Rak dojke ranije je bio glavni uzrok smrti u svetu, ali danas je situacija bolja, što je samo jedan pokazatelj da je veoma važno pratiti promene u organizmu i redovno ići na preventivne preglede.

Znamo da većina dijagnoza počinje ovako: žena je napipala kvržicu, zatim otišla kod lekara i uradila dalja ispitivanja. Međutim, da bi se maligna bolest otkrila na vreme, veoma je važno obratiti pažnju na nekoliko stvari. Redovno obavljati samopreglede, preventivne preglede, ali obratiti pažnju i na razne simptome (ne samo kvržice).

Samopregled dojki je najbolje raditi jednom mesečno, između petog i desetog dana menstrualnog ciklusa. Ako žena nema menstruaciju, onda je najbolje odrediti jedan dan u mesecu kada se obavlja samopregled. Takođe je veoma važno obratiti pažnju na sve promene u ovoj oblasti.

Na šta žena treba da obrati pažnju na svom telu?

- Svaka žena najbolje poznaje svoje telo i ako primeti nešto drugačije, važno je da se odmah javi svom lekaru - objašnjava onkolog i hirurg Mina Li za portal Prevention.com.

Generalno, preporučuje se da žene starije od 40 godina svake godine urade mamografiju. Međutim, u određenim situacijama, vreme se može drugačije odrediti, i tada je važno razgovarati sa specijalistom.

Kvržice u tkivu dojke su najpoznatiji simptom raka dojke, ali nisu jedini znak da se nešto dešava u telu.

Foto: Shutterstock

Vrlo često ne postoji svest o manje poznatim simptomima raka, a ignorisanje ovih simptoma može odložiti dijagnozu. Naravno, što se ranije postavi dijagnoza raka dojke, veća je šansa za brži tretman i oporavak.

Ovo su neki od simptoma koji su povezani sa rakom dojke i nikada ih ne treba ignorisati, a u slučaju bilo čega sumnjivog, važno je odmah kontaktirati lekara.

Promene na koži - Promene na koži i udubljenja ili zadebljanja mogu biti simptomi raka dojke. Ponekad bolest ili rak dojke počinje od unutrašnjeg dela prema koži i dolazi do blokada, a zatim se javljaju promene na koži. Koža takođe može izgledati kao kora pomorandže, ali to može biti znak infekcije ili mastitisa i nikada se ne sme ignorisati.

Promene na koži i udubljenja ili zadebljanja mogu biti simptomi raka dojke. Ponekad bolest ili rak dojke počinje od unutrašnjeg dela prema koži i dolazi do blokada, a zatim se javljaju promene na koži. Koža takođe može izgledati kao kora pomorandže, ali to može biti znak infekcije ili mastitisa i nikada se ne sme ignorisati. Bol u bradavicama ili dojkama - Različita stanja mogu izazvati bol u bradavicama ili dojkama. Uzrok bola može biti i PMS, trudnoća ili čak menopauza. Međutim, ako je bol konstantan i mogu postojati i drugi simptomi, veoma je važno da se obratite lekaru. Bol može biti oštar ili tup i javlja se kako rak raste.

Različita stanja mogu izazvati bol u bradavicama ili dojkama. Uzrok bola može biti i PMS, trudnoća ili čak menopauza. Međutim, ako je bol konstantan i mogu postojati i drugi simptomi, veoma je važno da se obratite lekaru. Bol može biti oštar ili tup i javlja se kako rak raste. Povlačenje bradavice (uvlačenje ka unutra) - Neki oblici raka dojke mogu prouzrokovati povlačenje bradavice ka unutra, rast tumora i promenu oblika dojke. Nedavna studija je otkrila da sedam odsto žena sa rakom dojke doživljava povlačenje bradavice, prema podacima sajta Prevention.com.

Neki oblici raka dojke mogu prouzrokovati povlačenje bradavice ka unutra, rast tumora i promenu oblika dojke. Nedavna studija je otkrila da sedam odsto žena sa rakom dojke doživljava povlačenje bradavice, prema podacima sajta Prevention.com. Iscedak iz dojke - Postoje i druge promene na bradavicama, a može se pojaviti i iscedak. Ali dobra vest je da je ovaj simptom ređe povezan sa rakom. Iscedak može, ali i ne mora da se javi pod pritiskom, a može biti krvav i pojaviti se samo u jednoj dojci.

Postoje i druge promene na bradavicama, a može se pojaviti i iscedak. Ali dobra vest je da je ovaj simptom ređe povezan sa rakom. Iscedak može, ali i ne mora da se javi pod pritiskom, a može biti krvav i pojaviti se samo u jednoj dojci. Oticanje cele ili dela dojke - Upalni rak dojke često počinje crvenom, upaljenom kožom koja otiče, što je zato što ćelije raka blokiraju protok limfe. Ovo je veoma redak oblik raka, ali se može desiti.

Upalni rak dojke često počinje crvenom, upaljenom kožom koja otiče, što je zato što ćelije raka blokiraju protok limfe. Ovo je veoma redak oblik raka, ali se može desiti. Promena boje ili teksture - Ovo može uključivati razne stvari poput crvenila, zadebljanja bradavice ili drugog dela dojke, potamnjenja na koži ili pojave ljuspica. Ovi simptomi ne moraju nužno značiti da žena ima rak dojke, ali svaku promenu na dojkama treba proveriti.