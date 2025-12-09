Slušaj vest

Mnoge žene veruju da menopauza dolazi "kasnije", u pedesetim ili kasnim četrdesetim godinama. Međutim, poslednjih deset godina sve veći broj žena u ranim do srednjim tridesetim primećuje neobjašnjive promene u svom telu.

Ako se već neko vreme budite umorni, a svako popodne osećate pad energije, pantalone koje su vam bile taman, sada teže zakopčavate. Konfekcijski broj tvoje odeće je preko noći za broj veći. Iako jedete isto, vaga pokazuje više. Nadimate se, smeta vam buka i gužva, lakše planete nemate strpljenja kao pre. I sve se desilo “preko noći”. Ovi simptomi mogu biti znak ulaska u perimenopauzu.

Doktorka Adrijana Zuber, dijetolog i health coach, podelila je na Instagramu savete kako možete olakšati sebi u ovom periodu i ublažiti simptome.

Jedite više salata od svežeg povrća pre glavnog obroka jer to usporava skok insulina i porast šećera u krvi, poboljšava osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Dobra vest je da ne morate da čekate da simptomi postanu nepodnošljivi. Male, svakodnevne promene u navikama mogu doneti ogromno olakšanje.

Mala salata od svežeg povrća pre svakog glavnog obroka usporava skok insulina i porast šećera u krvi, poboljšava osećaj sitosti

Proteini u svakom obroku su ključni za osećaj sitosti i očuvanje mišićne mase.

Dovoljna hidratacija vodom jer dehidracija može povećati osećaj gladi i umora

Brzi hod posle večere 30 do 45 minuta

Večernja praksa umirenja pre spavanja smanjuje nivo kortizola i priprema telo za odmor

Probaj blagodeti biljaka kroz terapeutska eterična ulja u difuzeru, za umirenje nervnog sistema, balansiranje hormona, bolji fokus, više energije, bolje raspoloženje

Koristi kvalitetne suplemente omega 3 masnih kiselina sa dodatkom polifenola za smanjenje hronične inflamacije

Uzimaj suplement magnezijuma uveče i vitamina D u toku dana uz obrok bogat mastima

Uzmi mericu bioaktivnih peptida iz Peptan kolagena pre spavanja

Rodiola je adaptogena biljka koja pomaže telu da se lakše nosi sa stresom. Uzima se u prepodnevnim satima.

Probiotik sa prebiotikom za zdrav mikrobiom creva, imunitet, bolje varenje. Šta je perimenopauza?

Perimenopauza nastupa godinama pre same menopauze, kada jajnici postepeno smanjuju proizvodnju estrogena. Ova promena može trajati od 4 do 10 godina, a hormonske fluktuacije mogu biti nepredvidive, prenosi portal Only My Health.



Mogu se javiti i kožni problemi - suva koža, svrab, potamnjivanje određenih delova, ekcem, rozacea i pojačana pigmentacija Foto: Shutterstock

Drugi neobični simptomi perimenopauze

Pored poznatih simptoma kao što su promene raspoloženja, valunzi i neredovne menstruacije, postoje i manje poznati znaci perimenopauze. Među njima su zujanje u ušima (tinitus), povremeni bol u grudima i neobični trnci po telu.

Može doći i do nelagodnosti u ustima - suva usta, problemi sa desnima koji dovode do upala i infekcija, sindrom gorućih usta (pečenje, žarenje), pa čak i promenjen ukus hrane.

Takođe, mogu se javiti i kožni problemi - suva koža, svrab, potamnjivanje određenih delova, ekcem, rozacea i pojačana pigmentacija.