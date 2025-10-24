Na Međunarodni dan borbe protiv raka dojke podsećamo se koliko je važna prevencija

U dokumentu „Self‑examination in the early detection of breast cancer: Memorandum from a WHO Meeting“ navodi se da je samopregled dojkitehnika od interesa za rano otkrivanje raka dojke, posebno u područjima gde mamografija i klinički pregled nisu praktični. Međutim, SZO navodi da nema dovoljnog dokaza da samopregled sam po sebi smanjuje smrtnost od raka dojke.

U dokumentu stoji da se samopregled može koristiti kao dodatna mera, ali ne kao zamena za druge metode ranog otkrivanja.

SZO, kroz svoju inicijativu "Global Breast Cancer Initiative" (GBCI), ističe da rana detekcija, dijagnoza i tretman čine tri ključna stuba u borbi protiv raka dojke.

Ključni koraci samopregleda dojki

U dokumentima prema SZO-u i zdravstvenim protokolima, navode se sledeći koraci:

Vizualni pregled pred ogledalom: stojeći ili sedeći s rukama u različitim položajima. Gledati promene u obliku, boji kože, bradavice, simetriju.

Palpacija: Ležeći ili stojeći, pokriti celokupnu strukturu dojke i područje pazuha, od ključne kosti do ispod dojke i od pazuha do stidne kosti. Koristiti prste s ravnim površinama kako bi se opipale promene.

Tehnike koje se pominju: vertikalne trake (“mowing the lawn”), koncentrični krugovi, ili „klinovi/wedge“ forma pokrivanja dojke.

Optimalno vreme: kod menstruirajućih žena, nekoliko dana nakon završetka menstruacije kada je tkivo manje otečeno ili bolno.

Samopregled dojki nije samo zdravstvena navika — to je čin lične brige, odgovornosti i snage Foto: Shutterstock

Smatra se da će 1 od 8 žena u toku svog života dobiti karcinom dojke. U Srbiji je 2022. godine prema zvaničnim podacima 4.900 žena obolelo od ove maligne bolesti.

Moćan alat u rukama svake žene