Iako je česta, više od polovine slučajeva ostaje neprepoznato, pa mnoge žene ne dobiju potrebnu pomoć.

Novo istraživanje objavljeno u Nature Mental Health pokazuje da se sklonost ka perinatalnoj depresiji može uočiti već u drugom trimestru trudnoće. Naučnici su analizirali podatke više od 600 trudnica u Švedskoj, u okviru Mom2B studije koja prati mentalno zdravlje putem aplikacije.

Istraživanje je ispitivalo vezu između sposobnosti regulacije emocija u trudnoći i depresivnih simptoma tokom i nakon trudnoće.

Prethodne studije su već ukazivale da je regulacija emocija ključna za mentalno zdravlje majki, jer problemi u upravljanju emocijama mogu biti povezani sa stresom, lošim snom i većim rizikom od depresije i anksioznosti posle porođaja.

Istraživanje je pokazalo da žene koje su imale više poteškoća s regulacijom emocija u drugom trimestru imale izraženije depresivne simptome tokom trudnoće i do šest meseci nakon porođaja Foto: Shutterstock

Šta je pokazalo istraživanje?

U drugom trimestru učesnice su popunjavale kratak upitnik o tome koliko dobro razumeju i prihvataju svoja osećanja, koliko mogu da kontrolišu impulse i ostanu fokusirane na ciljeve kada su uznemirene, kao i da li koriste efikasne strategije za oporavak od emocionalnog stresa. Njihovo mentalno stanje praćeno je na sedam tačaka – od sredine trudnoće do godinu dana nakon porođaja.

Rezultati su pokazali da su žene koje su imale više poteškoća s regulacijom emocija u drugom trimestru imale izraženije depresivne simptome tokom trudnoće i do šest meseci nakon porođaja.

Ovo je ostalo tačno čak i kada su u obzir uzeti drugi poznati faktori rizika, poput ranijih depresivnih epizoda, psihološke otpornosti, prethodnog gubitka trudnoće ili straha od porođaja.

Najvažnije otkriće je da su žene koje su kasnije razvile postnatalnu depresiju već tokom trudnoće prijavljivale veće teškoće u upravljanju emocijama, dakle pre nego što su se simptomi pojavili. To ukazuje da problemi s regulacijom emocija mogu biti rani pokazatelji rizika.

Terapijski pristupi poput kognitivno-bihejvioralne terapije i mindfulness tehnika pokazuju dobre rezultate Foto: Shutterstock

Terapijski pristup

Regulacija emocija je psihološka veština koja se može poboljšati, a terapijski pristupi poput kognitivno-bihejvioralne terapije i mindfulness tehnika pokazuju dobre rezultate. Ove metode su prilagođene i za trudnice, sa fokusom na jačanje emocionalnih strategija.

Uprkos učestalosti perinatalne depresije, rutinski skrining nije standard u mnogim zemljama, a kada se i sprovodi, uglavnom je usmeren na simptome koji su već prisutni. Nalazi ove studije pokazuju da bi jednostavni upitnici tokom trudnoće mogli pomoći lekarima da mnogo ranije prepoznaju žene koje su u riziku.

Rano prepoznavanje i pravovremena podrška mogu doprineti boljitku i majke i deteta, jer perinatalna depresija utiče i na uspostavljanje veze između majke i deteta kao i na razvoj deteta.