Policistični jajnici (PCOS) su hormonski poremećaj koji utiče na menstruaciju, plodnost i metabolizam kod žena

Slušaj vest

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je najčešći endokrinološko-metabolički poremećaj kod žena reproduktivnog doba. Najčešće se manifestuje neredovnim menstrualnim ciklusima, povećanom dlakavošću po muškom tipu, problemima sa neplodnošću i policističnim izgledom jajnika na ultrazvučnom pregledu.

Kako prepoznati PCOS u adolescenciji

Razvoj PCOS-a povezan je sa genetskim faktorima, ali i načinom života. Simptomi obično počinju oko puberteta, ali u to vreme ih je teško razlikovati od normalnih pubertetskih promena. Gojaznost u adolescenciji je jedan od najjačih okidača za razvoj ili pogoršanje simptoma PCOS-a.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) može se posumnjati kada se pojave specifični simptomi koji traju duže od očekivanog perioda puberteta:

neredovna ili odsutna menstruacija duže od dve godine nakon menarhe (prve menstruacije u životu)

akne koje ne nestaju nakon puberteta ili ne reaguju na uobičajenu terapiju

povećan rast dlaka na licu, grudima ili stomaku

porodična istorija PCOS-a, dijabetesa tipa 2 ili hiperandrogenizma

Simptomi se razvijaju polako i ne pojavljuju se uvek istovremeno.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) može se posumnjati kada se pojave specifični simptomi koji traju duže od očekivanog perioda puberteta kao što su akne Foto: Shutterstock

Sindrom policističnih jajnika u dvadesetim godinama

Neke žene ne primećuju prve znake PCOS-a sve do dvadesetih godina. Ciklusi mogu postati duži od 35 dana, kraći od 21 dana ili potpuno odsutni nekoliko meseci. PCOS se često otkriva tek kada žena pokušava da zatrudni, jer ovulacija može biti retka ili odsutna čak i kod žena koje redovno menstruiraju.

Kod parova sa problemima neplodnosti, sindrom policističnih jajnika može biti uzrok u svakom četvrtom slučaju.

Dijagnostika

Potvrđivanje PCOS-a zahteva detaljnu obradu koja uključuje:

razgovor o simptomima i porodičnoj istoriji

ultrazvučni pregled jajnika

hormonske analize (3–5. dan ciklusa): testosteron, SHBG, androstendion, DHEAS, AMH

dodatni testovi: TSH, prolaktin, odnos LH/FSH, estradiol, 17-OH-progesteron, HOMA-IR

dokaz ovulacije merenjem progesterona između 20. i 24. dana ciklusa Zašto je insulinska rezistencija tako česta?

Mnoge žene sa sindromom policističnih jajnika imaju prekomernu težinu i insulinsku rezistenciju, što može ometati sazrevanje jajne ćelije, oplodnju i implantaciju.

Gojaznost i insulinska rezistencija povećavaju rizik od gestacijskog dijabetesa, hipertenzije i preeklampsije tokom trudnoće. Zbog toga se ženama sa sindromom policističnih jajnika preporučuje da izgube najmanje 5 odsto telesne težine i planiraju trudnoću ranije, idealno pre 30. godine.

Mnoge žene sa sindromom policističnih jajnika imaju prekomernu težinu i insulinsku rezistenciju, što može ometati sazrevanje jajne ćelije, oplodnju i implantaciju Foto: Shutterstock

Kako se PCOS menja sa godinama

U kasnijem reproduktivnom dobu, simptomi se mogu ublažiti, a ovulacije mogu postati redovnije. Zbog toga je moguće i neplanirano začeće, pa je važno razmišljati o kontracepciji.

Tokom perimenopauze, žene sa sindromom policističnih jajnika mogu iskusiti:

gubitak kose po muškom tipu

povećan rast kose i akne

obilne i produžene menstruacije

veći rizik od endometrijalne hiperplazije i raka

povećanu sklonost ka dijabetesu tipa 2, hipertenziji i kardiovaskularnim bolestima

Kako držati PCOS pod kontrolom Najvažniji deo lečenja je zdrav način života: mediteranska ishrana bogata vlaknima

izbegavanje rafinisanog šećera

redovna fizička aktivnost dva do tri puta nedeljno

regulacija telesne težine Lečenje prema simptomima

Zbog složene prirode PCOS-a, ne postoji jedinstven lek. Terapija je prilagođena simptomima i životnoj fazi žene.

Menstrualni poremećaji i estetski poremećaji:

kontraceptivne pilule sa antiandrogenim efektom

hormonska spirala za zaštitu endometrijuma

progestogeni ili hormonska terapija u perimenopauzi

Zbog složenosti PCOS-a, lečenje se prilagođava simptomima i životnoj fazi žene Foto: Shutterstock

Neplodnost:

lekovi za indukciju ovulacije (letrozol, klomifen, gonadotropini)

metformin za poboljšanje osetljivosti na insulin

metode potpomognute reprodukcije Kako smanjiti rizik od sindroma policističnih jajnika kod vaših ćerki

Obezbedimo zdravo okruženje tokom trudnoće jer metaboličko i reproduktivno zdravlje počinje intrauterino (dok se fetus razvija u materici):

regulacija telesne težine pre trudnoće

uravnotežena ishrana

redovna fizička aktivnost

izbegavanje pušenja

uravnoteženo povećanje telesne težine tokom trudnoće – prosečno 12–16 kg

Dojenje takođe štiti dete, jer podržava zdrav metabolizam i smanjuje rizik od kasnije gojaznosti. Tokom detinjstva i adolescencije ključno je podsticati uravnoteženu ishranu i redovno vežbanje.

Sindrom policističnih jajnika nije prepreka kvalitetnom životu Sindrom policističnih jajnika je hronično stanje, ali se uspešno kontroliše pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, redovnim lekarskim nadzorom i individualno prilagođenom terapijom. Što se ranije simptomi prepoznaju i uvedu zdrave navike, veće su šanse za redovnu plodnost, zdrav metabolizam i kvalitet života.