Nivo testosterona kod žena prirodno opada s godinama, ali kod nekih stanja (poput policističnih jajnika) može ostati povišen i bez očiglednih simptoma – zbog čega se naziva tihim hormonskim disbalansom.

U poslednje vreme dolazi do značajnih promena u razumevanju endokrinog zdravlja žena, posebno u vezi sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) i kardiovaskularnim rizicima. Nedavna studija objavljena u European Journal of Endocrinology, pratila je 5.889 žena u dobi od 31 i 46 godina, prateći njihove hormonske profile i životne navike.

Ključni nalaz je paradoksalan: žene sa višim nivoima androgena, posebno testosterona, imale su veću mišićnu snagu, ali oštećenu funkciju srca i pluća, što je smanjivalo kapacitet za kontinuiranu fizičku aktivnost. Drugim rečima, vidljiva snaga nije uvek pokazatelj stvarne fizičke kondicije.

Androgeni i kardiovaskularni rizik

PCOS je tradicionalno povezan sa faktorima rizika poput gojaznosti i insulinske rezistencije. Međutim, ne sve žene sa PCOS imaju visoke nivoe androgena (hiperandrogenemija, HA), i obrnuto. Studija pokazuje da povišeni nivoi androgena, a ne sama dijagnoza PCOS, nezavisno povećavaju dugoročni kardiovaskularni rizik.

Jedan od ključnih nalaza bio je indeks slobodnih androgena, marker biološki aktivnog testosterona. Žene sa najvišim vrednostima ovog indeksa imale su značajno veće šanse da ne završe standardizovani step-test zbog iscrpljenosti. Niska kardiorespiratorna kondicija (KRI) je snažniji prediktor smrtnosti od pušenja, hipertenzije ili dijabetesa tipa 2.

Iako se smatra „muškim hormonom“, žene proizvode testosteron svakog dana – i on je ključan za energiju, raspoloženje i zdravlje kostiju Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za žene

Iako žene sa visokim testosteronom mogu izgledati fizički snažno, skriveni kardiovaskularni rizik i dalje postoji.

Fokus samo na kontrolu težine nije dovoljan; veći značaj treba dati povećanju srčane izdržljivosti i aerobnog kapaciteta.

Preporučuju se aktivnosti koje ciljaju kardiorespiratornu kondiciju: brzo hodanje, plivanje, vožnja bicikla.

Iako se smatra „muškim hormonom“, žene proizvode testosteron svakog dana – i on je ključan za energiju, raspoloženje i zdravlje kostiju. Žensko telo ga stvara u jajnicima i nadbubrežnim žlezdama, ali u mnogo manjim količinama nego muškarci. Problem ne nastaje kada testosterona ima, već kada ga ima previše ili premalo, jer tada može poremetiti rad srca, metabolizam i hormonalnu ravnotežu.

