Nedostatak vitamina B12 kod žena dugoročno može izazvati hronični umor, probleme sa krvlju, kognitivne poteškoće, kao i pad kvaliteta kose i kože. Često se zanemaruje jer se simptomi pripisuju umoru, stresu ili hormonskim promenama, što može dovesti do godina nedijagnostikovanog stanja i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zašto je vitamin B12 važan

Vitamin B12 je esencijalni nutrijent koji pomaže u zdravlju nervnih ćelija i crvenih krvnih zrnaca i igra ključnu ulogu u sintezi DNK. Ljudsko telo ga samo ne proizvodi, pa jedini izvori ostaju hrana i piće. Dovoljna količina B12 pomaže transportu kiseonika, jasno razmišljanje i oporavak ćelijskih oštećenja. Nizak nivo usporava ove funkcije, sa posledicama po energiju, koncentraciju i opšte zdravlje.

Zašto su žene podložnije nedostatku

Žene češće razvijaju nedostatak B12 zbog:

Ograničenog unosa hrane životinjskog porekla

Problema sa varenjem ili lekovima koji smanjuju apsorpciju

Trudnoće i dojenja, što povećava potrebe organizma

Smanjene želudačne kiseline sa starenjem

- Svi ovi faktori dovode do postepenog smanjenja zaliha vitamina B12 u telu, često bez ranih znakova upozorenja - napominje Dr Načukuri Soumja, specijalista dermatologije.

Znaci i simptomi

Nedostatak vitamina B12 može pratiti širok spektar fizičkih i neuroloških simptoma, različite težine. Evo najčešćih znakova nedostatka vitamina B12 koje je podelila dr Soumja:

Hronični umor i nizak nivo energije

Problemi sa kosom - proređivanje, opadanje, krhkost

Bled ten i otežano disanje

Glavobolje, vrtoglavica, trnci u rukama i nogama

Problemi sa koncentracijom i pamćenjem

Upala jezika i čirevi u ustima

Nelečen nedostatak može dovesti do megaloblastne anemije i pogoršati neurološke komplikacije.

Prevencija i lečenje

Da bi se sprečio ili preokrenuo nedostatak, dr Soumja predlaže sledeće praktične savete:

Povećajte unos hrane bogate B12: mlečni proizvodi, jaja, nemasno meso, riba, obogaćene žitarice

Ako ishrana nije dovoljna, koristite suplemente ili injekcije po preporuci lekara

Lečite osnovne digestivne poremećaje koji mogu sprečiti vaše telo da efikasno apsorbuje vitamine.

Žene u rizičnim grupama neka prate nivo B12 redovnim analizama krvi.

Sa pravovremenom dijagnozom i suplementacijom, nedostatak vitamina B12 je potpuno sprečiv i reverzibilan. Žene mogu ostati zdrave, aktivne i sa očuvanom kosom tokom celog života.

