Mnoge žene primete da se u godinama kada menstruacija postaje neredovna i menopauza se približava, telo menja na način koji nije uvek prijatan. Iako broj na vagi ne mora značajno da poraste, masne naslage kao da se premeštaju, najčešće pravo na stomak. Prema rečima dr Toni Golen, ginekološkinje i glavne urednice časopisa "Harvard Women’s Health Watch", do ovih promena dolazi pre svega zbog pada nivoa estrogena.

- Kada se estrogen smanji, žensko telo počinje da skladišti više masnoće u predelu stomaka, umesto u bokovima i butinama, kao ranije. Uz to, sa godinama prirodno opada mišićna masa, pa se smanjuje i potrošnja kalorija u mirovanju. Taj sporiji metabolizam znači da se višak energije lakše pretvara u masne naslage oko struka - objašnjava dr Golen.

Šta možete da preduzmete?

Menopauzu, naravno, ne možemo zaustaviti, ali možemo ublažiti njene efekte na telesnu građu. Ključ, kako kaže doktorka, leži u očuvanju mišića i ubrzavanju metabolizma.

Važno je očuvati mišiće i ubrzati metabolizam Foto: Shutterstock

- Povećajte unos proteina u svakom obroku, jer oni pomažu da se mišićna masa izgradi i održi. Birajte namirnice kao što su jogurt, tofu, riba, orašasti plodovi i piletina - savetuje dr Golen.