Istraživanja pokazuju da je potrebno između pet i 10 godina da od ćelija inficiranih HPV-om nastane premaligna promena, a oko 20 godina da nastane rak grlića materice

Slušaj vest

Kako na svom blogu objašnjava dr Milan Milenković, ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka, ključnu ulogu u razvoju ove bolesti ima humani papiloma virus (HPV), jedan od najrasprostranjenijih virusa današnjice.

- Kada HPV inficira ćelije grlića materice, on dovodi do određenih promena. Dugotrajna infekcija može dovesti do nastanka kancerskih ćelija, odnosno raka grlića materice. Kada visokorizični sojevi HPV-a inficiraju ćelije grlića materice, oni menjaju način na koji se ove ćelije dele, odnosno razmnožavaju i komuniciraju jedna sa drugom, zbog čega inficirane ćelije počinju da se ubrzano I nekontrolisano umnožavaju dovodeći na taj način do raka grlića materice - objašnjava dr Milenković.

Prema njegovim rečima većina ljudi je tokom života bila u kontaktu sa ovim virusom, ali se zahvaljujući imunskom sistemu organizam u najvećem broju slučajeva sam izbori s infekcijom.

- Većina ljudske populacije je bila u kontaktu sa ovim virusima, i naravno da je većina nas uspela da se kroz određene akcije imunskog sistema, oslobodi ovog virusa. Kod jako malog broja žena virus će nastaviti da postoji, kroz hroničnu infekciju grlića, i dovešće do najpre premalignih a zatim i malignih promena. Ovaj mehanizam traje jako dugo kod većine, i smatra se da je ponekad potrebno i do 20 godina od prve infekcije do karcinoma grlića materice. Istraživanja pokazuju da je potrebno između pet i 10 godina da od ćelija inficiranih HPV-om nastane premaligna promena, a oko 20 godina da nastane rak grlića materice - ističe dr Milenković.

Dr Milan Milenković, ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka Foto: Zorana Jevtić

Doktor koji pomera granice Dr Milan Milenković, jedan je od najznačajnih doktora u oblasti ginekologije i vantelesne oplodnje, bio je deo lekarskog tima koji je obavio prvu transplantaciju materice u svetu. On je 2017. zajedno sa kolegama u Univerzitetskoj dečijoj klinici „Tiršova“ presadio matericu među jednojajčanim bliznakinjama. To je bila prva transplantacija materice u svetu kod jednojajčanih blizanaca, a bio je i deo tima koji je izveo prvu transplantaciju jajnika u našoj zemlji, regionu, ali i van granica Amerike.

Kada visokorizični sojevi HPV-a inficiraju ćelije grlića materice, oni menjaju način na koji se ove ćelije dele, odnosno razmnožavaju i komuniciraju jedna sa drugom, zbog čega inficirane ćelije počinju da se ubrzano I nekontrolisano umnožavaju dovodeći na taj način do raka grlića materice Foto: Shutterstock

U Srbiji je rak grlića materice na drugom mestu, odmah posle karcinoma dojke. Ovi alarmantni podaci podsećaju nas na važnost redovnih ginekoloških pregleda, testiranja i vakcinacije. Borba protiv raka grlića materice je borba koju možemo dobiti – informisanjem, edukacijom i pravovremenim delovanjem.