Doktork Grejam King, stručnjak sa Mayo Clinic Health System i lekar opšte medicine koji obavlja procene visokog rizika dojki u Klinici u Mankatu, Minesota, koji je i savetnik za prevenciju raka dojke, odgovara na deset najčešćih pitanja o ovoj bolesti.

Zašto treba da brinem o raku dojke i da radim redovne mamografije?

Najčešće pitanje u savetovalištima tiče se porodične istorije bolesti. Iako mnogi nemaju bliske rođake obolele od raka dojke, važno je znati da je samo oko 20% slučajeva povezano s genetikom.Najveći rizik postoji ako je bolest dijagnostikovana kod majke ili sestre.

Šta mogu da učinim kako bih smanjila rizik od razvoja raka dojke?

Najvažniji korak je zdrav način života – izbegavanje pušenja, alkohola i održavanje zdrave telesne težine ishranom i fizičkom aktivnošću. Glavni faktori rizika ostaju pol (žene) i starenje.

Kako mogu da saznam koliki je moj rizik?

Prvi korak je da prikupite informacije o porodičnoj istoriji bolesti, a zatim da sledite plan preventivnih pregleda koji vam preporuči lekar, uključujući mamografiju ako je potrebna.

Da li treba da nastavim samopreglede i godišnje kliničke preglede dojki?

Preporuke se redovno ažuriraju, ali istorija bolesti i savet lekara ostaju ključni. Samopreglede možete obavljati mesečno ili kvartalno, a ako ste u grupi povišenog rizika, preporučuje se i godišnji klinički pregled dojki.

Šta znači imati „guste dojke“ i kako to utiče na mamografiju?

Oko 30% žena ima umereno guste, a 10% izrazito guste dojke. Gusto tkivo može otežati otkrivanje promena, ali je mamografija i dalje preporučena svake godine od 40. godine za osobe sa prosečnim rizikom.

Da li kontraceptivne pilule povećavaju rizik od raka dojke?

Kod žena s prosečnim rizikom tokom reproduktivnog perioda nije dokazana jasna povezanost između kontraceptivnih pilula i rizika od raka dojke. Međutim, dugotrajna hormonska terapija nakon 60. godine može povećati rizik od raka dojke i endometrijuma.

Da li trudnoća i dojenje utiču na rizik?

Smanjuju ga. Rizik od razvoja raka dojke se smanjuje što su trudnoća i period dojenja duži.

Kako toksini iz okoline i zračenje utiču na rizik?

Izloženost zračenju (npr. tokom ranijih terapija), rad u okruženju sa toksinima ili druge vrste zračenja mogu povećati rizik od raka dojke i drugih vrsta karcinoma.

Skrining na rak dojke u Srbiji Rak dojke je zločudni tumor, koji ukoliko se otkrije u ranoj fazi može biti potpuno izlečen. U Republici Srbiji se sprovodi program za rano otkrivanje raka dojke skrining mamografijom, koji je besplatan za sve žene starosti od 50. do 69. godine. Procenjeno je da se u toj populaciji u organizovanom skriningu postižu najbolji rezultati ranog otkrivanja raka dojke. Naime, analiza kretanja obolevanja žena od raka dojke u Evropi pokazala je trendove porasta kod žena starijih od 50 godina, tako da je organizovani skrining u našoj zemlji u skladu sa evropskom preporukom za populaciju žena od 50 do 69. godina.

Da li treba da uradim genetsko testiranje?

Za neke osobe – da, ali samo nakon razgovora sa lekarom ili specijalistom za dojke. Često se savetuje i konsultacija sa genetskim savetnikom kako bi se procenila opravdanost testiranja.

BRCA1 i BRCA2 testovi Jedan od glavnih pokazatelja rizika od raka dojke su genetske mutacije. Geni BRCA1 i BRCA2 imaju ključnu ulogu u popravci oštećene DNK. Međutim, kada su ovi geni mutirani, šanse za razvoj raka dojke značajno rastu. Prema istraživanjima, žene sa mutacijama BRCA1 ili BRCA2 gena imaju između 65% i 85% šansi da dobiju rak dojke, dok je rizik za žene bez ovih mutacija oko 13 %.

Da li rasa utiče na rizik od raka dojke?

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Afroamerikanke, američke Indijanke, stanovnice Pacifičkih ostrva i autohtone Aljaške imaju višu stopu obolevanja i smrtnosti. Ove razlike ukazuju na važnost pitanja zdravstvene jednakosti i pristupa lečenju.