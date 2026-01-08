Miomi materice su benigni tumori koji rastu iz mišićnog tkiva materice. Često ne daju simptome, ali mogu izazvati obilne menstruacije, bol u karlici ili pritisak na bešiku

Procenjuje se da čak jedna od pet žena tokom reproduktivnog perioda može imati fibroidе materice — i ovi abnormalni izraštaji mogu biti povezani ne samo sa reproduktivnim zdravljem, već i sa zdravljem srca.

Prema novoj studiji, žene sa fibroidima imale su 81 odsto veći rizik od razvoja dugotrajnih srčanih oboljenja u poređenju sa onima bez dijagnoze fibroida.

- Ova studija, koja je pokazala jaku povezanost između fibroida i srčanih oboljenja, ističe važnost identifikovanja i proučavanja novih faktora rizika za srčana oboljenja specifičnih za žene. Razumevanje mehanizama koji povezuju fibroidе i srčana oboljenja moglo bi biti ključno za dugoročnu prevenciju srčanih oboljenja - rekla je dr Suzana Mitro, naučnica u Odeljenju za istraživanje Kajzer Permanente, koja je bila uključena u temu fibroida i rizika od srčanih oboljenja, ali nije bila uključena u ovo istraživanje.

Žene sa fibroidima, posebno one mlađe od 40 godina, u najvećem su riziku. Istraživači su analizirali zdravstvene podatke od 2000. do 2022. godine za više od 450.000 žena kojima su dijagnostikovani fibroidi i uporedili ih sa podacima 2,25 miliona žena koje nisu imale dijagnozu, a sve su imale prosečnu starost od 41 godinu. Tim je pratio ove grupe deset godina kako bi utvrdio njihov rizik od srčanih oboljenja.

Evo šta su otkrili posle deset godina:

Rizik od srčanih oboljenja bio je oko 80 procenata veći kod žena sa miomima, što znači da je njihov rizik bio skoro dvostruko veći. Kod žena mlađih od 40 godina, rizik je bio skoro 250 procenata veći — odnosno više od tri puta veći. Žene sa miomima imale su veći rizik od razvoja tri glavna srčana oboljenja: koronarne arterijske bolesti, cerebrovaskularne bolesti i periferne arterijske bolesti.

Kod žena srce je u proseku starije za četiri, a kod muškaraca čak za sedam godina Foto: Shutterstock

Povećan rizik od srčanih oboljenja zabeležen je kod žena sa fibroidima u svim rasnim i etničkim grupama.

- Ovo je izuzetno važno i istorijski nedovoljno proučavano područje, a povećana pažnja može podstaći dalja istraživanja faktora rizika za srčane bolesti specifičnih za žene - kaže vodeća autorka studije Džulija DiTosto, doktorand epidemiologije na Medicinskom fakultetu Perelman Univerziteta u Pensilvaniji.

Šta su miomi materice i kako mogu povećati rizik od srčanih oboljenja?

Materični fibroidi su benigni izraštaji koji se razvijaju unutar tkiva materice, verovatno kao rezultat hormonskih i genetskih faktora. Procenjuje se da će ih čak 80 procenata žena razviti do 50. godine. Iako mnogi fibroidi ne izazivaju simptome, neki mogu rasti i množiti se, što dovodi do simptoma kao što su bol u karlici, često mokrenje i obilne menstruacije.

Veza između mioma i srčanih oboljenja još uvek nije jasna, ali istraživači pretpostavljaju da bi miomi i promene u arterijama povezane sa srčanim oboljenjima mogli deliti iste biološke mehanizme. Moguće veze uključuju:

proliferaciju glatkih mišića (nekontrolisani rast određenih ćelija),

fibrozu (prekomerno nakupljanje ožiljnog tkiva),

kalcifikaciju (abnormalno nakupljanje kalcijuma),

inflamatorne reakcije (prekomerna reakcija imunog sistema).

Kako dr Mitro ističe, ovo je jedna od najvećih studija koje ispituju vezu između mioma i raznih srčanih oboljenja, dok su prethodne studije davale mešane rezultate. - Moguće je da miomi uzrokuju povećan rizik od srčanih oboljenja ili da neki drugi faktor uzrokuje i miome i povećani rizik. Potrebna su dodatna istraživanja.

Moguće je da miomi uzrokuju povećan rizik od srčanih oboljenja Foto: Shutterstock

Istraživači takođe navode da je najveće ograničenje studije nedostatak podataka o specifičnim karakteristikama mioma— veličini, broju i lokaciji — pa preporučuju da buduća istraživanja uključe te detalje.

Da li treba da brinete o zdravlju svog srca ako imate miome?

Pošto su srčane bolesti vodeći uzrok smrti kod žena, istraživački tim se nada da njihovi nalazi mogu pomoći u poboljšanju lečenja i očuvanja zdravlja srca, naglašavajući važnost da lekari imaju potpune informacije o zdravstvenom stanju i medicinskoj istoriji svojih pacijentkinja.

- Smatramo da je važno naglasiti da fibroidi nisu samo ginekološki problem, već mogu uticati na šire zdravstvene probleme - kaže DiTosto.

Stručnjaci savetuju konsultacije sa lekarom kako bi se dobile individualizovane preporuke o rizicima povezanim sa fibroidima i zdravljem srca, a redovan godišnji pregled može biti dobra prilika za razgovor.

- Pošto su miomi veoma česti, posebno u srednjim godinama, ovi nalazi, zajedno sa dodatnim dokazima, mogli bi biti važni za preciznije predviđanje rizika od srčanih oboljenja kod žena - kaže Mitro. Nadam se da će ovi rezultati podstaći još više istraživanja kako bi se bolje razumeli biološki mehanizmi koji povezuju miomi i zdravlje srca.