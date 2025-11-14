O kostima bi trebalo brinuti pre nego što se pojavi osteoporoza

Žene u proseku žive duže od muškaraca, a ta razlika poslednjih godina postaje sve izraženija. Najnovije američke analize pokazuju da se jaz povećao na 5,8 godina - prosečna žena živi oko 81 godinu, dok muškarac živi oko 76. Slična slika se može videti i kod nas: prema poslednjim podacima za Srbiju, očekivano trajanje života iznosi oko 77,5 godina za žene i 72,3 godine za muškarce. Dakle, razlika je gotovo identična kao u SAD.

Naučnici sa Harvard T.H. Chan School of Public Health pokušali su da objasne zašto žene u toku života uspevaju da više očuvaju zdravlje. Kako ističe njihov stručnjak Alan Geler, mnogi razlozi nemaju veze sa biologijom, već sa ponašanjem.

- Nema razloga da muškarci ne žive jednako dugo kao žene. Ali postoji mnogo toga što mogu da nauče od njih - navodi on.

Povećanje telesne težine

Prva velika razlika odnosi se na promene telesne težine. Srce i metabolizam nose najveći deo rizika koji skraćuje životmuškarcima. Prekomerna težina vodi ka povišenom pritisku, holesterolu i insulinskoj rezistenciji, a upravo to najjače utiče na rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Iako su stope gojaznosti kod starijih muškaraca i žena slične, žene su, prema podacima istraživačkog tima, sklonije da ozbiljnije pristupe gubitku suvišnih kilograma, češće se upisuju u programe za mršavljenje, prelaze na biljnu ishranu i brže reaguju na signal da je vreme za promenu.

Rak pluća

Druga oblast odnosi se na rizik od raka pluća. Iako danas manje ljudi puši nego ranije, muškarci i dalje prednjače. U SAD je 13,1 odsto muškaraca prijavilo da puši, naspram 10,1 odsto žena. Kod nas je jaz još veći - Srbija spada u zemlje sa najvišim procentom pušača u Evropi, a procene Zavoda za javno zdravlje pokazuju da muškarci i dalje puše znatno više nego žene. Žene, s druge strane, iako teže prestaju, češće ulaze u više pokušaja i brže traže stručnu pomoć.

Melanom

Velika razlika vidi se i u pojavnosti melanoma. Muškarci gotovo dvostruko češće umiru od melanoma nego žene, iako se ovaj karcinom može otkriti u vrlo ranoj fazi. Žene su, prema dostupnim podacima, mnogo doslednije u korišćenju zaštitnih krema, redovnim dermatološkim pregledima i samopregledu kože. Zbog toga promene uočavaju pre nego što postanu opasne.

Mentalno zdravlje

Najdublja razlika između muškaraca i žena svakako se odnosi na mentalno zdravlje. Kod starijih od 55 godina stope suicida su gotovo osam puta više kod muškaraca, iako žene češće imaju depresivne epizode. Razlog je u načinu na koji reaguju na tegobe: žene traže pomoć, razgovaraju, odlaze na terapiju i prihvataju lečenje. Muškarci često osećaju pritisak da budu "jaki", pa se povlače, potiskuju emocije i retko odlaze kod psihologa ili psihijatra. Depresija se kod njih često ispoljava kroz bes, razdražljivost, alkohol ili povremeno rizično ponašanje, zbog čega dugo ostaje neprepoznata.