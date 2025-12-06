Tek oko 20 do 25 odsto žena u Srbiji redovno odlazi na pregled

Američko udruženje za borbu protiv raka (American Cancer Society - ACS) objavilo je nove smernice za skrining raka grlića materice, koje donose jednu od najvećih promena u ženskom preventivnom zdravlju poslednjih godina. Najvažnija novina je mogućnost da žena sama uzme uzorak za HPV test u zdravstvenoj ustanovi, bez ginekološkog pregleda, dok stručno osoblje nadgleda postupak i šalje uzorak u laboratoriju. Ova opcija posebno znači ženama koje teško dolaze do ginekologa ili osećaju nelagodnost tokom pregleda, jer omogućava jednostavnije i dostupnije testiranje.

Rak grlića materice i dalje je veliki globalni problem. Svake godine u svetu se registruje oko 660.000 novih slučajeva, a više od 350.000 žena izgubi bitku sa ovom bolešću. Iako je u pitanju rak koji se može sprečiti, on je i dalje četvrti najčešći malignitet kod žena, naročito u zemljama sa slabijom dostupnošću HPV vakcinacije i redovnim pregledima.

Preporučuje se da se skrining započne od 25. godine, jer su studije pokazale da se kod mlađih žena infekcije HPV-om gotovo uvek povuku spontano, bez potrebe za lečenjem. Raniji pregledi, koji su se do skoro sprovodili od 21. godine, često su otkrivali prolazne promene koje ne zahtevaju terapiju, ali su zbog opreza vodile ka nepotrebnim intervencijama na grliću, što može povećati rizik od komplikacija u trudnoći, poput prevremenog porođaja.

U pojedinim zemljama, poput Austalije i Danske, rek grlića materice je gotovo iskorenjen zahvaljujući HPV vakcini Foto: Shutterstock

Skrining se sprovodi do 65. godine, a glavni metod sada postaje HPV test, koji je osetljiviji od Papa testa i otkriva rizične tipove virusa mnogo ranije. Preporučeni interval je na svakih pet godina, dok se kombinovani (HPV + Papa) test može raditi na pet, a sam Papa test na tri godine. Ako je rezultat samostalno uzetog HPV uzorka negativan, test se ponavlja na svake tri godine.

Kod nas tek svaka četvrta žena savesna

Prema podacima Instituta "Batut", u Srbiji se svake godine otkrije oko 1.200 novih slučajeva, dok od raka grlića materice premine više od 400 žena. Iako Nacionalni program obuhvata žene od 25 do 64 godine, odziv je nizak, tek oko 20 do 25 odsto žena redovno odlazi na pregled. Od 2022. godine dostupna je i besplatna HPV vakcina za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina, ali obuhvat vakcinacijom i dalje nije zadovoljavajući.