Slušaj vest

Mnoge žene u pedesetim i šezdesetim godinama primećuju da im glas postaje dublji, hrapaviji ili „grublji“ nego ranije. Ova promena nije neuobičajena i zapravo predstavlja deo prirodnog procesa starenja, koji utiče na glas kod oba pola, ali kod žena često ima i dodatnu hormonsku komponentu.

Sa godinama dolazi do postepenog smanjivanja i promena glasnih žica, zbog čega glas može da zvuči tanje, promuklo ili slabije nego ranije. Kod žena se tome pridružuju i hormonske promene, naročito pad estrogena tokom menopauze. Smanjen nivo ovog hormona dovodi do istanjivanja i isušivanja tkiva glasnih žica, što može da uspori njihovo vibriranje i rezultira dubljim, nižim tonom glasa. Drugim rečima, iako tkivo glasnih žica s vremenom postaje tanje i suvlje, te promene mogu da uspore njihove vibracije, zbog čega glas kod mnogih žena postaje dublji i hrapaviji

Na promenu glasa utiču i mišići grla (grkljana), odnosno glasne kutije, koji s vremenom gube snagu i elastičnost. To može da oteža održavanje stabilnog tona i da glas učini manje postojanim. Sličan proces dešava se i u respiratornom sistemu. Slabljenje mišića pluća smanjuje količinu vazduha koja prolazi kroz glasne žice, pa glas gubi na jačini i "snazi", odnosno mogućnosti da se govori glasno ili da se glas lako čuje na većoj udaljenosti.

doktorka u belom maltilu sa stetoskopom pokazuje na maketu poprečnog preseka lica i anatomiju grla
Na promenu glasa utiče tkivo oko glasnih žica, mišići grla i pluća Foto: Shutterstock

Šta možete da preduzmete?

Iako se ove promene ne mogu u potpunosti sprečiti, određene navike mogu da pomognu u očuvanju kvaliteta glasa. Preterano naprezanje glasnih žica, česta upotreba vrlo začinjene hrane, kao i izloženost dimu, hemikalijama i drugim iritansima mogu dodatno da pogoršaju promene na glasu. Umereno korišćenje glasa, adekvatna hidratacija i izbegavanje nadražujućih supstanci mogu doprineti da glas duže ostane stabilan i jasan.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

Izlivi besa u menopauzi: Zašto se to dešava, kako se nositi s tim i kada potražiti pomoć?

Ne propustiteZdravljeKako gubitak kolagena utiče na vid? Ovo su najčešći znaci, a evo kada se morate javiti lekaru
pregled oftalmologa shutterstock_2140229095.jpg
ZdravljeNizak estrogen – tihi uzrok brojnih tegoba: Simptomi koje ne smete ignorisati i kada se javiti lekaru
estrogen-shutterstock-351297197.jpg
Zdravlje ženaGenitourinarni sindrom menopauze: Šta se dešava kada nivo estrogena opadne?
Vaga sa papirnim peščanim satom, budilnikom i tabletama na podu pored žene u menopauzi
ZdravljeGlas otkriva bolest: Naučnici prave bazu podataka ljudskih glasova koji će dijagnostikovati sve - od Alchajmera do raka
shutterstock_2347187119.jpg