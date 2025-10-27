Polipi i miomi prepreka za trudnoću: Ginekolog otkriva kako histeroskopija vraća šansu za začeće
Histeroskopijaje brza, precizna i najčešće bezbolna procedura koja se koristi za dijagnostiku i lečenje različitih stanja materice, od polipa i mioma do urođenih anomalija koje mogu da ometaju začeće, kaže na Instagram nalogu docent dr Dejan Dimitrijević, ginekolog-akušer iz Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front".
- Imamo dosta slučajeva duplih materica, pregrada, kao i materica nepravilnog oblika. U poslednje vreme sve češće se javljaju i polipi, odnosno izraštaji, kao i miomi. To jesudobroćudni tumori, ali mogu da smetaju trudnoći - objašnjava dr Dejan Dimitrijević.
I polipi i miomi su dobroćudne promene u materici, ali nastaju iz različitih tkiva.
Polipi su izraštaji sluznice materice (endometrijuma) i češće se javljaju u perimenopauzi i menopauzi, dok su miomi čvorići mišićnog sloja materice koji nastaju u reproduktivnom periodu i pod uticajem hormona mogu rasti ili nestajati.
Obe promene mogu da izazovu obilna krvarenja, bolove, probleme sa začećem ili trudnoćom, pa se često otkrivaju upravo prilikom ispitivanja steriliteta.
Dodaje da miomi, iako često mali, mogu upravo da budu prepreka za začeće.
- Miom može da ima svega dva centimetra, a da ipak pravi problem, jer ulazi u šupljinu materice - kaže on.
Kamera veličine hemijske olovke
Histeroskopija se, prema rečima dr Dimitrijevića, izvodi kratko i jednostavno, uz kratkotrajnu anesteziju.
- To je vrlo savremena i uspešna metoda. Postupak traje desetak minuta i izvodi se pomoću kamericeveličine hemijske olovke, koja ulazi u šupljinu materice. Na taj način rešavamo sve što se unutra nalazi - ako je miom, on se iseče i izvadi napolje, ako je polip, i on se uklanja. Ako postoji pregrada, ona se odstrani i formira se jedinstvena šupljina materice, što omogućava da se trudnoća ostvari i iznese do kraja - objašnjava ginekolog.
Ova metoda se koristi i u dijagnostičke i u terapijske svrhe, a njen najveći značaj je u tome što omogućava da se problemi koji ometaju plodnost otkriju i reše u jednom zahvatu, bez potrebe za većim operacijama.
