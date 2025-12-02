Endometrioza je stanje u kojem se tkivo slično sluzokoži materice javlja van materice, što izaziva bol i moguće smetnje sa plodnošću.

Eendometrioza, hronična bolest koja pogađa jednu od deset žena, dugo je bila neistražena, zataškana i zanemarena. Endometrioza je poslednjih godina sve više predmet diskusije, a lekari su sada otkrili metodu koja bi mogla potpuno da promeni proces otkrivanja i lečenja endometrioze.

Naime, tim naučnika je uspeo da otkrije endometriozu jednostavnim testiranjem uzorka menstrualne krvi, kako je objavio Gardijan.

Šta je endometrioza?

Endometrioza je poremećaj kod kojeg se sluznica materice (endometrijum) nalazi na spoljašnjoj strani materice – najčešće na jajnicima, jajovodima, ligamentima materice i zidovima karlice. Glavni simptom endometrioze je bol – bolne i obilne menstruacije, bol u karlici i leđima, bol tokom seksualnog odnosa i hronični umor.

Endometrioza često ostaje neotkrivena godinama i može biti uzrok neplodnosti ili problema sa začećem. Takođe može biti potpuno asimptomatska, što dodatno otežava njeno otkrivanje.

Test analizira matične ćelije prikupljene iz menstrualne krvi i detektuje specifični biomarker povezan sa bolešću Foto: Shutterstock

Kako dijagnostikovati endometriozu nakon ovog otkrića?

Španski tim naučnika uspešno je koristio matične ćelije dobijene iz menstrualne krvi za otkrivanje endometrioze sa tačnošću većom od 80%. Test analizira matične ćelije prikupljene iz menstrualne krvi i detektuje specifični biomarker povezan sa bolešću.

Ova metoda može da identifikuje endometriozu sa do pet puta većom osetljivošću od tradicionalnih laboratorijskih metoda i deluje čak i u ranim fazama bolesti, koje se često propuštaju snimanjem ili laparoskopskom dijagnostikom.

Proces dijagnostikovanja endometrioze traje u proseku više od šest godina, a za mnoge i celu deceniju. Upravo zato bi ovo otkriće moglo biti prava revolucija, jer otvara put dijagnostikovanju endometrioze bez invazivnih procedura.

Do sada se endometrioza otkrivala samo putem laparoskopije – hirurške procedure u kojoj lekar ubacuje tanku kameru kroz male rezove na abdomenu kako bi direktno video karlične organe.