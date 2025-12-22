Prekomerna konzumacija kafe može povećati rizik od nesanice, povišenog krvnog pritiska i problema sa srcem

Istraživači sa Univerziteta Flinders istraživali su da li svakodnevna pića poput kafe i čaja mogu igrati ulogu u zdravlju kostiju kod starijih žena.

Studija, objavljena u časopisu Nutrients, pratila je skoro 10.000 žena starosti 65 i više godina tokom deset godina. Istraživači su ispitali da li je redovna konzumacija kafe ili čaja povezana sa promenama mineralne gustine kostiju (BMD), važnom merom koja se koristi za procenu rizika od osteoporoze.

Osteoporoza ostaje ozbiljan problem javnog zdravlja, pogađajući otprilike jednu od tri žene starije od 50 godina i dovodeći do miliona preloma širom sveta svake godine. Pošto su kafa i čaj među najčešće konzumiranim pićima u svetu, razumevanje kako mogu uticati na zdravlje kostiju ima širok značaj.

Prethodna istraživanja su dala nedosledne rezultate, a dugoročne studije koje su ispitivale ove veze bile su ograničene.

Da bi se popunila ova praznina, istraživači sa Univerziteta Flinders analizirali su podatke iz Studije o osteoporotskim prelomima. Njihova analiza je obuhvatila ponovljene procene unosa pića uz merenja koštane mase (BMD) kuka i vrata butne kosti, dva regiona koja su usko povezana sa rizikom od preloma.

Tokom desetogodišnjeg perioda studije, učesnici su redovno prijavljivali koliko kafe i čaja su popili. Istovremeno, istraživači su koristili napredne metode snimanja kako bi pratili promene gustine kostiju tokom vremena.

Čaj pokazuje malu korist

Studija je otkrila da osobe koje piju čaj imaju nešto veći BMD kukova u poređenju sa osobama koje ne piju čaj. Iako je razlika bila skromna, bila je statistički značajna i mogla bi imati značajne implikacije na nivou populacije.

- Čak i mala poboljšanja gustine kostiju mogu se pretvoriti u manji broj preloma kod velikih grupa - kaže vanredni profesor Envu Liu sa Medicinskog fakulteta i javnog zdravlja.

Kafa, s druge strane, ispričala je složeniju priču. Generalno, umerena konzumacija kafe, oko dve do tri šoljice dnevno, nije izgledala štetno po zdravlje kostiju. Međutim, pijenje više od pet šoljica dnevno povezano je sa nižom mineralnom gustinom kostiju (BMD),što sugeriše da prekomerni unos može biti štetan.

Moguća biološka objašnjenja

Rajan Liu, koautor istraživanja, kaže da jedinjenja nazvana katehini, kojih ima u izobilju u čaju, mogu podsticati stvaranje kostiju i usporiti njihovo razgrađivanje.

- Suprotno tome, laboratorijske studije su pokazale da sadržaj kofeina u kafi ometa apsorpciju kalcijuma i metabolizam kostiju, iako su ovi efekti mali i mogu se nadoknaditi dodavanjem mleka - kaže Rajan Liu sa Univerziteta Flinders.