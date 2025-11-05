Slušaj vest

Velika studija iz Masačusetsa pokazala je da su deca čije su majke imale kovid -19 tokom trudnoće nešto češće imala blage neuro-razvojne poteškoće do treće godine života — najčešće kašnjenje u govoru ili motoričkom razvoju.Veza je bila najuočljivija kod dečaka i kada je infekcija nastupila u trećem trimestru.

Ipak, rizik za pojedinačno dete ostaje mali, a studija ne dokazuje da kovid-19 uzrokuje autizam ili druge poremećaje, već ukazuje na moguću vezu između infekcija i upale u trudnoći i razvoja mozga ploda — što je ranije primećeno i kod drugih bolesti.

Istraživači iz bolnice Massachusetts General Hospital analizirali su podatke više od 18.000 majki i dece rođenih između marta 2020. i maja 2021, pre nego što su vakcine bile široko dostupne. Oko pet odsto žena imalo je kovid tokom trudnoće.

Njihova deca su bila blago sklonija dijagnozama neuro-razvojnih poremećaja do treće godine, čak i kada su u obzir uzeti faktori poput starosti majke, rasne pripadnosti i prevremenog porođaja.

Stručnjaci napominju da infekcije u trudnoći mogu izazvati upalu koja utiče na razvoj mozga, naročito u kasnim fazama trudnoće kada mozak najbrže raste.Dečaci su generalno osetljiviji na stres i upalne procese pre rođenja, što bi moglo objasniti razliku među polovima.

Autori ističu da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo da li ovi rani znaci ostaju ili nestaju s vremenom.

Što se tiče vakcinacije, studija nije obuhvatila period kada su vakcine bile u širokoj upotrebi, ali druge velike analize iz Škotske i SAD-a pokazuju da vakcinacija u trudnoći ne povećava rizik od razvojnih problema i smatra se bezbednom.