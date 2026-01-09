Slušaj vest

Januar je Mesec podizanja svesti o bolestima štitne žlezde, a jedna od tema o kojoj se i dalje nedovoljno govori je važnost provere hormona štitne žlezde pre bilo kakvog postupka lečenja neplodnosti. Milioni ljudi žive sa blagim ili prikrivenim poremećajem funkcije štitne žlezde, a hormonalni disbalans veoma lako ostaje neprimećen, naročito kod parova koji su već pod pritiskom lečenja steriliteta, naglašava dr Aparna Dadval, specijalista za vantelesnu oplodnju.

- Hormoni štitne žlezde utiču na ovulaciju, menstrualni ciklus, kvalitet jajnih ćelija i samu implantaciju. Kada hormonska ravnoteža nije stabilna, problemi sa plodnošću često se javljaju i pre nego što se dijagnostikuje pravi uzrok - objašnjava ona.

Blagi poremećaji rada štitne žlezde često godinama prolaze "ispod radara", a umor, oscilacije težine, nepravilni ciklusi ili promene raspoloženja najčešće se pripisuju stresu.

- Kod osoba koje se već bore sa neplodnošću, ovi simptomi se lako pogrešno tumače. Pacijentkinja misli da je iscrpljena od terapije, a u pozadini zapravo postoji problem sa hormonima štitne žlezde - navodi dr Dadval.

Umor i iscrpljenost se najčešće tumače kao posledice stresa usled VTO postupka Foto: Shutterstock

Iako neke zemlje imaju endemske oblasti sa većim rizikom od hipotireoze, doktorka naglašava da bi rutinski skrining trebalo da bude praksa kod svih koji planiraju trudnoću ili ulaze u postupke lečenja neplodnosti.

Kako utiče na žene i muškarce

I hipotireoza i hipertireoza remete ovulaciju. Ciklusi postaju neredovni, jajne ćelije ne sazrevaju pravilno, a materica ne reaguje optimalno u trenutku implantacije.

- Čak i granične vrednosti hormona mogu da dovedu do otežanog začeća ili ranih spontanih pobačaja. To je razlog što insistiramo na kompletnom ispitivanju hormona, a ne samo na tumačenju da li je nalaz "u okvirima" - ističe doktorka.

I hipotireoza i hipertireoza remete ovulaciju, ali i plodnost kod muškarca Foto: Shutterstock

Pritom, (ne)plodnost nikada nije jednostrana. Kod muškaraca poremećaj štitne žlezde može da smanji broj spermatozoida, uspori njihovo kretanje ili promeni morfologiju. Zato bi oba partnera trebalo da provere hormone.

Jednostavan test sprečava posledice

Argument za obavezno testiranje je, kaže doktorka, to što je brzo, jeftino i lako dostupno.

- Analiza TSH, T3 i T4 otkriva problem koji može da utiče na ishod celog postupka. Mnogi parovi odmah ulaze u inseminaciju ili VTO cikluse, često bez prethodne provere hormona štitne žlezde. Tek kada pokušaji propadnu, otkrije se da je štitna žlezda bila van balansa - kaže ona.

Testiranje je brzo, jeftino i lako dostupno Foto: Shutterstock

Dodaje da nelečeni poremećaji štitne žlezde povećavaju rizik od spontanog pobačaja, preeklampsije, prevremenog porođaja i razvojnih problema kod bebe.