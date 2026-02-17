KORISNO JE DA ZNATE

Perimenopauza je period premenopauze kada hormonske promene izazivaju različite fizičke i emocionalne simptome kod žena

Perimenopauza je period intenzivnih hormonskih promena koje utiču na širok spektar simptoma. Uz ove promene, nivo šećera u krvi takođe može varirati, sa skokovima i padovima. Neregulisan šećer može pogoršati simptome perimenopauze i izazvati dodatne tegobe.

Promene u ishrani, poput smanjenja dodatog šećera i prelaska na celovitu, minimalno prerađenu hranu, mogu pomoći u stabilizaciji nivoa šećera i ublažavanju simptoma.

Kako perimenopauza utiče na šećer u krvi?

Tokom perimenopauze nivo estrogena opada, dok progesteron i testosteron takođe opadaju. Estrogen je važan za regulaciju šećera i osetljivosti na insulin, pa njegov pad može smanjiti efikasnost tela u prenosu šećera iz krvi u ćelije, što dovodi do povišenog nivoa šećera.

Kako šećer pogoršava simptome?

Nestabilan šećer u krvi može pogoršati simptome perimenopauze, uključujući:

Valunzi – Nestabilan šećer u krvi može izazvati ili pogoršati valunge, a kod žena u perimenopauzi povezan je i sa povećanim rizikom od dijabetesa, kažu istraživanja.

– Nestabilan šećer u krvi može izazvati ili pogoršati valunge, a kod žena u perimenopauzi povezan je i sa povećanim rizikom od dijabetesa, kažu istraživanja. Promene raspoloženja i anksioznost – Emocije mogu postati nestabilne tokom perimenopauze, ali nestabilan šećer u krvi može akutno pogoršati simptome ili ih oponašati.

– Emocije mogu postati nestabilne tokom perimenopauze, ali nestabilan šećer u krvi može akutno pogoršati simptome ili ih oponašati. Umor – Čest simptom tokom perimenopauze, ali nedostatak šećera koji telo efikasno koristi takođe može dovesti do niskog nivoa energije.

– Čest simptom tokom perimenopauze, ali nedostatak šećera koji telo efikasno koristi takođe može dovesti do niskog nivoa energije. Problemi sa moždanom maglom ili pamćenjem – Veruje se da su ovi simptomi izazvani hormonskim fluktuacijama, koje mogu uticati na funkciju mozga. Fluktuacije šećera u krvi takođe mogu izazvati slične simptome, jer mozak zavisi od šećera u krvi za energiju.

– Veruje se da su ovi simptomi izazvani hormonskim fluktuacijama, koje mogu uticati na funkciju mozga. Fluktuacije šećera u krvi takođe mogu izazvati slične simptome, jer mozak zavisi od šećera u krvi za energiju. Abdominalna masnoća – Povećanje telesne težine oko srednjeg dela tela je uobičajeno tokom perimenopauze, ali veći unos šećera takođe povećava visceralne masti . Ovo je povezano sa povećanom insulinskom rezistencijom i većom upalom, a povećava i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

– Povećanje telesne težine oko srednjeg dela tela je uobičajeno tokom perimenopauze, ali veći unos šećera takođe povećava visceralne masti . Ovo je povezano sa povećanom insulinskom rezistencijom i većom upalom, a povećava i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Poremećaji spavanja – Problemi poput teškoća sa zaspivanjem ili održavanjem sna često se javljaju tokom perimenopauze. Loš san takođe može otežati kontrolu šećera u krvi.

– Problemi poput teškoća sa zaspivanjem ili održavanjem sna često se javljaju tokom perimenopauze. Loš san takođe može otežati kontrolu šećera u krvi. Bol u zglobovima – Neke žene mogu imati bol u zglobovima u perimenopauzi kao rezultat smanjenja nivoa estrogena. Takođe se smatra da ishrana bogata prerađenim šećerima povećava inflamatorne citokine, što može pogoršati bol u zglobovima koji se često javlja tokom perimenopauze i menopauze.

– Neke žene mogu imati bol u zglobovima u perimenopauzi kao rezultat smanjenja nivoa estrogena. Takođe se smatra da ishrana bogata prerađenim šećerima povećava inflamatorne citokine, što može pogoršati bol u zglobovima koji se često javlja tokom perimenopauze i menopauze. Često mokrenje i prekomerna žeđ – Ako je šećer u krvi visok, telo će izbaciti višak, što dovodi do povećanog mokrenja. To može izazvati dehidraciju i naknadnu žeđ.

Veći skokovi šećera u krvi povezani su sa češćim pojavam noćnog znojenja Foto: Profimedia

Koliko šećera je u redu?

Prosečan dnevni unos dodatog šećera je oko 17 kašičica, odnosno oko 270 kalorija dnevno. Ovo možda ne deluje kao velika količina, ali godišnje se dodatno unese oko 60 kilograma šećera. Prevelike količine šećera mogu doprineti inflamaciji, gojenju i većem riziku od dijabetesa i srčanih bolesti.

Smernice za smanjenje šećera Obratite pažnju na različita imena šećera na etiketama, poput sirupa, dekstroze, agave i drugih skrivenih izvora slatkoće.

Ograničite dodatne šećere u pićima i hrani.

Postepeno smanjujte količinu šećera u jutarnjoj kafi ili žitaricama.

Koristite prirodne alternative za slatkoću: voće, cimet, vanilu ili koru citrusa.

Birajte celovite, minimalno prerađene namirnice.

Voda, neslađeni čajevi ili gazirana voda sa voćem mogu smanjiti unos šećera.

Ishrana i stil života za stabilan šećer Smanjenje dodatog šećera i izbor minimalno prerađene hrane pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i mogu ublažiti simptome perimenopauze, uključujući vruće talase, promene raspoloženja i umor.