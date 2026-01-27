Slušaj vest

Nedostatak vitamina B12 kod žena dugoročno može izazvati hronični umor, probleme sa krvlju, kognitivne poteškoće, kao i pad kvaliteta kose i kože. Često se zanemaruje jer se simptomi pripisuju umoru, stresu ili hormonskim promenama, što može dovesti do godina nedijagnostikovanog stanja i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zašto je vitamin B12 važan

Vitamin B12 je esencijalni nutrijent koji pomaže u zdravlju nervnih ćelija i crvenih krvnih zrnaca i igra ključnu ulogu u sintezi DNK. Ljudsko telo ga samo ne proizvodi, pa jedini izvori ostaju hrana i piće. Dovoljna količina B12 pomaže transportu kiseonika, jasno razmišljanje i oporavak ćelijskih oštećenja. Nizak nivo usporava ove funkcije, sa posledicama po energiju, koncentraciju i opšte zdravlje.

Zašto su žene podložnije nedostatku

Žene češće razvijaju nedostatak B12 zbog:

  • Ograničenog unosa hrane životinjskog porekla
  • Problema sa varenjem ili lekovima koji smanjuju apsorpciju
  • Trudnoće i dojenja, što povećava potrebe organizma
  • Smanjene želudačne kiseline sa starenjem

- Svi ovi faktori dovode do postepenog smanjenja zaliha vitamina B12 u telu, često bez ranih znakova upozorenja - napominje Dr Načukuri Soumja, specijalista dermatologije.

Znaci i simptomi

Nedostatak vitamina B12 može pratiti širok spektar fizičkih i neuroloških simptoma, različite težine. Evo najčešćih znakova nedostatka vitamina B12 koje je podelila dr Soumja:

  • Hronični umor i nizak nivo energije
  • Problemi sa kosom - proređivanje, opadanje, krhkost
  • Bled ten i otežano disanje
  • Glavobolje, vrtoglavica, trnci u rukama i nogama
  • Problemi sa koncentracijom i pamćenjem
  • Upala jezika i čirevi u ustima

Nelečen nedostatak može dovesti do megaloblastne anemije i pogoršati neurološke komplikacije.

Prevencija i lečenje

Da bi se sprečio ili preokrenuo nedostatak, dr Soumja predlaže sledeće praktične savete:

  • Povećajte unos hrane bogate B12: mlečni proizvodi, jaja, nemasno meso, riba, obogaćene žitarice
  • Ako ishrana nije dovoljna, koristite suplemente ili injekcije po preporuci lekara
  • Lečite osnovne digestivne poremećaje koji mogu sprečiti vaše telo da efikasno apsorbuje vitamine.

Žene u rizičnim grupama neka prate nivo B12 redovnim analizama krvi.

Sa pravovremenom dijagnozom i suplementacijom, nedostatak vitamina B12 je potpuno sprečiv i reverzibilan. Žene mogu ostati zdrave, aktivne i sa očuvanom kosom tokom celog života.

