Zimski meseci donose mirniji ritam, više vremena kod kuće i, kako mnogi veruju, veće šanse za začeće. Ipak, stručnjaci upozoravaju da hladnoća sama po sebi ne povećava plodnost, ali određeni sezonski faktori mogu da imaju uticaja, i kod žena i kod muškaraca.

Ginekološkinja dr Četna Džain iz bolnice Cloudnine Hospital u Gurgaonu (Indija) objašnjava da plodnost ne opada zimi, ali se usled promene temperature, ishrane i količine sunčeve svetlosti mogu javiti hormonalne promene koje utiču na ciklus i kvalitet spermatozoida.

Kako hladnoća utiče na plodnost

Zima sama ne smanjuje šanse za trudnoću, ali manjak sunca i vitamina D može da uspori ovulaciju. Česte virusne infekcije i grip mogu da poremete menstrualni ciklus, dok nagle promene telesne težine, bilo porast ili pad, takođe mogu da utiče na hormonsku ravnotežu.

Manjak sunca i vitamina D može da uspori ovulaciju Foto: Shutterstock

Kod muškaraca, niže temperature mogu da budu blago povoljne jer toplotа negativno utiče na spermatogenezu. Istraživanje objavljeno na platformi PubMed, sprovedeno na više od 15.000 uzoraka sperme, pokazalo je da su broj i pokretljivost spermatozoida najveći upravo tokom zimskih meseci.

Promene raspoloženja i hormona

Zimsko doba donosi i češće promene raspoloženja, manjak energije i simptome sezonskog afektivnog poremećaja (SAD). Prema rečima dr Džain, stres i manjak sna mogu da naruše osovinu hipotalamus-hipofiza-jajnici, koja kontroliše ovulaciju. To ne znači da stres potpuno blokira začeće, ali može da pomeri plodne dane i oteža planiranje trudnoće.

Kod žena, smanjeno izlaganje suncu, niži nivo vitamina D, češće infekcije i hormonske oscilacije mogu da učine ciklus nepredvidivijim, dok kod muškaraca umor, loša ishrana i alkohol dodatno utiču na kvalitet sperme.

Saveti za parove koji planiraju trudnoću zimi

Ako pokušavate da zatrudnite u hladnijem delu godine, dr Džain savetuje nekoliko jednostavnih koraka:

Proverite nivo vitamina D i po potrebi uvedite dodatke.

Vodite računa o ishrani: uvrstite hranu bogatu cinkom, antioksidansima i proteinima.

Održavajte umerenu fizičku aktivnost i redovan san kako bi hormoni ostali stabilni.

Izbegavajte visoke temperature: muškarcima se ne preporučuju sauna, tople kupke ili uske pantalone.

Zaštitite se od infekcija: grip i virusne prehlade mogu privremeno da odlože ovulaciju.

Redovno pratite ovulaciju ako primećujete da se ciklus menja pod uticajem stresa ili godišnjeg doba.

Redovno pratite ovulaciju, posebno ako primećujete da se ciklus menja Foto: Shutterstock

Zima nije čudo za začeće

Iako neki podaci ukazuju na blagu prednost u zimskim mesecima, dr Džain naglašava da sezona sama po sebi nije presudna za plodnost. Mnogo važniji su opšte zdravstveno stanje, hormonska ravnoteža, način ishrane i nivo stresa.