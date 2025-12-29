Simptomi u vratu i ramenima često se mešaju sa problemima štitne žlezde, ali najčešće su posledica naprezanja zbog ekrana

Kako problemi sa štitnom žlezdom postaju jedan od najčešćih zdravstvenih problema među ženama, mnoge često zbunjuje da li bol i ukočenost vrata od gledanja u ekran (tehnološki vrat) tiho utiče na zdravlje štitne žlezde. Evo šta su rekli stručnjaci:

S obzirom na to da su dugi sati provedeni ispred ekrana deo svakodnevne rutine i da pametni telefoni dominiraju modernim načinom života, „tehnološki vrat“ se pojavio kao jedna od najčešće pominjanih briga vezanih za držanje tela, posebno među ženama. Kako štitna žlezda postaje jedan od najčešćih zdravstvenih problema među ženama, mnogi se pitaju da li bi ovo stalno savijanje napred moglo neprimetno uticati na zdravlje štitne žlezde.

Kako bi se bolje razumela moguća veza između dugotrajnog savijanja vrata zbog korišćenja ekrana i funkcije štitne žlezde, dr Padma Menon, konsultant endokrinolog iz bolnice Jupiter u Taneu, i dr Pranav Godi, konsultant endokrinolog i dijabetolog iz bolnica Vokhard u Mumbaju, otkrivaju šta da li zaista postoji veza između lošeg držanja vrata i štitne žlezde.

Šta je tačno "tehnološki vrat"?

"Tehnološki vrat", popularno poznat kao sindrom tehnološkog vrata, rezultat je svakodnevnih navika kao što je previše korišćenja mobilnog telefona, tableta, laptopova ili čak čitanja knjige. U osnovi, šta god vas tera da nagnite glavu napred stavlja težinu vaše glave na vaš vrat.

Ovo u osnovi uzrokuje naprezanje, ukočenost, bol i napetost u vratu i ramenima, stavljajući teret na vratnu kičmu.

„Tehnološki vrat“ nastaje dugim sagibanjem glave zbog telefona, tableta, laptopova ili knjiga, što opterećuje vrat Foto: Shutterstock

"Tehnološki vrat" i štitna žlezda

Prema izveštajima i stručnjacima, "tehnološki vrat" ne dovodi do poremećaja štitne žlezde, uključujući hipotireoidizam, hipertireozu, autoimuni tireoiditis ili uvećanje žlezde. Govoreći o istom, dr Padma Menon potkrepljuje ideju da je štitna žlezda dobro zaštićena u smislu anatomije i da nijedan položaj ne može ometati njenu proizvodnju ili funkciju.

Međutim, dr Menon ističe da mnoge žene često pogrešno shvataju stezanje u grlu ili nelagodnost u vratu kao simptome otoka štitne žlezde. - Ovi osećaji su rezultat naprezanja mišića, a ne bolesti štitne žlezde - objašnjava ona, naglašavajući da je problem sa vratom mišićno-skeletni problem, čisto i jednostavno.

Delići širu perspektivu, dr Pranav Godi se slaže da sam po sebi opterećen vrat ne izaziva poremećaje štitne žlezde. Ipak, dodao je da dugotrajan položaj glave okrenut napred može uticati na mišiće, protok krvi i limfnu drenažu oko regiona štitne žlezde, posebno kod žena koje su već predisponirane na fluktuacije štitne žlezde.

On dalje objašnjava da hronična zategnutost mišića oko vrata može ograničiti cirkulaciju, što zauzvrat pogoršava postojeće probleme sa štitnom žlezdom kao što su subklinički hipotireoidizam, Hašimotov tireoiditis ili čvorovi na štitnoj žlezdi.

Suština - Iako "tehnološki vrat" ne izaziva bolest štitne žlezde, može pogoršati simptome kod žena koje su već sklone osetljivosti štitne žlezde - dodaje dr Godi.

Iako „tehnološki vrat“ ne izaziva poremećaje štitne žlezde, može pogoršati simptome Foto: Shutterstock

Sličnost u simptomima

Najčešće tegobe vezane za štitnu žlezdu kod žena su umor, gubitak kose, promene raspoloženja i fluktuacije težine. Ove tegobe se često preklapaju sa nelagodnošću izazvanom lošim držanjem, uključujući ukočenost vrata, pritisak u grlu, glavobolje i bol u gornjem delu leđa.

Pošto se oba problema manifestuju u istom području, mnogi mogu pomisliti da su simptomi hormonski povezani. Međutim, oba stručnjaka ističu da je to slučajnost, a ne uzrok, i navode nekoliko uobičajenih znakova koji ukazuju na „naprezanje vrata zbog ekrana“, a ne na poremećaj štitne žlezde:

Ukočenost vrata nakon vremena provedenog ispred ekrana

Zategnutost ramena i gornjeg dela leđa

Glavobolje na kraju dana

Peckanje ili težina u rukama

Teškoće u održavanju neutralnog položaja brade

Stezanje u grlu olakšano istezanjem

Gore navedeni simptomi ukazuju na naprezanje držanja, a ne na hormonski disbalans. Šta stručnjaci preporučuju za zaštitu zdravlja vrata i štitne žlezde Poboljšajte držanje tela za ekranom

Dok radite, držite uređaj u visini očiju koristeći čvrst sto ili postolje za laptop, podesite visinu i izbegavajte dugotrajno savijanje glave napred.

Jačanje vrata i ramena

Dr Menon predlaže da se svakodnevno izvode vežbe zatezanja brade, stisci lopatica i nežno istezanje vrata kako bi se ublažilo naprezanje.

Preporučuje se svakodnevno izvođenje vežbi istezanja vrata Foto: Shutterstock

Pravite česte mikro-pauze

Oba stručnjaka preporučuju da ustanete, istegnete se ili ponovo podesite držanje svakih 30 do 40 minuta kako biste izbegli zamor mišića.

Izbegavajte samodijagnozu

Dr Godi ističe potrebu za pravilnim testiranjem TSH, T3 i T4 umesto samodijagnostikovanja simptoma, posebno ako simptomi poput stalnog umora, promena težine ili neredovnih menstruacija potraju.