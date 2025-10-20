Slušaj vest

Postporođajna depresija pogađa oko jednu od osam žena u SAD-u i obično se javlja u prvim nedeljama nakon porođaja, kada naglo opadne nivo hormona estrogena i progesterona. Naučnici sada sve bolje razumeju ovaj poremećaj i razvijaju nove metode za dijagnozu i lečenje.

Jedan od značajnih noviteta je krvni test koji može sa preko 80% tačnosti predvideti rizik od postporođajne depresije. Test, nazvan myLuma, koristi biomarkere u krvi za otkrivanje genetskih promena povezanih s depresijom.Ovo je prvi test te vrste za predviđanje psihijatrijskog poremećaja.

Test može pomoći trudnicama da na vreme preduzmu mere – kao što su preventivno uzimanje antidepresiva ili organizovanje dodatne podrške nakon porođaja.

Test su razvili dr Jennifer Payne i dr Zachary Kaminsky, koji su otkrili dva ključna gena (HP1BP3 i TTC9B) čiji obrazac metilacije (hemijska promena na genima) može ukazivati na povećan rizik. Promene se mogu detektovati već tokom trudnoće.

Njihova istraživanja su potvrđena u više studija, uključujući analize uzoraka od više stotina žena, i pokazuju konzistentne rezultate.

- Ako imamo krvni test, to spušta psihijatriju na nivo biologije, što prosečna osoba može da razume kao nešto što treba da se leči – a ne nešto što je samo "u nečijoj glavi" - kaže dr Jennifer Payne, psihijatar specijalizovan za reproduktivno mentalno zdravlje.

Test može pomoći trudnicama da na vreme preduzmu mere – kao što su preventivno uzimanje antidepresiva ili organizovanje dodatne podrške nakon porođaja Foto: Shutterstock

Jedna od majki koja je prošla kroz postporođajnu depresiju, Lisette Lopez-Rose, podelila je svoje iskustvo – od osećaja tuge i straha, do oporavka uz pomoć terapije i sada rada na pružanju podrške drugim ženama.