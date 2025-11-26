Slušaj vest

Ako vam se često dešava da zaspite bez problema, ali se svake noći budite oko tri ujutru i više ne možete da utonete u san, niste jedini. Ovaj obrazac, na engleskom jeziku poznat i kao "3 a.m. wake-up", čest je kod žena starijih od 55 godina, a uzrok se najčešće krije u kombinaciji hormonskih i životnih promena.

Prema rečima dr Ketrin Koreli, interniste i stručnjaka za menopauzu iz bolnice Brigham and Women’s Hospital, problemi sa snom u ovom životnom periodu postaju veoma uobičajeni.

- Hormonske promene, stres, tegobe s bešikom, pa čak i način ishrane, sve to utiče na san - objašnjava ona.

Hormoni i menopauza menjaju ritam sna

Nagli pad estrogena i progesterona tokom menopauze jedan je od glavnih razloga zašto žene u ovom periodu imaju isprekidan san. Ti hormoni prirodno pomažu opuštanju mišića, regulaciji telesne temperature i ciklusu spavanja, pa njihov manjak dovodi do buđenja, naročito tokom noći kada se javljaju valunzi i znojenje.

Nagli pad estrogena i progesterona je glavni krivac za isprekidan san Foto: Shutterstock

- S godinama se menja i struktura sna. Dubok, obnavljajući san postaje kraći, a lakše faze duže, zbog čega se i najmanji poremećaji (poput buke, svetlosti ili nelagodnosti) osećaju jače. Uz to, naš unutrašnji sat s vremenom se "pomerа" ka ranijem buđenju, pa telo prirodno postaje budnije u ranim jutarnjim satima - navodi doktorka.

Drugi razlozi za noćna buđenja

Osim hormona, uzrok mogu biti i svakodnevne navike i zdravstvena stanja. Stres i anksioznost često postaju izraženiji u menopauzi, pa misli i brige najlakše "napadnu" upravo noću. Promene u radu bešike takođe su česte - potreba da se ustane jednom noću je normalna, ali češće buđenje može ozbiljno da poremeti san.

Pojedini lekovi, naročito oni za pritisak ili raspoloženje, mogu fragmentisati san, dok hronični bolovi u leđima, zglobovima ili nervima često postaju izraženiji noću zbog promena u cirkulaciji i temperaturi tela. Ne bi trebalo zaboraviti ni svakodnevne navike, kao što su alkohol, kofein i kasni obroci, koji remete dubok san.

Lekovi za pritisak ili raspoloženje, takođe mogu da fragmentišu san Foto: Shutterstock

- Alkohol posebno menja arhitekturu sna. Deluje uspavljujuće na početku, ali kasnije izaziva plitak, nemiran san - kaže dr Koreli.

Kako da ponovo spavate mirno

Ako se noćna buđenja ponavljaju više puta nedeljno i osećate umor tokom dana, vredi porazgovarati s lekarom. U međuvremenu, nekoliko jednostavnih koraka može značajno da pomogne:

Održavajte higijenu sna: odlazite u krevet i ustajte u približno isto vreme, držite sobu prohladnom i zamračenom, i izbegavajte korišćenje telefona tokom noći, čak i "samo da pogledate koliko je sati".

Lečite uzrok, a ne samo posledicu: ako imate valunge, probleme s bešikom ili uzimate lekove koji remete san, lekar može da prilagodi terapiju.

Koristite tehnike opuštanja: duboko disanje, istezanje ili meditacija pre spavanja pomažu telu da se smiri.

Uvedite blage promene u navike: ograničite kofein i alkohol, ne večerajte kasno i izbegavajte teške obroke pred spavanje.