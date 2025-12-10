Slušaj vest

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) danas je jedan od najčešćih hormonskih poremećaja kod žena, a stručnjaci sve češće upozoravaju da on nije samo ginekološki problem. Reč je o stanju koje utiče na ceo organizam, jer poremećaj hormona neretko prati i poremećaj metabolizma. Upravo zbog toga, žene koje imaju PCOS imaju i veći rizik da obole od dijabetesa tipa 2, upozorava ginekolog dr Sudješna Rej.

Kada hormoni utiču na šećer u krvi?

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), više od polovine žena sa PCOS-om do 40. godine razvije dijabetes tipa 2. Uzrok leži u zajedničkom mehanizmu koji povezuje ova dva poremećaja, u insulinskoj rezistenciji. Kada ćelije ne reaguju pravilno na insulin, pankreas pokušava da to nadoknadi stvaranjem većih količina ovog hormona. Tako nastaje hiperinsulinemija, koja dovodi do niza promena u telu.

Uzrok leži u zajedničkom mehanizmu koji povezuje ova dva poremećaja, u insulinskoj rezistenciji Foto: Shutterstock

Prekomeran insulin stimuliše jajnike da proizvode više muških hormona, poput testosterona. To uzrokuje tipične simptome PCOS-a: neredovne cikluse, pojavu akni, pojačanu maljavost i povećanje telesne težine. Međutim, istovremeno postepeno raste i nivo šećera u krvi, što povećava rizik od predijabetesa i dijabetesa tipa 2. Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu Journal of Ovarian Research pokazalo je da se kod mladih žena sa PCOS-om insulinska rezistencija javlja čak dve do tri godine ranije nego kod žena bez ovog poremećaja.

Nije stvar samo u kilogramima

Dr Rej naglašava da gojaznost nije jedini faktor rizika.

- Česta je zabluda da samo žene sa viškom kilograma mogu da razviju dijabetes, ali i one koje su vitke mogu da imaju izraženu insulinsku rezistenciju. Problem ne leži samo u količini masnog tkiva, već u tome kako ćelije reaguju na insulin - objašnjava ona.

Upravo zato preporučuje redovne laboratorijske provere svim ženama sa PCOS-om, bez obzira na građu tela. Rano otkrivanje može da spreči ozbiljne komplikacije.

Veza između PCOS-a i dijabetesa tipa 1

Zanimljivo je da se i kod žena sa dijabetesom tipa 1 ponekad razvijaju simptomi slični PCOS-u. One koje koriste veće doze insulina često primećuju neredovne cikluse i pojačanu maljavost.

Žene koje koriste veće doze insulina često primećuju neredovne cikluse i pojačanu maljavost Foto: Shutterstock

- To pokazuje koliko su reproduktivni hormoni i insulin međusobno povezani. Razumevanje te veze pomaže lekarima da obolelima pristupe individualno i da istovremeno leče oba poremećaja - dodaje dr Rej.

Kako prekinuti začarani krug?

Kada insulin ne funkcioniše kako treba, glukoza ostaje u krvi umesto da se pretvori u energiju. Organizam tako ulazi u začarani krug u kojem se hormonski i metabolički problemi međusobno pojačavaju. Hronično povišen insulin dodatno pogoršava simptome PCOS-a, podstiče gojenje, povećava upalne procese i remeti nivo holesterola, što sve zajedno povećava rizik od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Ukoliko se na vreme reaguje, moguće je znatno ublažiti posledice.

PCOS nije samo kao ginekološki, već i metabolički poremećaj Foto: Shutterstock

- Ključ je u prepoznavanju problema i njegovom praćenju od ranih godina. Promena načina ishrane, uvođenje fizičke aktivnosti, smanjenje stresa i dovoljno sna pomažu da se hormoni stabilizuju. Kod nekih žena lekar može da preporuči lekove poput metformina koji poboljšavaju osetljivost na insulin - kaže doktorka.

Prema njenim rečima, kada se PCOS shvati ne samo kao ginekološki već i kao metabolički poremećaj, žene dobijaju realnu šansu da dugoročno očuvaju svoje zdravlje.