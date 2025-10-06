Slušaj vest

Globalna prepoznatljivost naše klinike za lečenje raka dojke zasniva se na medicinskoj stručnosti, kontinuiranom kvalitetu, izuzetnoj nezi i multidisciplinarnom pristupu lečenju. U Acıbademu više od 50 lekara različitih specijalnosti, svi s bogatim iskustvom u lečenju raka dojke, sarađuju kako bi pažljivo planirali, pružali i upravljali svakim aspektom lečenja i njege. Stotine pacijentkinja iz celog sveta svake godine za svoje lečenje izabere Acibadem i Kliniku za lečenje raka dojke.

Svako onkološko oboljenje je jedinstveno i odlikuje se posebnim karakteristikama. Rak dojke ne samo da je najčešći rak kod žena, već nosi i simboličko značenje vezano za sliku tela i ženstvenosti. Zato u Acıbademu dajemo prioritet očuvanju izgleda dojke kad god je to moguće. Izvodimo operacije očuvanja dojke, što uključuje uklanjanje tumora sa uskim pojasom okolnog zdravog tkiva, a ne cele dojke.

Motivisanost predstavlja ključ

Dijagnostikovani rak dojke može predstavljati veoma ozbiljan izazov za mnoge žene. Profesor Cihan Uras naglašava važnost stručne podrške pacijentkinjama tokom celog procesa lečenja: „Moramo istinski da razumemo kroz šta pacijentkinja prolazi. To je posebno važno. Da, postoji lezija u dojci, ali ovim stanjem mi možemo uspešno da upravljamo. Za strah nema mesta. Za sve nas, ključ je očuvati motivisanost tokom lečenja. Verujem da je snažna motivisanost ključna jer jača imunološki sistem, a imunološki sistem se bori protiv ćelija raka.“

Foto: Promo

Sveobuhvatni, multidisciplinarni pristup

Multidisciplinarni pristup ključan je u lečenju raka dojke. U Acıbademu se sve relevantne medicinske specijalnosti udružuju ne samo kako bi obezbedile preciznu dijagnozu i efikasno lečenje, već i kako bi obezbedile punu podršku tokom svih faza lečenja pacijentkinje.

U okviru klinike, hirurzi, medicinski onkolozi, radiolozi, radiolozi, genetičari, patolozi, plastični hirurzi, medicinske sestre, psiholozi i nutricionisti rade zajedno. Ono što Odeljenje za lečenje raka dojke u Acıbademu čini jedinstvenim jeste to što je svaki stručnjak posebno obučen i u potpunosti posvećen lečenju raka dojke.

Onkološki konzilijum jednom nedeljno raspravlja o svim detaljima slučaja svake pacijentkinje kako bi odredio najprikladniji plan lečenja. Od dijagnoze do oporavka, kompletan proces pažljivo planira, sprovodi i nadzire specijalizovani multidisciplinarni tim.

Klinika s četvrt veka iskustva u radu

Profesor Cihan Uras, jedan od pionira u lečenju raka dojke u Turskoj, načelnik je Acibadem Klinike za lečenje raka dojke već 25 godina. Njegovo dugogodišnje iskustvo omogućava i lekarima i pacijentima da lakše prođu kroz kompletan proces lečenja, bez obzira na veliki broj pacijentkinja koje se leče u klinici. Klinika ne služi samo lokalnim pacijentkinjama, već privlači i pacijentkinje iz celog sveta koje su u potrazi za naprednim opcijama lečenja.

Profesor Uras dodaje: „Čast je brinuti se za pacijentkinje koje putuju iz svojih matičnih zemalja kako bi ovde potražile lečenje. Biti prepoznat kao pouzdan globalni centar odražava kredibilitet Turske, Acıbadema i naše klinike. Opslužiti sve te pacijentkinje iz celog sveta za nas je velika odgovornost i prava motivacija. Svaka pacijentkinja je jedinstvena i poput člana naših porodica. Uvek se maskimalno trudimo da damo sve od sebe za njih.“

Foto: Promo

Neverovatni slučaj kao inspiracija pacijentkinjama

Dok se neki karcinomi dojke mogu relativno lako lečiti, drugi mogu zahtevati duže i složenije lečenje. Priča mlade pacijentkinje lečene u Acıbademu pokazuje kako pedantno planiranje i odlučnost mogu dovesti do ishoda koji menjaju život, ali i doneti nadu i drugima koji se suočavaju sa sličnim izazovima.

Ubrzo nakon veridbe, pacijentkinji je dijagnostikovan rak dojke. Nakon obavljenih analiza i biopsije, osmišljen je personalizovani plan lečenja, koji je trebalo da počne sa hemoterapijom. Međutim, budući da hemoterapija utiče na plodnost, dobila je savet da se, pre lečenja, podvrgne zamrzavanju jajnih ćelija ili embriona kako bi očuvala svoje izglede u budućnosti i postala majka. Međutim, prema propisima u Turskoj, samo bračni parovi smeju da zamrzavaju embrione. Par je pokazao neverovatnu odlučnost i doneo brzu i iskrenu odluku o sklapanju braka. Nakon venčanja i uspešnog postupka zamrzavanja embriona, krenulo se s hemoterapijom. Nakon hemoterapije, usledila je operacija očuvanja dojke praćena radioterapijom, koja je uspešno uklonila tumor. Kako bi se sprečila ponovna pojava raka, pacijentkinja je počela s antihormonskom terapijom u obliku oralnih lekova.

U trećoj godini lečenja, njena hormonska terapija privremeno je zaustavljena. Iskorišćeni su zamrznuti embrioni i, srećom, pacijentkinja je ostala trudna. Rodila je zdravo dete. Nakon porođaja, nastavila je s hormonskom terapijom. Do kraja svog putovanja udala se, postala majka i pobedila rak dojke.

Profesor Cihan Uras komentariše ovaj slučaj: „Ova priča jedan je od najinspirativnijih primera, ne samo kako savladati bolest, već i kako preuzeti odgovornosti za svoju budućnost i očuvati volju i motiv. Priče poput ove podsećaju me zašto sam u ovoj profesiji.“

Foto: Promo

Bolji konačni rezultat lečenja metastaze raka dojke

U prošlosti je dijagnostikovana metastaza raka dojke često podrazumevala vrlo male šanse za izlečenjem. Ipak danas, zahvaljujući napretku hemoterapije, ciljanih terapija i imunoterapije, ishodi su se značajno poboljšali. Profesor Cihan Uras priča o još jednom slučaju: „Danas sam operisao pacijentkinju kojoj je pre tri godine u našoj klinici dijagnostikovana metastaza raka dojke. Podvrgnuta je hemoterapiji i antihormonskoj terapiji. Kada smo ponovo procenili njeno stanje, sve je izgledalo vrlo dobro. Ostali su samo mali tumori u dojci i pazuhu, a mi smo ih uklonili. U prošlosti, takve operacije nisu bile moguće. Danas se pak sve promenilo nabolje.“