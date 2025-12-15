Nova velika studija je otkrila da je rana menopauza povezana sa 27% većim relativnim rizikom od metaboličkog sindroma u poređenju sa menopauzom koja se javlja kasnije u životu

Kod velikog broja žena koje ulaze u menopauzu javlja se neprijatno stanje poznato kao genitourinarni sindrom menopauze. Reč je o promenama koje nastaju zbog manjka estrogena - sluznica vagine postaje suvlja, tanja i osetljivija, a mogu se javiti i tegobe s mokraćnim putevima.

Nekada se koristio termin vaginalna atrofija, ali je nov naziv precizniji jer obuhvata i urološke simptome koji prate pad estrogena, poput učestalog mokrenja, peckanja i ponavljanih urinarnih infekcija.

Kako prepoznati genitourinarni sindrom menopauze

Tkivo koje oblaže zid vagine postaje tanko, suvo i sklono iritaciji. Prvi znak obično je smanjena vlažnost, naročito tokom odnosa. Ostali simptomi mogu biti:

osećaj peckanja ili svraba

bol tokom odnosa

blago krvarenje posle odnosa

posle odnosa pojava žućkastog sekreta

učestale urinarne infekcije

učestalo mokrenje ili osećaj hitnosti

bol i peckanje prilikom mokrenja

Prvi znak obično je smanjena vlažnost, naročito tokom odnosa Foto: Shutterstock

Ove tegobe ne moraju da budu stalne, ali se bez lečenja vremenom pogoršavaju. Kod nekih žena mogu da izazovu i nesanicu, nervozu, smanjen libido ili osećaj nesigurnosti u intimnim odnosima.

Zašto dolazi do ovih promena

Najčešći uzrok je prirodni pad estrogena tokom perimenopauze i menopauze. Međutim, isto se može dogoditi i posle hormonske terapije za karcinom, uklanjanja jajnika ili tokom dojenja, kada je nivo estrogena privremeno nizak. Bez dovoljno hormona, sluznica postaje tanja, gubi elastičnost, a kiselost vagine se menja, što pogoduje razvoju infekcija i iritacija.

Rizik povećavaju i pušenje, stres, kao i ređe seksualne aktivnosti, jer manji protok krvi smanjuje elastičnost tkiva.

Kako se postavlja dijagnoza

Lekar obično prepoznaje sindrom na osnovu simptoma i ginekološkog pregleda. Zidovi vagine mogu da izgledaju svetlije, suvlje i uže nego ranije, a ponekad se vide sitne ranice. Po potrebi, rade se i dodatne analize, kao što su bris, urin, Papanikolau test ili merenje pH vrednosti.

Ginekolog je prva osoba sa kojom bi trebalo da porazgovarate Foto: Shutterstock

Lečenje i ublažavanje tegoba

Terapija zavisi od jačine simptoma i opšteg zdravlja žene. Najefikasniji pristup je lokalnahormonska terapija - kreme, tablete ili vaginalni prsten s niskom dozom estrogena koji deluju direktno na sluznicu. Tako se vraća elastičnost, vlažnost i prirodna zaštita tkiva, bez značajnog povećanja hormona u krvi.

Za blaže tegobe preporučuju se lubrikanti i hidratantni gelovi, koji ublažavaju suvoću i olakšavaju odnose. Mogu da pomognu i biljna ili uljana sredstva, poput kokosovog ili maslinovog ulja.

Najefikasniji pristup je lokalna hormonska terapija koja ne povećava hormone u krvi Foto: Shutterstock

Kod žena koje ne smeju da koriste hormone, postoje i nehormonske opcije poput leka ospemifena, kao i medicinskih lasera koji podstiču regeneraciju tkiva.

Važno je izbegavati iritante - mirisne sapune, agresivne deterdžente i vaginalne sprejeve, kao i prekomerno ispiranje vagine, jer sve to dodatno narušava pH ravnotežu.

