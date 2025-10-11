Slušaj vest

Ženski centar Milica, uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i uz podršku lokalnih samouprava, udruženja građana, zdravstvenih ustanova, biciklističkih i sportskih klubova, ove godine po 11. put organizuje kampanju „Daj pedalu raku“, a danas je na Kalemegdanu održana centralna manifestacija u okviru ove kampanje. 

Ovog oktobra, kampanja "Daj pedalu raku" bila je ujedinjena sa nacionalnom kampanjom „Ne bez nje“, čime se simbolično obeležava mesec borbe protiv raka dojke širom Srbije i regiona.

_MAM1090.jpeg
Uloga mu[karaca je ključna u pružanju podrške ženama Foto: Milena Andjela Misic Atanackovic

Sa Kalemegdana je poslata snažna poruka koja prvi put stavlja u fokus muškarce i njihovu ključnu ulogu u pružanju podrške ženama. Poseban akcenat stavljen je na podsećanje na važnost skrininga i redovnih pregleda, uz zajedničku poruku da je borba protiv raka odgovornost celog društva.

- Cilj ovogodišnje biciklističke vožnje je briga o ženskom zdravlju i podizanje svesti zajednice o značaju skrininga, redovnih preventivnih pregleda, ranog otkrivanja i lečenja raka dojke i ginekoloških karcinoma. Dok zajedno osnažujemo žene kroz podsećanje na to koliko je važna njihova uloga u našim životima, šaljemo jednostavnu, a tako snažnu poruku nepristajanja – Ne bez nje! Ovog oktobra, dok dajemo pedalu raku u preko 20 gradova u Srbiji, ne pristajemo da se važni trenuci u budućnosti događaju bez voljenih žena. Ne pristajemo na svet u kojem se žene gube zbog stigme, tabua ili nedostatka podrške. Rak dojke i ginekološki karcinomi su bolesti koje pogađaju hiljade žena svake godine. Statistika je jasna, ali iza svake brojke krije se lice – lice majke, sestre, prijateljice, supruge, ćerke – kaže Vesna Bondžić, predsednica Udruženja ŽC „Milica“.

Daj pedalu raku - 10 godina 0110 2024-59.jpg
Vesna Bondžić: Ne pristajemo na svet u kojem se žene gube zbog stigme, tabua ili nedostatka podrške Foto: Privatna Arhiva

Podstaknimo svaku ženu da se pregleda na vreme

Naša sagovornica ističe da zato ova kampanja ima samo jedan cilj - da podstaknemo svaku ženu da se pregleda na vreme, da ohrabrimo svaku porodicu da pruži podršku i da zajedno probudimo svest o tome da preventivni pregledi spašavaju živote.

- „Ne bez nje“ je apel za uključivanje na svim nivoima društva, kako bismo stvorili mrežu podrške u državnim institucijama, porodici, školi, na poslu i u lokalnoj zajednici – mrežu u kojoj je normalno obezbediti dostupnost dijagnostici, razgovarati, podsticati, zakazati i otići na redovni pregled.

_MAM1039.jpeg
Ruta: od Kule Nebojša do Ade Ciganlije (7 km) : Vozilo se za zdravlje, za prevenciju, za majku, sestru, prijateljicu, koleginicu... Foto: Milena Andjela Misic Atanackovic

„NE“ je stav — odbijanje da pristajemo na gubitke koji se mogu sprečiti „BEZ NJE“ je podsetnik na prazninu koju stvara ćutanje, strah i odlaganje - ističe Vesna Bondžić. 

Biciklističke vožnje podrške širom Srbije

Kampanja Daj pedalu raku počela je organizovanom biciklističkom vožnjom podrške 4. oktobra u 12 sati sa trgova sledećih gradova: Trstenik, Užice, Veliko Gradište, Niš, Arilje, Subotica, Vranje, Pančevo, Tutin, Majdanpek, Čačak, Zaječar, Vrnjačka Banja, Topola, Svrljig, Stopanja, Kruševac, Kragujevac i Sarajevo, dok je centralna manifestacija upriličena danas, 11. oktobra na Kalemegdanu.

