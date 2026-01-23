Slušaj vest

Mnoge žene u pedesetim i šezdesetim godinama primećuju da im glas postaje dublji, hrapaviji ili „grublji“ nego ranije. Ova promena nije neuobičajena i zapravo predstavlja deo prirodnog procesa starenja, koji utiče na glas kod oba pola, ali kod žena često ima i dodatnu hormonsku komponentu.

Sa godinama dolazi do postepenog smanjivanja i promena glasnih žica, zbog čega glas može da zvuči tanje, promuklo ili slabije nego ranije. Kod žena se tome pridružuju i hormonske promene, naročito pad estrogena tokom menopauze. Smanjen nivo ovog hormona dovodi do istanjivanja i isušivanja tkiva glasnih žica, što može da uspori njihovo vibriranje i rezultira dubljim, nižim tonom glasa. Drugim rečima, iako tkivo glasnih žica s vremenom postaje tanje i suvlje, te promene mogu da uspore njihove vibracije, zbog čega glas kod mnogih žena postaje dublji i hrapaviji.

Na promenu glasa utiču i mišići grla (grkljana), odnosno glasne kutije, koji s vremenom gube snagu i elastičnost. To može da oteža održavanje stabilnog tona i da glas učini manje postojanim. Sličan proces dešava se i u respiratornom sistemu. Slabljenje mišića pluća smanjuje količinu vazduha koja prolazi kroz glasne žice, pa glas gubi na jačini i "snazi", odnosno mogućnosti da se govori glasno ili da se glas lako čuje na većoj udaljenosti.

Na promenu glasa utiče tkivo oko glasnih žica, mišići grla i pluća Foto: Shutterstock

Šta možete da preduzmete?