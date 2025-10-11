Prilika da proverite svoje reproduktivno zdravlje i obavite rane skrininge.
Besplatni ginekološki preventivni pregledi danas u Kragujevcu: Bez knjižice i zakazivanja
Dom zdravlja Кragujevac u subotu 11. oktobra organizuje preventivne ginekološke preglede od 8 do 16 časova u Dispanzeru za žene, u Ulici Svetozara Markovića broj 23.
- Zainteresovane pripadnice lepšeg pola imaće priliku da obave preventivni ginekološki pregled, uzimanje cervikalnog brisa radi skrininga na rak grlića materice, ali i zakazivanje mamografije radi pregleda dojki u okviru skrininga na rak dojke - saopštila je Sanela Smolović, poslovni sekretar Doma zdravlja Kragujevac.
Dom zdravlja poziva žene da provere svoje reproduktivno zdravlje u subotu, besplatno i bez zdravstvene legitimacije.
