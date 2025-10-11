Slušaj vest

Dom zdravlja Кragujevac u subotu 11. oktobra organizuje preventivne ginekološke preglede od 8 do 16 časova u Dispanzeru za žene, u Ulici Svetozara Markovića broj 23.

- Zainteresovane pripadnice lepšeg pola imaće priliku da obave preventivni ginekološki pregled, uzimanje cervikalnog brisa radi skrininga na rak grlića materice, ali i zakazivanje mamografije radi pregleda dojki u okviru skrininga na rak dojke - saopštila je Sanela Smolović, poslovni sekretar Doma zdravlja Kragujevac.

Dom zdravlja poziva žene da provere svoje reproduktivno zdravlje u subotu, besplatno i bez zdravstvene legitimacije.

