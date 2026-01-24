da li ste znali

Nelagodnost u okviru ovog sindroma često se seli i zahvata različite delove tela

Jednog dana ustajete iz kreveta lako i bez napora, a već sledećeg svaki zglob i svaki mišić počinju da bole. Ako ste u perimenopauzi ili menopauzi, to nije bez razloga. Uzrok može da bude mišićno-koštani sindrom menopauze, relativno novo prepoznato stanje koje povezuje pad estrogena sa rasprostranjenim bolovima u zglobovima i mišićima, ukočenošću, umorom i drugim tegobama.

Naziv je uveden u oktobru 2024. godine u naučnom časopisu Climacteric, a procene govore da ovaj sindrom pogađa oko 70 odsto žena u perimenopauzi i menopauzi, pri čemu je kod gotovočetvrtine simptomi ozbiljno narušavaju kvalitet života.

Taj pojam opisuje nešto što doktorka Debora Gomes Kvolek, internista i stručnjak za menopauzu u okviru Mass General Brigham (Harvard), primećuje kod svojih pacijentkinja već tri decenije.

- Mnogi lekari nemaju dovoljno obuke iz oblasti menopauze, zbog čega veliki broj žena ne dobija jasne odgovore na svoje tegobe. Važno je da problem dobije ime, kako bismo mogli ozbiljno da razgovaramo o njemu, da ga istražujemo i da mu posvetimo pažnju - kaže dr Kvolek.

Nizak estrogen i bolovi u zglobovima

Mnoge žene nove bolove pripisuju starenju ili preopterećenju, ali vremensko poklapanje sa menopauzom nije slučajno, ističe dr Kvolek. Estrogenski receptori nalaze se širom tela, u zglobovima, ligamentima, tetivama i kostima, pa nagli pad hormona u srednjem životnom dobu utiče na čitav mišićno-koštani sistem. Posledice su smanjenje mišićne mase i gustine kostiju, ali to mogu da budu i difuzni bolovi u telu.

Estrogenski receptori nalaze se širom tela, u zglobovima, ligamentima, tetivama i kostima Foto: Shutterstock

- Telo na neki način "voli" estrogen, jer doprinosi zdravlju gotovo svih tkiva. Zato ne iznenađuje što pad hormona dovodi do pojave simptoma - objašnjava dr Kvolek.

Za razliku od osteoartritisa, kod kog je bol obično vezan za određene zglobove, nelagodnost u okviru ovog sindroma često se "seli" i zahvata različite delove tela. Takođe se razlikuje od fibromialgije, jer simptomi često popuštaju uz hormonsku terapiju ili druge pristupe koji podižu nivo estrogena.

Kako do tačne dijagnoze

Postavljanje dijagnoze može da bude problematično, jer mnogi lekari još ne koriste termin mišićno-koštani sindrom menopauze, upozorava dr Kvolek. Ipak, savetuje da se pomoć potraži ako bolovi ometaju kretanje ili san, ako dolazi do oticanja zglobova ili ako se umor i ukočenost pogoršavaju.

Ponekad hormonska terapija može da pomogne i u dijagnostici. Ako estrogen u obliku tableta, flastera ili kreme ublaži simptome, to može da ukaže na hormonsku pozadinu problema.

- Estrogen jeste važan okidač, ali nije jedini faktor. Ako vratimo hormone i simptomi se smanje, znamo da su oni igrali glavnu ulogu. A ako bol, recimo u ramenu, ostane, jasno je da postoji i drugi uzrok - kaže dr Kvolek.

Ponekad hormonska terapija može da pomogne i u dijagnostici Foto: Shutterstock

Kako bi razgovor sa lekarom bio korisniji, preporučuje da se obrati pažnja na vreme pojave simptoma u odnosu na menopauzu, na to da li je bol lokalizovan ili rasprostranjen, kao i na druge simptome poput valunga, poremećaja sna ili promena raspoloženja. Važno je razmotriti i da li određeni lekovi, poput statina, mogu da doprinesu bolovima u mišićima i zglobovima. Dodatne analize pomažu u isključivanju drugih stanja, kao što su osteoartritis, bolesti štitaste žlezde ili autoimuna oboljenja.

Lečenje i olakšanje simptoma

Menopauza se ne može "poništiti", ali to ne znači da žene moraju da žive sa hroničnim bolovima. Postoji više pristupa koji mogu da ublaže tegobe, ističe dr Kvolek.

Hormonska terapija može da nadoknadi deo izgubljenog estrogena, poboljša "podmazivanje" zglobova i smanji bol. Redovna fizička aktivnost, poput hodanja, plivanja, blagog istezanja ili joge, doprinosi pokretljivosti i fleksibilnosti. Kvalitetan san pomaže u kontroli zapaljenskih procesa i smanjuje osetljivost na bol, dok vežbe snage održavaju i jačaju mišiće koji podržavaju zglobove.