Sindrom policističnih jajnika: Siguran put ka dijabetesu i neplodnosti ako se ne leči na vreme
Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je najčešći endokrinološko-metabolički poremećaj kod žena reproduktivnog doba. Najčešće se manifestuje neredovnim menstrualnim ciklusima, povećanom dlakavošću po muškom tipu, problemima sa neplodnošću i policističnim izgledom jajnika na ultrazvučnom pregledu.
Kako prepoznati PCOS u adolescenciji
Razvoj PCOS-a povezan je sa genetskim faktorima, ali i načinom života. Simptomi obično počinju oko puberteta, ali u to vreme ih je teško razlikovati od normalnih pubertetskih promena. Gojaznost u adolescenciji je jedan od najjačih okidača za razvoj ili pogoršanje simptoma PCOS-a.
Sindrom policističnih jajnika (PCOS) može se posumnjati kada se pojave specifični simptomi koji traju duže od očekivanog perioda puberteta:
- neredovna ili odsutna menstruacija duže od dve godine nakon menarhe (prve menstruacije u životu)
- akne koje ne nestaju nakon puberteta ili ne reaguju na uobičajenu terapiju
- povećan rast dlaka na licu, grudima ili stomaku
- porodična istorija PCOS-a, dijabetesa tipa 2 ili hiperandrogenizma
Simptomi se razvijaju polako i ne pojavljuju se uvek istovremeno.
Sindrom policističnih jajnika u dvadesetim godinama
Neke žene ne primećuju prve znake PCOS-a sve do dvadesetih godina. Ciklusi mogu postati duži od 35 dana, kraći od 21 dana ili potpuno odsutni nekoliko meseci. PCOS se često otkriva tek kada žena pokušava da zatrudni, jer ovulacija može biti retka ili odsutna čak i kod žena koje redovno menstruiraju.
Kod parova sa problemima neplodnosti, sindrom policističnih jajnika može biti uzrok u svakom četvrtom slučaju.
Dijagnostika
Potvrđivanje PCOS-a zahteva detaljnu obradu koja uključuje:
- razgovor o simptomima i porodičnoj istoriji
- ultrazvučni pregled jajnika
- hormonske analize (3–5. dan ciklusa): testosteron, SHBG, androstendion, DHEAS, AMH
- dodatni testovi: TSH, prolaktin, odnos LH/FSH, estradiol, 17-OH-progesteron, HOMA-IR
- dokaz ovulacije merenjem progesterona između 20. i 24. dana ciklusa
Zašto je insulinska rezistencija tako česta?
Mnoge žene sa sindromom policističnih jajnika imaju prekomernu težinu i insulinsku rezistenciju, što može ometati sazrevanje jajne ćelije, oplodnju i implantaciju.
Gojaznost i insulinska rezistencija povećavaju rizik od gestacijskog dijabetesa, hipertenzije i preeklampsije tokom trudnoće. Zbog toga se ženama sa sindromom policističnih jajnika preporučuje da izgube najmanje 5 odsto telesne težine i planiraju trudnoću ranije, idealno pre 30. godine.
Kako se PCOS menja sa godinama
U kasnijem reproduktivnom dobu, simptomi se mogu ublažiti, a ovulacije mogu postati redovnije. Zbog toga je moguće i neplanirano začeće, pa je važno razmišljati o kontracepciji.
Tokom perimenopauze, žene sa sindromom policističnih jajnika mogu iskusiti:
- gubitak kose po muškom tipu
- povećan rast kose i akne
- obilne i produžene menstruacije
- veći rizik od endometrijalne hiperplazije i raka
- povećanu sklonost ka dijabetesu tipa 2, hipertenziji i kardiovaskularnim bolestima
- Kako držati PCOS pod kontrolom
Najvažniji deo lečenja je zdrav način života:
- mediteranska ishrana bogata vlaknima
- izbegavanje rafinisanog šećera
- redovna fizička aktivnost dva do tri puta nedeljno
- regulacija telesne težine
Lečenje prema simptomima
Zbog složene prirode PCOS-a, ne postoji jedinstven lek. Terapija je prilagođena simptomima i životnoj fazi žene.
Menstrualni poremećaji i estetski poremećaji:
- kontraceptivne pilule sa antiandrogenim efektom
- hormonska spirala za zaštitu endometrijuma
- progestogeni ili hormonska terapija u perimenopauzi
Neplodnost:
- lekovi za indukciju ovulacije (letrozol, klomifen, gonadotropini)
- metformin za poboljšanje osetljivosti na insulin
- metode potpomognute reprodukcije
Kako smanjiti rizik od sindroma policističnih jajnika kod vaših ćerki
Obezbedimo zdravo okruženje tokom trudnoće jer metaboličko i reproduktivno zdravlje počinje intrauterino (dok se fetus razvija u materici):
- regulacija telesne težine pre trudnoće
- uravnotežena ishrana
- redovna fizička aktivnost
- izbegavanje pušenja
- uravnoteženo povećanje telesne težine tokom trudnoće – prosečno 12–16 kg
Dojenje takođe štiti dete, jer podržava zdrav metabolizam i smanjuje rizik od kasnije gojaznosti. Tokom detinjstva i adolescencije ključno je podsticati uravnoteženu ishranu i redovno vežbanje.
Sindrom policističnih jajnika je hronično stanje, ali se uspešno kontroliše pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, redovnim lekarskim nadzorom i individualno prilagođenom terapijom. Što se ranije simptomi prepoznaju i uvedu zdrave navike, veće su šanse za redovnu plodnost, zdrav metabolizam i kvalitet života.
Izvor: Adiva.hr/zdrvlje.Kurir.rs
12 uobičajenih mitova o policističnim jajnicima, istina koju bi trebalo da znate