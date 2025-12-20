Slušaj vest

Beograd je posle više od decenije bio domaćin velikog međunarodnog kongresa iz oblasti reproduktivne medicine, koji je okupio najeminentnije stručnjake iz Evrope, regiona i sveta. Ginekolog dr Branko Budimirović, član upravnog odbora Udruženja za reproduktivnu medicinu Srbije i učesnik kongresa, ističe da je skup potvrdio da domaći stručnjaci u postupcima vantelesne oplodnje u potpunosti drže korak sa Evropom.

- Ovo je drugi po redu kongres u organizaciji Udruženja za humanu reprodukciju Srbije, ali prvi međunarodni, a potvrdili smo ono što smo već znali, a to je da apsolutno držimo korak sa najboljim evropskim centrima u postupcima vantelesne oplodnje, kako sa sopstvenim, tako i sa doniranim ćelijama. Slušali smo predavanja vrhunskih evropskih i domaćih stručnjaka, ali i eksperata sa Bliskog istoka. Izlagali su prof. dr Veljko Vlaisavljević, veliki mentor balkanskih VTO centara, i prof. dr Borut Kovačić, sledeći predsednik ESHRE, zatim profesor dr Michel De Vos sa Brussels IVF centra Slobodnog Flamanskog univerziteta u Briselu, prof. dr Human Fatemi iz ART Fertility Clinic iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dr Annalisa Racca iz Instituto Bernabeu iz Venecije, prof. dr Mats Brännström iz Švedske, prof. dr Dinka Pavičić Baldini iz Hrvatske, kao i prof. dr Snežana Vidaković, dr sci. med. Biljana Popović-Todorović, dr Bojana Popović, prof. dr Ana Mitrović Jovanović i drugi - navodi naš sagovornik.

Neprijatelji i prijatelji plodnosti

Govorilo se o onkofertilitetu, odnosno o načinima očuvanja fertiliteta kod pacijentkinja koje prolaze kroz onkološko lečenje, ali i o tome kako promene životnog stila utiču na ishode IVF postupaka.

- Posebna pažnja bila je posvećena opterećenju koje gojaznost ima na reproduktivni potencijal žene i kvalitet jajnih ćelija, sa aspekta kliničke prakse, u okviru sesije posvećene gojaznosti i reprodukciji - naglašava dr Budimirović.

PRP terapija danas ima široku primenu u medicini, uključujući i reproduktivnu Foto: Shutterstock

Održan je i masterklas na temu ovarijalne stimulacije, uz prikaz savremenih naučnih istraživanja, ali i podataka iz sopstvene prakse koji mogu da unaprede ishod stimulacije, dodaje ginekolog. Govorilo se i o kliničkoj primeni PRP terapijeovarijuma i endometrijuma, njenoj opravdanosti, kao i o transplantaciji materice.

- Moje izlaganje bilo je posvećeno temi prekomerne upotrebe ICSI metode. Postavili smo pitanje da li imamo naučno i kliničko opravdanje da ovu izuzetno vrednu metodu koristimo "za svaki slučaj", ili je neophodno da se strogo pridržavamo indikacija. Zanimljiv podatak je da kod 33 pacijenta treba uraditi ICSI bez jasnog razloga da bi se kod jednog para izbegao total fertilization failure, odnosno potpuni izostanak oplodnje, što je jedan od najvećih strahova u svakodnevnoj praksi - objašnjava dr Budimirović.

Pratiti evropske smernice

Prof. dr Borut Kovačić i prof. dr Veljko Vlaisavljević istakli su značaj uvođenja nacionalnog registra, koji bi, pored jedinstvenog sistema praćenja pacijenata, omogućio i bolji uvid u to kako bi trebalo usmeriti nacionalnu strategiju kada je reč o vantelesnoj oplodnji. Naglašeno je da se tek analizom svih podataka mogu doneti ispravni zaključci i strategije.

- Kao primer naveden je slovenački nacionalni registar, koji je pokazao da je uspešnost VTO postupaka kod žena starosti od 43 do 45 godina iznosila jednu rođenu bebu na 300 pokušaja, što jasno ukazuje da statistika opravdava reviziju kriterijuma - sugeriše naš sagovornik.

Uspešnost VTO postupaka kod žena starosti od 43-45 godina iznosi jednu rođenu bebu na 300 pokušaja Foto: Shutterstock

Govoreći o kontroli kvaliteta i praćenju rada IVF centara, istaknuto je da bi centri u Srbiji i regionu trebalo da teže međunarodnoj ESHRE sertifikaciji, jer je kvalitet rada na visokom nivou. Takođe, svi učesnici su se složili da je neophodno unaprediti profesionalni status embriologa, kao ključne karike svakog IVF centra.

- Podsetili smo se i potrebe da se vratimo strožijim kriterijumima selekcije pacijenata za vantelesnu oplodnju. Svetski stručnjaci upozorili su na olako ulaženje u nove cikluse stimulacije i istakli da je važno pratiti međunarodne standarde, koji s razlogom postajustroži kada je u pitanju uključivanje pacijentkinja u stimulaciju jajnika - navodi doktor i poručuje:

- Zaključili smo, zajedno sa inostranim stručnjacima, da kao udruženje imamo odgovornost da definišemo jasne kriterijume i predložimo njihovu inkorporaciju u nacionalne politike. Verujemo da struka mora da donosi objektivne odluke, isključivo u korist pacijenata.