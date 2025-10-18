DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Endometrioza je stanje u kojem se tkivo slično sluzokoži materice javlja van materice, što izaziva bol i moguće smetnje sa plodnošću.

Simptomi endometrioze uključuju bolne (često izuzetno bolne) menstruacije, bol tokom intimnog odnosa i u donjem delu leđa, hronični umor i neplodnost. Tiha endometrioza znači odsustvo bola i drugih simptoma, ali uz prisustvo endometrioze.

Šta je tiha endometrioza?

Tiha endometrioza je hronično oboljenje koje pogađa žene u reproduktivnom periodu života, a karakteriše se prisustvom endometrijalnog tkiva (sluzokože materice) izvan materične duplje, na mestima gde ga normalno nema. Najčešće se lezije nalaze u karličnoj regiji, na jajnicima, jajovodima, ligamentima materice i zidovima karlice, ali se mogu pojaviti i na crevima, bešici, ožiljcima od carskog reza, pa čak i na udaljenim mestima poput dijafragme ili pleuralne duplje.

Ovo vanmaterično endometrijalno tkivo reaguje na hormonske promene menstrualnog ciklusa, što izaziva hroničnu upalu. Svaka od ovih lezija može ciklično da krvari, slično kao što se sluzokoža materice odbacuje tokom menstruacije.

Tiha ili asimptomatska endometrioza obuhvata sve gore navedeno, ali bez bola, što je glavni razlog zašto žene (ne)traže pomoć.

Postavljanje dijagnoze

Endometrioza se ne može otkriti klasičnim testom krvi, a ponekad čak ni ultrazvukom. Jedini način da se postavi dijagnoza sa potpunom sigurnošću jeste laparaskopija, minimalno invazivna hirurška procedura tokom koje lekar pregleda unutrašnjost trbušne duplje kamerom i, ako pronađe žarišta endometrioze, može ih odmah ukloniti.

Tiha endometrioza je bolest kod koje vanmaterično tkivo ne izaziva bol Foto: Shutterstock

Prethodna istraživanja su pokazala da je ženama, u proseku, potrebno između četiri i 11 godina od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze. Kada je u pitanju tiha endometrioza, ovaj proces je često još duži, upravo zato što nema simptoma koji bi zahtevali dalje testiranje.

Endometrioza i neplodnost

Ne bi trebalo zaboraviti da je endometrioza jedan od češćih uzroka neplodnosti kod žena. Iako ne mora nužno da dovede do problema sa začećem, podaci govore da što je bolest učestalija, to je veći rizik od neplodnosti.

Endometrioza je jedan od češćih uzroka neplodnosti Foto: Shutterstock

- Istraživanja pokazuju da čak 50 odsto žena sa takozvanom "neobjašnjivom neplodnošću", što znači da su svi testovi plodnosti normalni, otkriju da imaju endometriozu tokom hirurške evaluacije - objašnjava dr Ešli Dejvis, ginekološki hirurg i specijalista za endometriozu.

Zato se tiha endometrioza smatra posebnim izazovom. Pošto ne izaziva bolove ni druge uobičajene simptome, većina žena nema razloga da posumnja na nju. Osim toga, prilikom ispitivanja uzroka neplodnosti, laparaskopija, jedina metoda koja pouzdano otkriva endometriozu, najčešće se ne sprovodi rutinski, poručuje dr Dejvis.