock

Iako ne postoje čvrsti dokazi da je menopauza direktan uzrok ovog stanja, ono se, prema rečima dr Majnenija, češće primećuje upravo u tom životnom periodu. Pretpostavlja se da su hormonske promene jedan od ključnih faktora.

Hormoni, kolagen i zglobovi

Studije pokazuju da se smrznuto rame najčešće javlja kod sredovečnih osoba, a češće pogađa žene nego muškarce. Istraživanje objavljeno u The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology objašnjava da pad nivoa estrogena, naročito estradiola (E2), može doprineti razvoju fibroze, procesa u kome tkivo postaje zadebljano i manje elastično.

- Kada nastupi menopauza, nivoi estrogena i progesterona postepeno opadaju. Estrogen ima receptore u gotovo svakom tkivu, u koži, mišićima, kostima, ligamentima i tetivama. Kako njegov nivo opada, kolagen i elastin se brže razgrađuju, a kapsula ramena postaje sklonija zapaljenju i fibrozi, što povećava rizik od smrznutog ramena - objašnjava dr Majneni.

Kako prepoznati problem?

Prvi simptomi koje žene često prijavljuju su bol i ukočenost ramena, naročito prilikom podizanja ruke, oblačenja ili češljanja. Pokreti postaju ograničeni, a bol može da bude prisutan i u mirovanju. Kod nekih pacijentkinja javlja se i slabost u ruci zbog neupotrebe mišića.

Bol može da bude prisutan i u mirovanju, ali je izraženiji prilikom podizanja ruke Foto: Shutterstock

Kako sprečiti ili ublažiti simtome?

Dr Majneni savetuje da žene u menopauzi vode računa o pokretljivosti ramena i da ne dopuštaju da zglob bude dugo neaktivan, posebno posle povreda ili operacija.

- Važno je svakodnevno lagano razgibavanje, redovna fizička aktivnost i kontrola hroničnih bolesti poput dijabetesa i poremećaja štitaste žlezde. Treba proveravati i nivo vitamina D, jer on utiče na zdravlje kostiju i mišića - dodaje ortoped.