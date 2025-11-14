Šta žene rade bolje te žive duže? Stručnjaci otkrivaju kako i muškarci mogu da usvoje te navike
Žene u proseku žive duže od muškaraca, a ta razlika poslednjih godina postaje sve izraženija. Najnovije američke analize pokazuju da se jaz povećao na 5,8 godina - prosečna žena živi oko 81 godinu, dok muškarac živi oko 76. Slična slika se može videti i kod nas: prema poslednjim podacima za Srbiju, očekivano trajanje života iznosi oko 77,5 godina za žene i 72,3 godine za muškarce. Dakle, razlika je gotovo identična kao u SAD.
Naučnici sa Harvard T.H. Chan School of Public Health pokušali su da objasne zašto žene u toku života uspevaju da više očuvaju zdravlje. Kako ističe njihov stručnjak Alan Geler, mnogi razlozi nemaju veze sa biologijom, već sa ponašanjem.
- Nema razloga da muškarci ne žive jednako dugo kao žene. Ali postoji mnogo toga što mogu da nauče od njih - navodi on.
Povećanje telesne težine
Prva velika razlika odnosi se na promene telesne težine. Srce i metabolizam nose najveći deo rizika koji skraćuje životmuškarcima. Prekomerna težina vodi ka povišenom pritisku, holesterolu i insulinskoj rezistenciji, a upravo to najjače utiče na rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Iako su stope gojaznosti kod starijih muškaraca i žena slične, žene su, prema podacima istraživačkog tima, sklonije da ozbiljnije pristupe gubitku suvišnih kilograma, češće se upisuju u programe za mršavljenje, prelaze na biljnu ishranu i brže reaguju na signal da je vreme za promenu.
Rak pluća
Druga oblast odnosi se na rizik od raka pluća. Iako danas manje ljudi puši nego ranije, muškarci i dalje prednjače. U SAD je 13,1 odsto muškaraca prijavilo da puši, naspram 10,1 odsto žena. Kod nas je jaz još veći - Srbija spada u zemlje sa najvišim procentom pušača u Evropi, a procene Zavoda za javno zdravlje pokazuju da muškarci i dalje puše znatno više nego žene. Žene, s druge strane, iako teže prestaju, češće ulaze u više pokušaja i brže traže stručnu pomoć.
Melanom
Velika razlika vidi se i u pojavnosti melanoma. Muškarci gotovo dvostruko češće umiru od melanoma nego žene, iako se ovaj karcinom može otkriti u vrlo ranoj fazi. Žene su, prema dostupnim podacima, mnogo doslednije u korišćenju zaštitnih krema, redovnim dermatološkim pregledima i samopregledu kože. Zbog toga promene uočavaju pre nego što postanu opasne.
Mentalno zdravlje
Najdublja razlika između muškaraca i žena svakako se odnosi na mentalno zdravlje. Kod starijih od 55 godina stope suicida su gotovo osam puta više kod muškaraca, iako žene češće imaju depresivne epizode. Razlog je u načinu na koji reaguju na tegobe: žene traže pomoć, razgovaraju, odlaze na terapiju i prihvataju lečenje. Muškarci često osećaju pritisak da budu "jaki", pa se povlače, potiskuju emocije i retko odlaze kod psihologa ili psihijatra. Depresija se kod njih često ispoljava kroz bes, razdražljivost, alkohol ili povremeno rizično ponašanje, zbog čega dugo ostaje neprepoznata.
Sve ovo pokazuje da prednost koju žene imaju nije misteriozna ni nedostižna. One jednostavno ranije reaguju, više slušaju signale tela i spremnije su da potraže pomoć, i medicinsku i emocionalnu
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs