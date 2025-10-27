I polipi i miomi su dobroćudne promene u materici, ali nastaju iz različitih tkiva.

Polipi su izraštaji sluznice materice (endometrijuma) i češće se javljaju u perimenopauzi i menopauzi, dok su miomi čvorići mišićnog sloja materice koji nastaju u reproduktivnom periodu i pod uticajem hormona mogu rasti ili nestajati.

Obe promene mogu da izazovu obilna krvarenja, bolove, probleme sa začećem ili trudnoćom, pa se često otkrivaju upravo prilikom ispitivanja steriliteta.